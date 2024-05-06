s-bag Støvsugerposer Anti-Allergy
FC8022/04
s-bag Støvsugerposer Anti-Allergy
kr 219,00
s-bag® Anti-Allergy
Bedre filtrering, ideell for allergikere
s-bag® er den universale støvsugerposen for alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du skal kjøpe nye poser, må du se etter s-bag®-logoen. Bruk av andre støvsugerposer kan skade støvsugeren.
ID FC8022/04
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Produkttype
|Sertifiseringer
|Støvkapasitet
|Støvposer inkludert
|Kompatibel med
|Støvposetype
Opprinnelsesland
|Produsert i
Egnet for
|HomeRun
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon