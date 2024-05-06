800-serien Kompakt luftrenser

Renser luften på under 16 min (1) Fjerner 99 % av virus, allergener og forurensende stoffer (2,3,6)

Med kun ett knappetrykk filtrerer luftrenseren usynlige virus, allergener og forurensende stoffer fra hjemmet ditt og holder det rent og trygt. Den renser raskt og effektivt takket være en hastighet for levering av renset luft (CADR) på 190 m³/t.