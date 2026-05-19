Keukenapparatuur | Keukentoestellen | Philips Home
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Accessoire voor airfryer van 6,2 liter Grillset
HD9946_00
- Grillplaat-accessoire
- Eindeloze inspiratie met HomeID
- Gemakkelijk schoonmaken
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l 2-laagse kookset
HD9920_00
- Optimaliseer de kookruimte met de 2-laagse kookset
- Bereid volledige maaltijden in één keer
- Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l Ontbijtset
HD9921_00
- Maak in één keer een volledig en gevarieerd ontbijt
- Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Accessoire voor de airfryer van 8,3 l 3-in-1 voedselverdeler
HD9916_00
- Maak 3 dingen tegelijk klaar
- Meer ruimte voor meer voedsel
- Vind inspiratie in de HomeID-app
Airfryer-accessoire Bakset XXL
HD9957_00
- Bakschaal (2,5L)
- 9 siliconen muffinvormen
Airfryer-accessoire Bakset L
HD9925_01
- 1 bakaccessoire
- 7 siliconen muffinvormen
Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 liter Grillset
HD9926_00
- 4 spiesen om speciale grillgerechten te maken
- Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten
- Dubbellaags bakken
Accessoire voor Philips Airfryer Familieformaat bakset
HD9956_00
- 1x ovenschaal voor gezinsporties
- 9 siliconen muffinvormen
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¹ Portie geschat op basis van 800 g pasta.
² Rundvlees gekookt in 30 minuten vanaf opwarmen tot volledige drukontlasting, vergeleken met 60 minuten in een snelkookpan op het fornuis.
³ Compared to other Philips Airfryers.
⁴ Bron Euromonitor International Ltd, Consumer Appliances 2025 editie; volgens de definitie van airfryers categorie; verkoop in units, 2024 data.
Welkomstaanbieding
Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht
Directe garantieregistratie bij uw aankoop
Gratis levering
Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden
Koop nu, betaal later
Betaal tot 30 dagen later met Klarna