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NanoCloud-befuktningsveke

FY5156/10

NanoCloud-befuktningsveke

229,00 kr
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Pust inn forskjellen

Enestående NanoCloud-befuktning

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ID FY5156/10

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Befuktningsfilter
Inkludert i esken
  • 1 stk. filter
Levetid
  • 1 år

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 20 mm
Produktvekt
  • 0,143 kg
Produktbredde
  • i/t
Produktlengde
  • 251 mm
Emballasjelengde
  • 25,2 mm
Emballasjebredde
  • 25,7 mm
Emballasjehøyde
  • 5,9 mm
Emballasjevekt
  • 0,321 kg

Erstatning

For Philips-luftfuktere
  • HU5930, HU5931

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/FY5156