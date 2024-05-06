2000-serien Luftfukter

Pust inn forskjellen Fukter tørr luft og justeres automatisk

Fyll hjemmet ditt med ren og behagelig luft. NanoCloud-teknologien fukter uten å danne hvitt støv eller lagre våte flekker, alt sammen med opp til 99 % færre bakterier (1). Takket være smartsensorer og en jevn luftfordeling får du ideell fuktighet i hele rommet.