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Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1

FYM220/30

Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1

999,00 kr
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

3 filtre i 1 for effekt fra første dag de tas i bruk

Ekte Philips-filter som passer perfekt

Vår 3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, Active Carbon og forfilter sørger for at du er beskyttet mot bakterier, pollen, støv, PM2.5, hud fra kjæledyr og gasser. 

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ID FYM220/30

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • HEPA NanoProtect-filter
Inkludert i esken
  • 1 stk. filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Forfilter
  • Ja
Aktivt kull
  • Ja
Levetid
  • Opptil 2 år

Ytelse

Partikkelfiltrering
  • 99,95% ved 0,003 mikron

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 152,9 mm
Produktvekt
  • 0,57 kg
Produktbredde
  • 105 mm
Produktlengde
  • 200 mm
Emballasjelengde
  • 210 mm
Emballasjebredde
  • 170 mm
Emballasjehøyde
  • 170 mm
Emballasjevekt
  • 0,85 kg

Erstatning

Til Philips luftrensere
  • AMF220

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/FYM220