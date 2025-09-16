Koffiezetapparaten

Keukenapparaten

Strijken en kledingonderhoud

Stofzuigers en dweilen

Luchtkwaliteit

Tuinverzorging

Huisdierenverzorging

Onderdelen & accessoires

Aanbiedingen

Service en ondersteuning

Over Ons

Over OnsService en ondersteuningAanbiedingenOnderdelen & accessoiresHuisdierenverzorgingTuinverzorgingLuchtkwaliteitKachelsVentilatorenLuchtontvochtigerLuchtbevochtigers2-in-1 Luchtreiniger en LuchtbevochtigerMultifunctioneelAir PerformerLuchtreinigersStofzuigers en dweilenMeubelReinigerRobotstofzuigersHomeRunOneUp Elektrische DweilOneUpStofzuigers met en zonder stofzakDraadloze StofzuigersAquaPlusDraadloze Stofzuigers met DweilfunctieAquaTrioStrijken en kledingonderhoudKledingverzorging EssentialsPhilips All-in-One StrijkoplossingenStoomgeneratorenStoomstrijkijzersKledingstomers5000 seriesKeukenapparatenPerfectDraft ThuistapWaterkokersAanrechtkokersGrills & BroodroostersPastamakersKeukenmachinesBlenders & SapcentrifugesFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKoffiezetapparatenFilterkoffiezetapparatenSENSEO® KoffiepadmachinesL'OR KoffiemachinesPhilips Semi-Automatische EspressomachinesBaristina KoffiezetapparaatSaeco Volautomatische EspressomachinesXelsisPhilips Volautomatische EspressomachinesLatteGo
Nederland Nederlands (Nederland)
Product with code 'NA462_79' not found!

Airfryers | Airfryer ovens | Philips Home

Philips Airfryers

Jouw dagelijkse hulp in de keuken

Of je nu je nu familiefavorieten bereidt of iets nieuws uitprobeert, Philips Airfryers zorgen voor knapperige, smakelijke resultaten met tot wel 90% vet¹. En nu kun je met de Series 5000 stomen, airfryen of beide combineren voor keer op keer perfect sappige, knapperige maaltijden. lees minder

Het meest gekozen en vertrouwde Airfryer-merk ter wereld

Het meest gekozen en vertrouwde Airfryer-merk ter wereld

Als uitvinder van gezond koken zonder olie laten we sinds 2010 zien dat je nooit hoeft in te leveren op smaak.

2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

Uitgebreide garantie en 30 dagen retourrecht

Gratis bezorging

Gratis bezorging

Alle aankopen boven €23 worden gratis bezorgd

Koop nu, betaal later

Koop nu, betaal later

Betaal binnen 30 dagen met Klarna

Vind de Philips Airfryer die bij je past

Bekijk alle modellen
Laden...
Laden...
HD9880_90
7000-serie Airfryer Combi van 8,3 l en voedselthermometer
Adviesprijs 449,99 €
399,99 €
Icon showing RapidAir Technology functionality

Rapid CombiAir-technologie

Icon showing twenty two cooking programs available in one device

22 kookprogramma's

KA_AF_5por_icon.png

Fino a 5 porzioni (7,2L)

HomeID icon

HomeID app met begeleide recepten en voedingstips

KA_thermometer_icon.png

Inclusief voedselthermometer

Laden...
NA555_00
5000-serie Airfryer met twee manden
259,99 €
KA_AirSteamTech_icon.png

Air Steam-technologie en RapidAir-technologie

Icon showing RapidAir Technology functionality

12 kookprogramma's

Icon showing plate, fork and knife with 7 portions indication

Fino a 7 porzioni (6L+3L)

HomeID icon

HomeID app met begeleide recepten en voedingstips

Icon showing two separate airfryer baskets

2 lades in verschillende maten

Laden...
NA462_70
Gestapelde 2-mands 4000-serie Airfryer Airfryer
€ 229,99
Vertical RapiAir Technology

