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2000 Series Luftfukter

HU4813/10

2000 Series Luftfukter

1 899,00 kr
Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Front product photo HU4813_10 ROW Retail
Product detail photo HU4813_10 ROW ONLINE
Technical photo HU4813_10 ROW ONLINE
By-packed accessory photo HU4813_00 CN Retail
Product in use photo HU4813_10 ROW PRINT
Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif
Find your model number - export Philips Series 2000 Air humidifier HU4813_10

Pust lett, sov dypt

Fukter tørr luft og justeres automatisk

Fyll hjemmet ditt med ren og behagelig luft. NanoCloud-teknologien fukter uten å danne hvitt støv eller lagre våte flekker, alt sammen med opp til 99 % færre bakterier (1). Takket være smartsensorer og en jevn luftfordeling får du ideell fuktighet i hele rommet.

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ID HU4813/10

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Luftfukter
Teknologi
  • Fordampende befuktning
Farge
  • Sølvsvart
Hovedmateriale
  • Plast
Kapasitet på vannbeholder
  • 2 l

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Ytelse

Brukstid
  • 13 timer
Befuktningshastighet
  • 300 ml/t
Maks romstørrelse
  • 25 m²

Kompatibilitet

Inkludert tilbehør 1
  • Befuktningsfilter
Tilknyttet tilbehør 1
  • Luftfuktingsfilter (FY2401)

Sikkerhetsfunksjon

Automatisk avslåing
  • Ja
Varsel om full vannbeholder
  • Ja

Energieffektivitet

Strømforbruk i standby
  • < 0,5 W
Spenning
  • 220–240 V
Maksimal effekt
  • 18 W

Brukervennlighet

Ledningslengde
  • 1,8 m
Modi
  • Automatisk modus, hvilemodus
Hastighetsinnstillinger
  • 3
Fuktighetsinnstillinger
  • 40 %, 50 %, 60 %
Timer
  • 1–4–8 time(r)
Luftkvalitetsensor
  • Numerisk
Grensesnitt
  • Berøring, numerisk, LED

Vedlikehold

Garanti
  • 2 år
Filterets levetid
  • Opptil 6 måneder

Vekt og mål

Produkthøyde
  • 339 mm
Produktvekt
  • 3,05 kg
Produktbredde
  • 249 mm
Produktlengde
  • 249 mm
Emballasjelengde
  • 310 mm
Emballasjebredde
  • 310 mm
Emballasjehøyde
  • 405 mm
Emballasjevekt
  • 4,33 kg

Tekniske spesifikasjoner

Fuktighetssensor
  • Ja
Min. lydnivå
  • 33 dB(A)
Maks. lydnivå
  • 45 dB(A)

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/HU4813