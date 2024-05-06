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Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1
FYM220/30
Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1
999,00 kr
3 filtre i 1 for effekt fra første dag de tas i bruk
Ekte Philips-filter som passer perfekt
Vår 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sørger for at du er beskyttet mot bakterier, pollen, støv, PM2.5, hud fra kjæledyr og gasser.
ID FYM220/30
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Inkludert i esken
|HEPA NanoProtect
|Forfilter
|Aktivt kull
|Levetid
Ytelse
|Partikkelfiltrering
Vekt og mål
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Produktbredde
|Produktlengde
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Erstatning
|Til Philips luftrensere
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon