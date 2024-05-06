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Tilbehør for Airfryer 8.3L Damp- og wok-sett

HD9960/00

Tilbehør for Airfryer 8.3L Damp- og wok-sett

Foreslått utsalgspris 599,00 kr
366,37 kr
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Airfryer-tilbehør for damping og wokking

To nye måter å bruke airfryer på

Wok eller damp sunne måltider til hele familien. Det unike 2-i-1 Damp- og wok-settet har et patentert wokformet design for å enkelt lage dine asiatiske favorittretter. Utforsk nye måter å lage mat i appen vår.

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ID HD9960/00

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Vekt og mål

Produktlengde
  • 217
Produktbredde
  • 216
Produkthøyde
  • 91
Produktvekt
  • 0,924 kg
Emballasjelengde
  • 224
Emballasjebredde
  • 224
Emballasjehøyde
  • 95
Emballasjevekt
  • 1,25 kg

Kompatibilitet

Inkludert tilbehør 1
  • Damping og wok

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • rustfritt stål

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Varighet

Veske
  • > 60 % resirkulerte materialer

Tekniske spesifikasjoner

Antall i pakken
  • 1
Klasse for energieffektivitet
  • N/A
Batteriprodukt
  • Nei

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/HD9960