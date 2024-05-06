Tilbehør for Airfryer 8.3L Damp- og wok-sett

Airfryer-tilbehør for damping og wokking To nye måter å bruke airfryer på

Wok eller damp sunne måltider til hele familien. Det unike 2-i-1 Damp- og wok-settet har et patentert wokformet design for å enkelt lage dine asiatiske favorittretter. Utforsk nye måter å lage mat i appen vår.