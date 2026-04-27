Koffiemachines | Koffiezetapparaten | Philips Home
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Ontdek onze koffiemachines
Philips Volautomatische Espressomachines
Saeco Volautomatische Espressomachines
Philips Semi-Automatische Espressomachines
Baristina Koffiezetapparaat
SENSEO® Koffiepadmachines
Filterkoffiezetapparaten
L'OR Koffiemachines
Geniet altijd van koffie in barista-stijl
Wat anderen zeggen
Kies je accessoires
Espressomachineontkalker
CA6700_10
- Hetzelfde als CA6700/00
- 1 ontkalkingscyclus
- Verleng de levensduur van uw machine
Espressomachineontkalker
CA6700_22
- Hetzelfde als CA6701/00
- 2 ontkalkingscycli
- Verleng de levensduur van uw machine
Koffieolie-verwijderingstabletten
CA6704_10
- Hetzelfde als CA6704/60
- Voor 6x gebruiken - gebruik maandelijks
- Verleng de levensduur van uw machine
Zakjes schoonmaakpoeder voor het melkdoorloopsysteem
CA6705_10
- Hetzelfde als CA6705/60
- Voor 6x gebruiken - gebruik maandelijks
- Verleng de levensduur van uw machine
Onderhoudsaccessoires Kalk- en waterfilter
CA6903_10
- CA6903/00
- Ontkalking hoeft pas na 5000 kopjes*
- Verleng de levensduur van uw machine
Onderhoudsset
CA6707_10
- Hetzelfde als CA6707/00
- Totale beschermingsset
- 2 AquaClean-filters en smeerolie
Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep
HD5061_01
- voor Saeco-espressomachines
- voor Philips-espressomachines
- voor Gaggia-espressomachines
Volautomatische espressomachine Zetgroep
CP2015_01
- Verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
- Regelmatig spoelen en smeren
- Niet vaatwasmachinebestendig
Ontkalker
CA6520_00
- voor SENSEO®-koffiezetapparaten
- vermindert kalkaanslag
- Voor eenvoudige ontkalking
Milk Twister Melkopschuimer
CA6500_01
- Anti-aanbaklaag
- Capaciteit van 120 ml melk
- Genoeg voor 2 cappuccino's
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Welkomstaanbieding
Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht
Directe garantieregistratie bij uw aankoop
Gratis levering
Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden
Koop nu, betaal later
Betaal tot 30 dagen later met Klarna