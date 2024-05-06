2000 Series Luftfukter
HU4813/10
2000 Series Luftfukter
1 899,00 kr
Pust lett, sov dypt
Fukter tørr luft og justeres automatisk
Fyll hjemmet ditt med ren og behagelig luft. NanoCloud-teknologien fukter uten å danne hvitt støv eller lagre våte flekker, alt sammen med opp til 99 % færre bakterier (1). Takket være smartsensorer og en jevn luftfordeling får du ideell fuktighet i hele rommet.
ID HU4813/10
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Teknologi
|Farge
|Hovedmateriale
|Kapasitet på vannbeholder
Opprinnelsesland
|Produsert i
Ytelse
|Brukstid
|Befuktningshastighet
|Maks romstørrelse
Kompatibilitet
|Inkludert tilbehør 1
|Tilknyttet tilbehør 1
Sikkerhetsfunksjon
|Automatisk avslåing
|Varsel om full vannbeholder
Energieffektivitet
|Strømforbruk i standby
|Spenning
|Maksimal effekt
Brukervennlighet
|Ledningslengde
|Modi
|Hastighetsinnstillinger
|Fuktighetsinnstillinger
|Timer
|Luftkvalitetsensor
|Grensesnitt
Vedlikehold
|Garanti
|Filterets levetid
Vekt og mål
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Produktbredde
|Produktlengde
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Tekniske spesifikasjoner
|Fuktighetssensor
|Min. lydnivå
|Maks. lydnivå
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon