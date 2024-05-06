Kaffemaskiner

Kjøkkenutstyr

Klespleie og stryking

Rengjøring, støvsugere og mopper

Luftkvalitet

Husdyrspleie

Tilbud

Støtte og service

Støtte og serviceBe om returRegistrer produktet dittStøtte og serviceTilbudRegistrer deg og sparMeld deg på og få Black Friday-tilbud først.BestselgereHusdyrspleieLuftkvalitetVarmeovnerVifterLuftfuktere2-i-1 luftrenser og luftfukterMultifunksjonellAir PerformerLuftrensereRengjøring, støvsugere og mopperFlekkfjernerRobotstøvsugereHomeRunStøvsugere med og uten poseTrådløse støvsugereTrådløs våt og tørrAquaTrioOneUp Elektrisk MoppOneUpKlespleie og strykingKlespleietilbehørAlt-i-ett strykesystemDampgeneratorerPerfectCareDampstrykejernHåndholdte steamere5000-serienKjøkkenutstyrVannkokereMultikokerBrødristere og sandwichjernGrillerPastamaskinerMattilberedning og kjøkkenmaskinerBlendere og saftpressereFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffemaskinerFilterkaffemaskinerPhilips Semiautomatiske EspressomaskinerLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Norge Norsk (Norge)
Meld deg på for å vite det først om Black Friday. Registrer deg

Avance Collection Vannkoker i metall – temperaturkontroll, hold varm

HD9359/90

Avance Collection Vannkoker i metall – temperaturkontroll, hold varm

1 299,00 kr
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

For alt fra grønn te til babymat

Med temperaturkontroll og hold varm-funksjon

Forskjellige drikker og ingredienser trenger ulik temperatur på vannet for å få frem den beste smaken. Med forhåndsinnstilte knapper på basen blir det enkelt å velge riktig temperatur med denne elegante hurtigkokeren.

undefinedGratis frakt på bestillinger over 250 NOK
undefined4-9 virkedager
Icon of EllipseBetal innen 30 dager med Klarna
undefined2 års garanti & 30 dagers returrett
ID HD9359/90

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 1850–2200 W
Spenning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50–60 Hz
Batteriprodukt
  • Nei

Vekt og mål

Produktlengde
  • 15,4 cm
Produktbredde
  • 22,4 cm
Produkthøyde
  • 25 cm
Produktvekt
  • 1303 g
Emballasjelengde
  • 19,8 cm
Emballasjebredde
  • 24,4 cm
Emballasjehøyde
  • 25,2 cm
Emballasjevekt
  • 335,4 g

Sikkerhetsfunksjon

Automatisk avslåing
  • Nei

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • Metall
Kapasitet på vannbeholder
  • 1,7 l
Garanti
  • 2 år

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/HD9359