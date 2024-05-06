Sneaker Cleaner
GCA1000/60
Sneaker Cleaner
Foreslått utsalgspris kr 399,00
kr 228,95
Den enkle måten å holde sneakers rene på
Inkludert tre børster for ulike materialer
Philips Sneaker Cleaner er utformet for å gjøre det enkelt og effektivt å rengjøre sneakersene. Velg riktig børste for sneakersen, fukt børsten med litt vann og såpe, og bruk den på sneakersene. De kommer til å se ut som nye på kort tid.
ID GCA1000/60
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Garanti
|To års verdensomspennende garanti
Resirkulerbar
|Produktemballasje
|Brukerhåndbok
Batteri
|Batteriets driftstid
|Batteritype
|Effekt
Trygg for sneakers
|3 børster er inkludert
Mål
|Emballasjemål (B x H x L)
|Produktmål (B x H x L)
Teknologi
|Rotasjoner per minutt
|Vanntett
Vekt
|Produktvekt inkl. batterier
|Totalvekt med emballasje
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon