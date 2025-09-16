Airfryers | Airfryer ovens | Philips Home
Jouw dagelijkse hulp in de keuken
Het meest gekozen en vertrouwde Airfryer-merk ter wereld
Als uitvinder van gezond koken zonder olie laten we sinds 2010 zien dat je nooit hoeft in te leveren op smaak.
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht
Uitgebreide garantie en 30 dagen retourrecht
Gratis bezorging
Alle aankopen boven €23 worden gratis bezorgd
Koop nu, betaal later
Betaal binnen 30 dagen met Klarna
Vind de Philips Airfryer die bij je past
Heerlijk Verrassend. Elke Keer.
Wat anderen zeggen
Bekroond
Selecteer je accessoires
Accessoire voor airfryer van 6,2 liter
HD9946_00
- Grillplaat-accessoire
- Eindeloze inspiratie met HomeID
- Gemakkelijk schoonmaken
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l
HD9920_00
- Optimaliseer de kookruimte met de 2-laagse kookset
- Bereid volledige maaltijden in één keer
- Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Accessoire voor Airfryer 6,2 l, 8,3 l en 9 l
HD9921_00
- Maak in één keer een volledig en gevarieerd ontbijt
- Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
Accessoire voor de airfryer van 8,3 l
HD9916_00
- Maak 3 dingen tegelijk klaar
- Meer ruimte voor meer voedsel
- Vind inspiratie in de HomeID-app
Accessoire voor Airfryer van 3,2 en 4,2 liter
HD9926_00
- 4 spiesen om speciale grillgerechten te maken
- Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten
- Dubbellaags bakken
Airfryer-accessoire
HD9904_01
- Accessoireset
- 1 dubbellaags accessoire
- 7 siliconen muffinvormen
Veelgestelde vragen
Wat zijn de aanbevolen temperaturen en tijdsinstellingen voor mijn Airfryer?
Aardappel
Verse friet
Hoeveelheid: 800-1200 g
Tijd: 18-25 min
Temperatuur: 180 °C
Diepvriesfriet
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 12-16 min
Temperatuur: 180 °C
Zoete aardappelfriet
Hoeveelheid: 500 g
Tijd: 18-25 min
Temperatuur: 180 °C
Aardappelschijfjes
Hoeveelheid: 600 g
Tijd: 18-25 min
Temperatuur: 180 °C
Vlees
Kip (heel)
Hoeveelheid: 1,2 kg
Tijd: 14 min om te beginnen, daarna 20 min
Temperatuur: 200 °C om te beginnen, daarna 180 °C
Kipfilet
Hoeveelheid: 250 g
Tijd: 8 minuten om te beginnen, daarna 8 min
Temperatuur: 140 °C, 180 °C
Kippenvleugels
Hoeveelheid: 6-8 stuks
Tijd: 15-20 min
Temperatuur: 180 °C
Hamburger
Hoeveelheid: 100-400 g
Tijd: 6-7 min
Temperatuur: 180 °C
Varkenshaas
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 12 min
Temperatuur: 200 °C
Vis
Zalm
Hoeveelheid: 300 g
Tijd: 15 min
Temperatuur: 180 °C
Kabeljauw
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 15 min om te beginnen, daarna 3 min
Temperatuur: 180 °C, 200 °C
Koud (bevroren)
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 10 min
Temperatuur: 180 °C
Vissticks (bevroren)
Hoeveelheid: 100-500 g
Tijd: 8-10 min
Temperatuur: 200 °C
Bakken
Muffins
Hoeveelheid: 6 muffins
Tijd: 16 min
Temperatuur: 160 °C
Chocoladetaart
Hoeveelheid: 10-12 plakken/porties
Tijd: 15 minuten
Temperatuur: 160 °C
Snack
Aardappelchips
Hoeveelheid: 400 g
Tijd: 25 minuten
Temperatuur: 200 °C
Boerenkoolchips
Hoeveelheid: 200 g
Tijd: 15 minuten
Temperatuur: 200 °C
Loempia's
Hoeveelheid: 100-400 g
Tijd: 7 min
Temperatuur: 200 °C
Moet ik mijn Airfryer voorverwarmen voor gebruik?
Kan ik ovenvaste vormen in mijn Airfryer gebruiken?
Kan ik een receptenboek krijgen voor mijn Airfryer?
Download de Philips HomeID app voor iOS en Android voor heerlijke recepten, aanbevelingen en tips. Link naar HomeID app store. Link naar HomeID Google play.
Hoe maak ik mijn Airfryer schoon?
Shop onze andere producten
Gratis bezorging
Alle aankopen boven €23 worden gratis bezorgd
Koop nu, betaal later
Betaal binnen 30 dagen met Klarna
CO2-neutraal verzonden
We compenseren alle CO2-uitstoot van verzendingen uit onze Philips shop.
Al +130 jaar thuis in innovatie
We ontwerpen apparaten voor jouw huis, met zorg voor onze planeet