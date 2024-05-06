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s-bag Støvsugerposer Anti-Allergy

FC8022/04

s-bag Støvsugerposer Anti-Allergy

kr 219,00
FC_2025_FC8022-04_S-bag-Anti-Allergy-4pcs
FC_2025_FC8022-04_S-bag-Anti-Allergy-4pcs
Alternative Product Photograph Philips s-bag Vacuum cleaner bags FC8022_04
Feature Image Highly resistant material - Anti-Allergy - FC8022_04

s-bag® Anti-Allergy

Bedre filtrering, ideell for allergikere

s-bag® er den universale støvsugerposen for alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du skal kjøpe nye poser, må du se etter s-bag®-logoen. Bruk av andre støvsugerposer kan skade støvsugeren.

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ID FC8022/04

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • Syntetisk, 4-lags
Produkttype
  • Støvsugerposer
Sertifiseringer
  • TÜV-sertifisert
Støvkapasitet
  • 3 l
Støvposer inkludert
  • 4 x støvposer
Kompatibel med
  • 2000 Series, PowerGO FC8240–FC8246, FC8293–FC8296, FC8250, FC8253, FC8289; 3000-serien, Performer Compact FC8366–FC8367, FC8370–FC8379, FC8383–FC8389, XD30xx, XD31xx
  • 5000-serien, Performer Active XD51xx, FC8563, FC8574–FC8579, FC8584–FC8589; 6000-serien, LED XD6122, XD6142
  • 7000-serien, Performer Silent FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; 8000-serien, Performer (LED) XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
  • Performer FC8680–FC8682, FC9150–FC9179; Performer Expert FC8720–FC8728; PerformerPro FC9180–FC9199; Performer Ultimate FC8921–FC8925, FC8941–FC8957; Jewel FC9050–FC9079; HomeRun XU3100, XU3110
Støvposetype
  • s-bag® Anti-Allergy

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Sverige

Egnet for

HomeRun
  • XU2100
  • XU5100
  • XU9100
  • XV1451

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/FC8022