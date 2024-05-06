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Avance Collection Vannkoker i metall – temperaturkontroll, hold varm
HD9359/90
Avance Collection Vannkoker i metall – temperaturkontroll, hold varm
1 299,00 kr
For alt fra grønn te til babymat
Med temperaturkontroll og hold varm-funksjon
Forskjellige drikker og ingredienser trenger ulik temperatur på vannet for å få frem den beste smaken. Med forhåndsinnstilte knapper på basen blir det enkelt å velge riktig temperatur med denne elegante hurtigkokeren.
ID HD9359/90
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Spenning
|Frekvens
|Batteriprodukt
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Sikkerhetsfunksjon
|Automatisk avslåing
Opprinnelsesland
|Produsert i
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Kapasitet på vannbeholder
|Garanti
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon