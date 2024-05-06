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Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter

FY2422/30

Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter

Foreslått utsalgspris kr 749,00
kr 733,95
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Originalt filter for luftrenser i 2000 og 3000i Series

Fanger effektivt opp 99,97 % av nanopartiklene (1)

Originale erstatningsfiltre for luftrenseren: HEPA NanoProtect-filter for beskyttelse mot forurensende stoffer, virus, allergener og bakterier

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ID FY2422/30

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • HEPA NanoProtect-filter
Inkludert i esken
  • 1 stk. filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Forfilter
  • Nei
Aktivt kull
  • Nei
Levetid
  • Opptil 2 år

Ytelse

Partikkelfiltrering
  • 99,97 % ved 0,003 mikrometer

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 362 mm
Produktvekt
  • 0,39 kg
Produktbredde
  • 276 mm
Produktlengde
  • 30 mm
Emballasjelengde
  • 55 mm
Emballasjebredde
  • 290 mm
Emballasjehøyde
  • 375 mm
Emballasjevekt
  • 0,565 kg

Erstatning

Til Philips luftrensere
  • AC2887, AC2889, AC2892, AC3829

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/FY2422