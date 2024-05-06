Tilbehør for Airfryer 8.3L Damp- og wok-sett
HD9960/00
Tilbehør for Airfryer 8.3L Damp- og wok-sett
Foreslått utsalgspris 599,00 kr
366,37 kr
Airfryer-tilbehør for damping og wokking
To nye måter å bruke airfryer på
Wok eller damp sunne måltider til hele familien. Det unike 2-i-1 Damp- og wok-settet har et patentert wokformet design for å enkelt lage dine asiatiske favorittretter. Utforsk nye måter å lage mat i appen vår.
ID HD9960/00
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Vekt og mål
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|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Kompatibilitet
|Inkludert tilbehør 1
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
Opprinnelsesland
|Produsert i
Varighet
|Veske
Tekniske spesifikasjoner
|Antall i pakken
|Klasse for energieffektivitet
|Batteriprodukt
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon