EasySpeed Dampstrykejern
GC1751/80
EasySpeed Dampstrykejern
Foreslått utsalgspris kr 749,00
kr 434,99
Enkelt og effektivt
Fire dampinnstillinger for bedre strykeresultater
EasySpeed-strykejernet gjør strykingen enkel og effektiv, med mye damp som fjerner vanskelige skrukker, keramisk strykesåle som glir lett over alle tekstiler, samt ripemotstand og kalkrensfunksjon for langvarig ytelse.
ID GC1751/80
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
|Oppvarmingstid
Designspesifikasjoner
|Farge(r)
Lett å bruke
|Kapasitet for vannbeholder
|Navn på strykesåle
|Ledningsfrihet (dreier)
|Dryppstopp
|Indikatorlys
|Dusj
Effekt
|På-modus (ØKO-modus)
Behagelig stryking
|Ledningslengde
Rask fjerning av skrukker
|Effekt
|Dampstøt
|Kontinuerlig damp
|Vertikal damp
|Ulike dampnivåer
Tilbehør som følger med
|Beholder for kalkrens
Størrelse og vekt
|Vekt på strykejern
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon