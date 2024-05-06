800-serien Kompakt luftrenser
AC0820/10
800-serien Kompakt luftrenser
kr 1 799,00
Renser luften på under 16 min (1)
Fjerner 99 % av virus, allergener og forurensende stoffer (2,3,6)
Med kun ett knappetrykk filtrerer luftrenseren usynlige virus, allergener og forurensende stoffer fra hjemmet ditt og holder det rent og trygt. Den renser raskt og effektivt takket være en hastighet for levering av renset luft (CADR) på 190 m³/t.
ID AC0820/10
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Teknologi
|Farge
|Hovedmateriale
|Internett-tilkobling
|Wifi-rekkevidde
|Talekontroll
Opprinnelsesland
|Produsert i
Ytelse
|CADR (Clean Air Delivery Rate, hastighet for levering av renset luft) (partikkel, GB/T)
|Filtrerlag
|Partikkelfiltrering
|Maks romstørrelse
Kompatibilitet
|Inkludert tilbehør 1
|Tilknyttet tilbehør 1
|Relatert tilbehør 2
Sikkerhetsfunksjon
|Barnesikring
Energieffektivitet
|Strømforbruk i standby
|Spenning
|Frekvens
Brukerveiledning
|Ledningslengde
|Planlegger
|Automatisk modus
|Hvilemodus
|Hastighetsinnstillinger
|Nattlys
|Luftkvalitetsindikator
|Grensesnitt
|Anbefalt filterbytte
Vedlikehold
|Garanti
Vekt og mål
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Produktbredde
|Produktlengde
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Tekniske spesifikasjoner
|Maksimal effekt
|Luftkvalitetssensorer
|Min. lydnivå
|Maks. lydnivå
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon