Daily Collection Brødrister – 2 skiver, bredt spor, svart
HD2581/90
Daily Collection Brødrister – 2 skiver, bredt spor, svart
kr 399,00
Gyllenbrunt ristet brød hver dag
Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller
Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og rundstykker.
ID HD2581/90
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Spenning
|Frekvens
|Batteriprodukt
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Sikkerhetsfunksjon
|Automatisk avslåing
Opprinnelsesland
|Produsert i
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Produkttype
|Sklisikre føtter
|Ledningslengde
|Ledningsoppbevaring
|Uten BPA
|Garanti
|Antall plasser
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon