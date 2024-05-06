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Luftfukter 2000-serien Befuktningsfilter
FY2402/30
Luftfukter 2000-serien Befuktningsfilter
299,00 kr
Originalt luftfukterfilter for 2000 Series
NanoCloud-teknologi med hygienisk befuktning
Det originale Philips-fuktighetsfilteret passer apparatet ditt perfekt og forsikrer konsekvent høy ytelse. Det bruker NanoCloud-teknologi for å slippe ut usynlig damp, noe som fukter luften med opptil 99 % mindre spredning av bakterier (1)
ID FY2402/30
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Vekt og mål
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Produktbredde
|Produktlengde
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Inkludert i esken
|Levetid
Erstatning
|For Philips-luftfuktere
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon