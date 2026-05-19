Keukenapparatuur | Keukentoestellen | Philips Home

Knapperige og velsmagende resultater, der gøres nemt med Philips broodroosters og sandwichmakers

Met het ruime assortiment hoogwaardige broodroosters en tosti-ijzers van Philips zet je sneller, makkelijker en smakelijker iets lekkers op tafel. Ze zijn eenvoudig in gebruik en passen in elke keuken. Zo worden ze al snel een favoriet in huis. Geniet in een handomdraai van warme, krokante tosti’s met een goudbruin korstje, zonder gedoe en zonder rommel.

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