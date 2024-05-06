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EasySpeed Dampstrykejern

GC1751/80

EasySpeed Dampstrykejern

Foreslått utsalgspris kr 749,00
kr 434,99
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern
EasySpeed Dampstrykejern

Enkelt og effektivt

Fire dampinnstillinger for bedre strykeresultater

EasySpeed-strykejernet gjør strykingen enkel og effektiv, med mye damp som fjerner vanskelige skrukker, keramisk strykesåle som glir lett over alle tekstiler, samt ripemotstand og kalkrensfunksjon for langvarig ytelse.

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ID GC1751/80

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingstid
  • 30 sek

Designspesifikasjoner

Farge(r)
  • Grå

Lett å bruke

Kapasitet for vannbeholder
  • 220 nm
Navn på strykesåle
  • Keramisk
Ledningsfrihet (dreier)
  • 180 graders bevegelsesfrihet med ledningen
Dryppstopp
  • Ja
Indikatorlys
  • Ja
Dusj
  • Ja

Effekt

På-modus (ØKO-modus)
  • .

Behagelig stryking

Ledningslengde
  • 1,9 m

Rask fjerning av skrukker

Effekt
  • 2000 W
Dampstøt
  • Opptil 100 g
Kontinuerlig damp
  • 25 g/min
Vertikal damp
  • Ja
Ulike dampnivåer
  • Ja

Tilbehør som følger med

Beholder for kalkrens
  • Ja

Størrelse og vekt

Vekt på strykejern
  • 0,75 kg

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/GC1751