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Koffiemachines | Koffiezetapparaten | Philips Home

Koffiemachines

Een wereld van koffie, gemakkelijk thuis

Wil je genieten van je favoriete koffie vanuit het comfort van je thuis? Ontdek ons assortiment koffiemachines van topkwaliteit en ontdek de perfecte manier om samen met vrienden en familie van koffie te genieten. lees minder

Vijf Philips koffiemachines, bereiden latte, espresso, koffie. Uitgelicht: aangepaste instellingen, intuïtief touchscreen en geïntegreerde melkopschuimer.
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Ontdek onze koffiemachines

Philips Volautomatische Espressomachines

Philips Volautomatische Espressomachines

Saeco Volautomatische Espressomachines

Saeco Volautomatische Espressomachines

Philips Semi-Automatische Espressomachines

Philips Semi-Automatische Espressomachines

Baristina Koffiezetapparaat

Baristina Koffiezetapparaat

SENSEO® Koffiepadmachines

SENSEO® Koffiepadmachines

Filterkoffiezetapparaten

Filterkoffiezetapparaten

L'OR Koffiemachines

L'OR Koffiemachines

Jouw favoriete koffie, op jouw manier

Geniet altijd van koffie in barista-stijl

Al je favoriete koffies binnen handbereik met ons assortiment koffiemachines

Wat anderen zeggen

Kies je accessoires

Espressomachineontkalker

Espressomachineontkalker

CA6700_10

  • Hetzelfde als CA6700/00
  • 1 ontkalkingscyclus
  • Verleng de levensduur van uw machine
€ 8,49
Espressomachineontkalker

Espressomachineontkalker

CA6700_22

  • Hetzelfde als CA6701/00
  • 2 ontkalkingscycli
  • Verleng de levensduur van uw machine
Adviesprijs € 12,99
€ 12,23
Koffieolie-verwijderingstabletten

Koffieolie-verwijderingstabletten

CA6704_10

  • Hetzelfde als CA6704/60
  • Voor 6x gebruiken - gebruik maandelijks
  • Verleng de levensduur van uw machine
Adviesprijs 6,49 €
6,11 €
Zakjes schoonmaakpoeder voor het melkdoorloopsysteem

Zakjes schoonmaakpoeder voor het melkdoorloopsysteem

CA6705_10

  • Hetzelfde als CA6705/60
  • Voor 6x gebruiken - gebruik maandelijks
  • Verleng de levensduur van uw machine
Adviesprijs € 10,99
€ 10,19
Onderhoudsaccessoires Kalk- en waterfilter

Onderhoudsaccessoires Kalk- en waterfilter

CA6903_10

  • CA6903/00
  • Ontkalking hoeft pas na 5000 kopjes*
  • Verleng de levensduur van uw machine
€ 15,99
Onderhoudsset

Onderhoudsset

CA6707_10

  • Hetzelfde als CA6707/00
  • Totale beschermingsset
  • 2 AquaClean-filters en smeerolie
Adviesprijs € 50,99
€ 42,14
Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep

Espressomachine Philips-smeermiddel voor zetgroep

HD5061_01

  • voor Saeco-espressomachines
  • voor Philips-espressomachines
  • voor Gaggia-espressomachines
€ 12,99
Volautomatische espressomachine Zetgroep

Volautomatische espressomachine Zetgroep

CP2015_01

  • Verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
  • Regelmatig spoelen en smeren
  • Niet vaatwasmachinebestendig
59,99 €
Ontkalker

Ontkalker

CA6520_00

  • voor SENSEO®-koffiezetapparaten
  • vermindert kalkaanslag
  • Voor eenvoudige ontkalking
€ 6,99
Milk Twister Melkopschuimer

Milk Twister Melkopschuimer

CA6500_01

  • Anti-aanbaklaag
  • Capaciteit van 120 ml melk
  • Genoeg voor 2 cappuccino's


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Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling

Meer lezen
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

Directe garantieregistratie bij uw aankoop

Gratis bezorging

Gratis levering

Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden

Koop nu, betaal later

Koop nu, betaal later

Betaal tot 30 dagen later met Klarna