Kledingverzorging & strijkijzers | Philips Home

Welk type water moet ik gebruiken in mijn Philips stoomstrijkijzer of stomer?

Het juiste type water gebruiken helpt de levensduur van je kledingstomer te verlengen. Hier zijn wat handige tips:

Beide apparaten zijn geschikt voor kraanwater. Woon je in een gebied met hard water, dan kan kalkaanslag zich snel vormen.

Gebruik in dat geval gedestilleerd of gedemineraliseerd water (of een mengsel van 50% gedemineraliseerd water met kraanwater).

Gebruik geen geparfumeerd water, water uit de droger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkhulpmiddelen, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën. Deze zijn niet alleen onveilig maar kunnen ook waterdruppels, bruine vlekken of schade veroorzaken. Wil je je kleding lekker laten ruiken?

Om je kleding lekker te laten ruiken, probeer in plaats daarvan:

• Geparfumeerde wasverzachter te gebruiken tijdens het wassen

• Essentiële oliën (aroma’s) toe te voegen tijdens het wassen

• Je kledingstuk te besproeien met geparfumeerd water na het strijken of stomen