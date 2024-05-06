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2000-serien Luftfukter

HU2718/10

2000-serien Luftfukter

1 699,00 kr
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Pust inn forskjellen

Fukter tørr luft og justeres automatisk

Fyll hjemmet ditt med ren og behagelig luft. NanoCloud-teknologien fukter uten å danne hvitt støv eller lagre våte flekker, alt sammen med opp til 99 % færre bakterier (1). Takket være smartsensorer og en jevn luftfordeling får du ideell fuktighet i hele rommet.

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ID HU2718/10

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Luftfukter
Teknologi
  • Fordampende befuktning
Farge
  • Svart/kobber
Hovedmateriale
  • Plast
Kapasitet på vannbeholder
  • 2 l

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Ytelse

Brukstid
  • 15 timer
Befuktningshastighet
  • 200 ml/t
Maks romstørrelse
  • 32 m²

Kompatibilitet

Inkludert tilbehør 1
  • Befuktningsfilter
Tilknyttet tilbehør 1
  • Befuktningsfilter (FY3446)

Sikkerhetsfunksjon

Automatisk avslåing
  • Ja
Varsel om full vannbeholder
  • Ja

Energieffektivitet

Strømforbruk i standby
  • < 0,5 W
Spenning
  • 220–240 V
Maksimal effekt
  • 17 W

Brukervennlighet

Ledningslengde
  • 1,6 m
Modi
  • Automatisk modus, hvilemodus
Hastighetsinnstillinger
  • 3
Fuktighetsinnstillinger
  • 40 %, 50 %, 60 %
Timer
  • 1-9 time(r)
Luftkvalitetsensor
  • Numerisk
Grensesnitt
  • Berøring, numerisk, LED

Vedlikehold

Garanti
  • 2 år
Filterets levetid
  • Opptil 6 måneder

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 350 mm
Produktvekt
  • 2,56 kg
Produktbredde
  • 220 mm
Produktlengde
  • 220 mm
Emballasjelengde
  • 280 mm
Emballasjebredde
  • 280 mm
Emballasjehøyde
  • 400 mm
Emballasjevekt
  • 3,68 kg

Tekniske spesifikasjoner

Fuktighetssensor
  • Ja
Min. lydnivå
  • 33 dB(A)
Maks. lydnivå
  • 47 dB(A)

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/HU2718