s-bag Støvsugerposer Anti-Allergy

s-bag® Anti-Allergy Bedre filtrering, ideell for allergikere

s-bag® er den universale støvsugerposen for alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du skal kjøpe nye poser, må du se etter s-bag®-logoen. Bruk av andre støvsugerposer kan skade støvsugeren.