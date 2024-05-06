Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter
FY2422/30
Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter
Foreslått utsalgspris kr 749,00
kr 733,95
Originalt filter for luftrenser i 2000 og 3000i Series
Fanger effektivt opp 99,97 % av nanopartiklene (1)
Originale erstatningsfiltre for luftrenseren: HEPA NanoProtect-filter for beskyttelse mot forurensende stoffer, virus, allergener og bakterier
ID FY2422/30
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Inkludert i esken
|HEPA NanoProtect
|Forfilter
|Aktivt kull
|Levetid
Ytelse
|Partikkelfiltrering
Vekt og mål
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Produktbredde
|Produktlengde
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Erstatning
|Til Philips luftrensere
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon