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Daily Collection Brødrister – 2 skiver, bredt spor, svart

HD2581/90

Daily Collection Brødrister – 2 skiver, bredt spor, svart

kr 399,00
HD2581_90_angle
HD2581_90_angle
KA_2024_HD2581_90_F1_Alternative angle
KA_2024_HD2581_90_F2_Removable filter
KA_2024_HD2581_90_FIM_Spring Release Lid

Gyllenbrunt ristet brød hver dag

Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller

Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og rundstykker.

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ID HD2581/90

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 830 W
Spenning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50–60 Hz
Batteriprodukt
  • Nei

Vekt og mål

Produktlengde
  • 15,6 cm
Produktbredde
  • 27,5 cm
Produkthøyde
  • 18,8 cm
Produktvekt
  • 1072 g
Emballasjelengde
  • 18,4 cm
Emballasjebredde
  • 30,4 cm
Emballasjehøyde
  • 21,4 cm
Emballasjevekt
  • 387,5 g

Sikkerhetsfunksjon

Automatisk avslåing
  • Ja

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • Plast
Produkttype
  • Brødrister
Sklisikre føtter
  • Ja
Ledningslengde
  • 85 cm (eksponert lengde)
Ledningsoppbevaring
  • Ja
Uten BPA
  • Ja
Garanti
  • 2 år
Antall plasser
  • 2

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/HD2581