Verticale RapiAir-technologie

KA_AF_13in1_icon.png

13 kookprogramma's

Icon showing plate, fork and knife with 8 portions indication

Fino a 8 porzioni (5L+5L)

HomeID icon

HomeID app met begeleide recepten en voedingstips

Icon showing two vertically stacked airfryer baskets

Gestapeld ontwerp, 2 lades van 5L + 5L

Laden...
NA352_00
3000-serie Airfryer met twee manden
Adviesprijs € 199,99
€ 160,99
Icon showing RapidAir Technology functionality

RapidAir-technologie

Icon showing RapidAir Technology functionality

12 kookprogramma's

Icon showing plate, fork and knife with 7 portions indication

Fino a 7 porzioni (6L+3L)

HomeID icon

HomeID app met begeleide recepten en voedingstips

Icon showing two separate airfryer baskets

2 lades in verschillende maten

Laden...
NA342_00
3000-serie Airfryer 7,2 l
177,99 €
Icon showing RapidAir Technology functionality

RapidAir-technologie

KA_AF_16in1_icon.png

16 kookprogramma's

KA_AF_5por_icon.png

Fino a 5 porzioni (7,2L)

HomeID icon

HomeID app met begeleide recepten en voedingstips

KA_AF_cooking window_icon.png

Bekijk je gerecht door het venster

Laden...
NA221_00
2000-serie Airfryer 2000-serie, 4,2 l (zilver)
€ 99,99
Icon showing RapidAir Technology functionality

RapidAir-technologie

KA_AF_13in1_icon.png

13 kookprogramma's

HomeID icon

HomeID app met begeleide recepten en voedingstips

KA_AF_cooking window_icon.png

Bekijk je gerecht door het venster

Heerlijk Verrassend. Elke Keer.

Geniet elke dag van gezonde, smakelijke maaltijden

Wat anderen zeggen


Bekroond

Selecteer je accessoires

Accessoire voor airfryer van 6,2 liter Grillset

Accessoire voor airfryer van 6,2 liter

HD9946_00

  • Grillplaat-accessoire
  • Eindeloze inspiratie met HomeID
  • Gemakkelijk schoonmaken
€ 29,99
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l 2-laagse kookset

Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l

HD9920_00

  • Optimaliseer de kookruimte met de 2-laagse kookset
  • Bereid volledige maaltijden in één keer
  • Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
€ 24,99
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l Ontbijtset

Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l

HD9921_00

  • Maak in één keer een volledig en gevarieerd ontbijt
  • Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Adviesprijs 32,99 €
24,99 €
Airfryer-accessoire Grillset XXL

Airfryer-accessoire

HD9959_00

  • Grillplaat
  • 6 spiesen
Adviesprijs € 34,99
€ 32,39
Accessoire voor de airfryer van 8,3 l 3-in-1 voedselverdeler

Accessoire voor de airfryer van 8,3 l

HD9916_00

  • Maak 3 dingen tegelijk klaar
  • Meer ruimte voor meer voedsel
  • Vind inspiratie in de HomeID-app
19,99 €
Airfryer-accessoire Bakset L

Airfryer-accessoire

HD9925_01

  • 1 bakaccessoire
  • 7 siliconen muffinvormen
24,99 €
Airfryer-accessoire Bakset XXL

Airfryer-accessoire

HD9957_00

  • Bakschaal (2,5L)
  • 9 siliconen muffinvormen
Adviesprijs 34,99 €
33,99 €
Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 liter Grillset

Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 liter

HD9926_00

  • 4 spiesen om speciale grillgerechten te maken
  • Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten
  • Dubbellaags bakken
€ 24,99
Airfryer-accessoire Compacte Feestbeestset

Airfryer-accessoire

HD9904_01

  • Accessoireset
  • 1 dubbellaags accessoire
  • 7 siliconen muffinvormen
Adviesprijs € 24,99
€ 23,69

Veelgestelde vragen

Wat zijn de aanbevolen temperaturen en tijdsinstellingen voor mijn Airfryer?

