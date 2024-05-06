Kaffemaskiner

Kjøkkenutstyr

Klespleie og stryking

Rengjøring, støvsugere og mopper

Luftkvalitet

Husdyrspleie

Tilbud

Støtte og service

Om oss

Om ossStøtte og serviceBe om returRegistrer produktet dittStøtte og serviceTilbudRegistrer deg og sparBestselgereHusdyrspleieLuftkvalitetVarmeovnerVifterLuftfuktere2-i-1 luftrenser og luftfukterMultifunksjonellAir PerformerLuftrensereRengjøring, støvsugere og mopperFlekkfjernerRobotstøvsugereHomeRunStøvsugere med og uten poseTrådløse støvsugereAquaPlusTrådløs våt og tørrAquaTrioOneUp Elektrisk MoppOneUpKlespleie og strykingKlespleietilbehørAlt-i-ett strykesystemDampgeneratorerPerfectCareDampstrykejernHåndholdte steamere5000-serienKjøkkenutstyrVannkokereMultikokerBrødristere og sandwichjernGrillerPastamaskinerMattilberedning og kjøkkenmaskinerBlendere og saftpressereFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffemaskinerFilterkaffemaskinerPhilips Semiautomatiske EspressomaskinerPhilips Helautomatiske EspressomaskinerLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Norge Norsk (Norge)

800-serien Kompakt luftrenser

AC0820/10

800-serien Kompakt luftrenser

kr 1 799,00
Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10
Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10
Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10
Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10
Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10
CC_2024_FY0900_30_Online_Fullframe.tif
Main in-use photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10

Renser luften på under 16 min (1)

Fjerner 99 % av virus, allergener og forurensende stoffer (2,3,6)

Med kun ett knappetrykk filtrerer luftrenseren usynlige virus, allergener og forurensende stoffer fra hjemmet ditt og holder det rent og trygt. Den renser raskt og effektivt takket være en hastighet for levering av renset luft (CADR) på 190 m³/t.

undefinedGratis frakt på bestillinger over 250 NOK
undefined4-9 virkedager
Icon of EllipseBetal innen 30 dager med Klarna
undefined2 års garanti & 30 dagers returrett
ID AC0820/10

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Luftrenser
Teknologi
  • HEPA NanoProtect
Farge
  • Svart/hvit
Hovedmateriale
  • Plast
Internett-tilkobling
  • Nei
Wifi-rekkevidde
  • Nei
Talekontroll
  • Nei

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Ytelse

CADR (Clean Air Delivery Rate, hastighet for levering av renset luft) (partikkel, GB/T)
  • 190 m³/t.
Filtrerlag
  • HEPA, forfilter
Partikkelfiltrering
  • 99,5 % ved 0,003 mikrometer
Maks romstørrelse
  • 49 m2

Kompatibilitet

Inkludert tilbehør 1
  • 2-i-1 HEPA-filter
Tilknyttet tilbehør 1
  • FY0900
Relatert tilbehør 2
  • FY0194

Sikkerhetsfunksjon

Barnesikring
  • Nei

Energieffektivitet

Strømforbruk i standby
  • < 1 W
Spenning
  • 100–240 V
Frekvens
  • 50/60 Hz

Brukerveiledning

Ledningslengde
  • 1,6 m
Planlegger
  • Nei
Automatisk modus
  • Ja
Hvilemodus
  • Ja
Hastighetsinnstillinger
  • Ja (hvilemodus, middels, turbo)
Nattlys
  • Nei
Luftkvalitetsindikator
  • Fargering
Grensesnitt
  • Digital (berøring)
Anbefalt filterbytte
  • 1 år

Vedlikehold

Garanti
  • 2 år

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 36,7 cm
Produktvekt
  • 2,4 kg
Produktbredde
  • 25 cm
Produktlengde
  • 25 cm
Emballasjelengde
  • 27,6 cm
Emballasjebredde
  • 27,6 cm
Emballasjehøyde
  • 39,5 cm
Emballasjevekt
  • 3,1 kg

Tekniske spesifikasjoner

Maksimal effekt
  • Nei
Luftkvalitetssensorer
  • PM2,5
Min. lydnivå
  • 19 dB(A)
Maks. lydnivå
  • 49 dB(A)

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/AC0820