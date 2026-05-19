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Keukenapparatuur | Keukentoestellen | Philips Home

Philips Keukenapparaten

Geniet elke dag van gezonde, zelfgemaakte maaltijden

Laten we gezond, zelfgemaakt koken makkelijker en leuker maken. Van airfryen en blenden tot bakken, pasta maken en meer, onze apparaten helpen je om perfect te koken.

Philips Dual Basket Airfryer die knapperige falafelballetjes en gekruide bloemkool bereidt, met handen die de lades eruit trekken en de tekst &apos;Proef de revolutie!&apos; weergegeven.
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Slimme oplossingen voor elke maaltijd

Maak je dagelijkse kookervaring gemakkelijker en lekkerder met Philips keukenapparaten.

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Bekroond

Kies je accessoires

Accessoire voor airfryer van 6,2 liter Grillset

Accessoire voor airfryer van 6,2 liter Grillset

HD9946_00

  • Grillplaat-accessoire
  • Eindeloze inspiratie met HomeID
  • Gemakkelijk schoonmaken
Adviesprijs € 31,99
€ 30,59
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l 2-laagse kookset

Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l 2-laagse kookset

HD9920_00

  • Optimaliseer de kookruimte met de 2-laagse kookset
  • Bereid volledige maaltijden in één keer
  • Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Adviesprijs 25,99 €
24,15 €
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l Ontbijtset

Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l Ontbijtset

HD9921_00

  • Maak in één keer een volledig en gevarieerd ontbijt
  • Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Adviesprijs 25,99 €
25,49 €
Airfryer-accessoire Grillset XXL

Airfryer-accessoire Grillset XXL

HD9959_00

  • Grillplaat
  • 6 spiesen
Adviesprijs 36,99 €
32,63 €
Accessoire voor de airfryer van 8,3 l 3-in-1 voedselverdeler

Accessoire voor de airfryer van 8,3 l 3-in-1 voedselverdeler

HD9916_00

  • Maak 3 dingen tegelijk klaar
  • Meer ruimte voor meer voedsel
  • Vind inspiratie in de HomeID-app
Adviesprijs 20,99 €
20,39 €
Airfryer-accessoire Bakset XXL

Airfryer-accessoire Bakset XXL

HD9957_00

  • Bakschaal (2,5L)
  • 9 siliconen muffinvormen
Adviesprijs € 36,99
€ 32,15
Airfryer-accessoire Bakset L

Airfryer-accessoire Bakset L

HD9925_01

  • 1 bakaccessoire
  • 7 siliconen muffinvormen
Adviesprijs € 25,99
€ 25,49
Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 liter Grillset

Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 liter Grillset

HD9926_00

  • 4 spiesen om speciale grillgerechten te maken
  • Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten
  • Dubbellaags bakken
Adviesprijs € 25,99
€ 25,49
Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset

Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset

HD9956_00

  • 1x ovenschaal voor gezinsporties
  • 9 siliconen muffinvormen
Adviesprijs € 47,99
€ 47,89


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¹ Portie geschat op basis van 800 g pasta. 
² Rundvlees gekookt in 30 minuten vanaf opwarmen tot volledige drukontlasting, vergeleken met 60 minuten in een snelkookpan op het fornuis.  
³ Compared to other Philips Airfryers​.
⁴ Bron Euromonitor International Ltd, Consumer Appliances 2025 editie; volgens de definitie van airfryers categorie; verkoop in units, 2024 data.

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Welkomstaanbieding

Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling

Meer lezen
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

Directe garantieregistratie bij uw aankoop

Gratis bezorging

Gratis levering

Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden

Koop nu, betaal later

Koop nu, betaal later

Betaal tot 30 dagen later met Klarna