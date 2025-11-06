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Kledingverzorging & strijkijzers | Philips Home

Philips Garment Care

Kledingverzorging en strijkproducten

Zorg dat je outfits in je garderobe en alle stoffen in je huis optimaal worden verzorgd en onderhouden met de Philips kledingverzorgingsproducten en strijkproducten. Trots zijn op je kleding is eenvoudiger dan ooit dankzij ons assortiment aan veelzijdige strijkoplossingen. Ontdek stoomgeneratorstrijkijzers die ideaal zijn voor hogedruk strijken en stoomstrijkijzers met een ultrakrachtige werking, tot alles-in-één strijkoplossingen voor maximale resultaten of zelfs handige handstomers die perfect zijn voor kreukvrije kleding onderweg. Bereik professionele resultaten met onze dagelijkse strijkoplossingen; ons assortiment heeft voor elk wat wils. Kies de beste oplossing voor jouw garderobe en levensstijl en geniet vandaag nog van moeiteloze kledingverzorging. lees minder

Philips OneTurn hybride strijkijzer en kledingstomer wordt rechtop gehouden op een strijkplank door een vrouw in een licht interieur, met op het scherm de tekst ‘Introductie van Philips OneTurn’ en het Philips-logo.
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Bekroond

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn strijkijzer vervangen door een stomer?

Een kledingstomer is geen strijkijzer en geeft daarom niet dezelfde resultaten, vooral niet bij dikke katoenen of linnen overhemden. Een kledingstomer is wel ideaal voor het ontkreuken van dunne en delicate stoffen en kledingstukken met lastige details, zoals geplooide rokken. Ook is hij perfect voor het opfrissen van allerlei kledingstukken, waaronder wollen items en jassen.

Is de kledingstomer veilig te gebruiken op alle kledingstukken?

Ja, je kledingstomer is veilig en geschikt voor gebruik op alle strijkbare kledingstukken. Er is geen risico op schroeien of verbranden.

Welk type water moet ik gebruiken in mijn Philips stoomstrijkijzer of stomer?

Het juiste type water gebruiken helpt de levensduur van je kledingstomer te verlengen. Hier zijn wat handige tips: 

Beide apparaten zijn geschikt voor kraanwater. Woon je in een gebied met hard water, dan kan kalkaanslag zich snel vormen. 

Gebruik in dat geval gedestilleerd of gedemineraliseerd water (of een mengsel van 50% gedemineraliseerd water met kraanwater). 

Gebruik geen geparfumeerd water, water uit de droger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkhulpmiddelen, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën. Deze zijn niet alleen onveilig maar kunnen ook waterdruppels, bruine vlekken of schade veroorzaken. Wil je je kleding lekker laten ruiken? 

Om je kleding lekker te laten ruiken, probeer in plaats daarvan:
• Geparfumeerde wasverzachter te gebruiken tijdens het wassen
• Essentiële oliën (aroma’s) toe te voegen tijdens het wassen
• Je kledingstuk te besproeien met geparfumeerd water na het strijken of stomen

Kan ik mijn stoomgenerator nog gebruiken wanneer het ontkalkingslampje knippert?

Nee, wanneer het ontkalkingslampje knippert, stopt uw strijkijzer met stoomgenerator met stomen. U moet de volledige ontkalkingsprocedure uitvoeren voordat de stoomgenerator weer klaar is voor gebruik.

Kan ik mijn stoomgenerator nog gebruiken wanneer het ontkalkingslampje knippert?

Nee, wanneer het ontkalkingslampje knippert, stopt uw strijkijzer met stoomgenerator met stomen. U moet de volledige ontkalkingsprocedure uitvoeren voordat de stoomgenerator weer klaar is voor gebruik.


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Welkomstaanbieding

Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling

Meer lezen
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

Directe garantieregistratie bij uw aankoop

Gratis bezorging

Gratis levering

Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden

Koop nu, betaal later

Koop nu, betaal later

Betaal tot 30 dagen later met Klarna