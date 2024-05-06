Den enkle måten å holde sneakers rene på Inkludert tre børster for ulike materialer

Philips Sneaker Cleaner er utformet for å gjøre det enkelt og effektivt å rengjøre sneakersene. Velg riktig børste for sneakersen, fukt børsten med litt vann og såpe, og bruk den på sneakersene. De kommer til å se ut som nye på kort tid.