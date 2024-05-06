Daily Collection Brødrister – 2 skiver, bredt spor, svart

Gyllenbrunt ristet brød hver dag Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller

Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og rundstykker.