Aardappel
Verse friet
Hoeveelheid: 800-1200 g
Tijd: 18-25 min
Temperatuur: 180 °C

Diepvriesfriet
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 12-16 min
Temperatuur: 180 °C

Zoete aardappelfriet
Hoeveelheid: 500 g
Tijd: 18-25 min
Temperatuur: 180 °C

Aardappelschijfjes
Hoeveelheid: 600 g
Tijd: 18-25 min
Temperatuur: 180 °C

Vlees
Kip (heel)
Hoeveelheid: 1,2 kg
Tijd: 14 min om te beginnen, daarna 20 min
Temperatuur: 200 °C om te beginnen, daarna 180 °C

Kipfilet
Hoeveelheid: 250 g
Tijd: 8 minuten om te beginnen, daarna 8 min
Temperatuur: 140 °C, 180 °C

Kippenvleugels
Hoeveelheid: 6-8 stuks
Tijd: 15-20 min
Temperatuur: 180 °C

Hamburger
Hoeveelheid: 100-400 g
Tijd: 6-7 min
Temperatuur: 180 °C

Varkenshaas
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 12 min
Temperatuur: 200 °C

Vis
Zalm
Hoeveelheid: 300 g
Tijd: 15 min
Temperatuur: 180 °C

Kabeljauw
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 15 min om te beginnen, daarna 3 min
Temperatuur: 180 °C, 200 °C

Koud (bevroren)
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 10 min
Temperatuur: 180 °C

Vissticks (bevroren)
Hoeveelheid: 100-500 g
Tijd: 8-10 min
Temperatuur: 200 °C

Bakken
Muffins
Hoeveelheid: 6 muffins
Tijd: 16 min
Temperatuur: 160 °C

Chocoladetaart
Hoeveelheid: 10-12 plakken/porties
Tijd: 15 minuten
Temperatuur: 160 °C

Snack
Aardappelchips
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 25 minuten
Temperatuur: 200 °C

Boerenkoolchips
Hoeveelheid: 200 g
Tijd: 15 minuten
Temperatuur: 200 °C

Loempia's
Hoeveelheid: 100-400 g
Tijd: 7 min
Temperatuur: 200 °C

Moet ik mijn Airfryer voorverwarmen voor gebruik?

Je hoeft de Airfryer niet voor te verwarmen voor het koken. Voeg gewoon de ingrediënten toe, stel de tijd en temperatuur in en je kunt beginnen.

Kan ik ovenvaste vormen in mijn Airfryer gebruiken?

Alle soorten ovenvaste vormen kunnen in je Philips Airfryer worden gebruikt. Voor de beste pasvorm en resultaten kun je echter onze accessoires bekijken die speciaal zijn aangepast voor de Philips Airfryer.

Kan ik een receptenboek krijgen voor mijn Airfryer?

Download de Philips HomeID app voor iOS en Android voor heerlijke recepten, aanbevelingen en tips. Link naar HomeID app store. Link naar HomeID Google play.

HomeID app store

HomeID Google play

Hoe maak ik mijn Airfryer schoon?

Alle verwijderbare onderdelen zijn vaatwasserbestendig, zodat je je Philips Airfryer gemakkelijk kunt schoonmaken na gebruik. Volg eenvoudig de instructies om de binnenkant en het verwarmingselement van je Philips Airfryer te reinigen.


Shop onze andere producten

Gratis bezorging

Gratis bezorging

Alle aankopen boven €23 worden gratis bezorgd

Koop nu, betaal later

Koop nu, betaal later

Betaal binnen 30 dagen met Klarna

CO2-neutraal verzonden

CO2-neutraal verzonden

We compenseren alle CO2-uitstoot van verzendingen uit onze Philips shop.

undefined

Al +130 jaar thuis in innovatie

We ontwerpen apparaten voor jouw huis, met zorg voor onze planeet