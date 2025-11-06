Kledingverzorging & strijkijzers | Philips Home
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Veelgestelde vragen
Kan ik mijn strijkijzer vervangen door een stomer?
Is de kledingstomer veilig te gebruiken op alle kledingstukken?
Welk type water moet ik gebruiken in mijn Philips stoomstrijkijzer of stomer?
Het juiste type water gebruiken helpt de levensduur van je kledingstomer te verlengen. Hier zijn wat handige tips:
Beide apparaten zijn geschikt voor kraanwater. Woon je in een gebied met hard water, dan kan kalkaanslag zich snel vormen.
Gebruik in dat geval gedestilleerd of gedemineraliseerd water (of een mengsel van 50% gedemineraliseerd water met kraanwater).
Gebruik geen geparfumeerd water, water uit de droger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkhulpmiddelen, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën. Deze zijn niet alleen onveilig maar kunnen ook waterdruppels, bruine vlekken of schade veroorzaken. Wil je je kleding lekker laten ruiken?
Om je kleding lekker te laten ruiken, probeer in plaats daarvan:
• Geparfumeerde wasverzachter te gebruiken tijdens het wassen
• Essentiële oliën (aroma’s) toe te voegen tijdens het wassen
• Je kledingstuk te besproeien met geparfumeerd water na het strijken of stomen
Kan ik mijn stoomgenerator nog gebruiken wanneer het ontkalkingslampje knippert?
Kan ik mijn stoomgenerator nog gebruiken wanneer het ontkalkingslampje knippert?
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Welkomstaanbieding
Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht
Directe garantieregistratie bij uw aankoop
Gratis levering
Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden
Koop nu, betaal later
Betaal tot 30 dagen later met Klarna