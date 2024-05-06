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Luftfukter 2000-serien Befuktningsfilter

FY2402/30

Luftfukter 2000-serien Befuktningsfilter

299,00 kr
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Originalt luftfukterfilter for 2000 Series

NanoCloud-teknologi med hygienisk befuktning

Det originale Philips-fuktighetsfilteret passer apparatet ditt perfekt og forsikrer konsekvent høy ytelse. Det bruker NanoCloud-teknologi for å slippe ut usynlig damp, noe som fukter luften med opptil 99 % mindre spredning av bakterier (1)

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ID FY2402/30

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 171 mm
Produktvekt
  • 0,085 kg
Produktbredde
  • 130 mm
Produktlengde
  • 190 mm
Emballasjelengde
  • 80 mm
Emballasjebredde
  • 182 mm
Emballasjehøyde
  • 253 mm
Emballasjevekt
  • 0,221 kg

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Befuktningsfilter
Inkludert i esken
  • 1 stk. filter
Levetid
  • Opptil 6 måneder

Erstatning

For Philips-luftfuktere
  • HU4816

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/FY2402