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Norge Norsk (Norge)

Sneaker Cleaner

GCA1000/60

Sneaker Cleaner

Foreslått utsalgspris kr 399,00
kr 228,95
Standard Product Photo Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Standard Product Photo Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Front Product Photo Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Alternative Product Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Alternative Product Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Packaging photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60

Den enkle måten å holde sneakers rene på

Inkludert tre børster for ulike materialer

Philips Sneaker Cleaner er utformet for å gjøre det enkelt og effektivt å rengjøre sneakersene. Velg riktig børste for sneakersen, fukt børsten med litt vann og såpe, og bruk den på sneakersene. De kommer til å se ut som nye på kort tid.

undefinedGratis frakt på bestillinger over 250 NOK
undefined4-9 virkedager
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ID GCA1000/60

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Garanti

To års verdensomspennende garanti
  • Ja

Resirkulerbar

Produktemballasje
  • 100 % resirkulerbar
Brukerhåndbok
  • 100 % gjenvunnet papir

Batteri

Batteriets driftstid
  • 80 minutter ved 450 g belastning
Batteritype
  • 4 x AA-batteri
Effekt
  • 6 V

Trygg for sneakers

3 børster er inkludert
  • Svamp
  • Myk børste
  • Hard børste

Mål

Emballasjemål (B x H x L)
  • 116 mm x 204 mm x 93 mm
Produktmål (B x H x L)
  • 60 mm x 69 mm x 170 mm

Teknologi

Rotasjoner per minutt
  • 500 O/MIN
Vanntett
  • IPX5

Vekt

Produktvekt inkl. batterier
  • 0,351 kg
Totalvekt med emballasje
  • 0,501 kg

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/GCA1000