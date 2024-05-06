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Airfryer 3000 Series 4.2L

NA322/00

Airfryer 3000 Series 4.2L

Foreslått utsalgspris kr 2 179,00
kr 1 046,85
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Se maten tilberedes, nyt resultatet

Sprø, mør og jevnt tilberedt hver gang

Gjør mer enn bare å steke - 16 funksjoner for alt fra rask baking til slowcook. Deilige hjemmelagde måltider er bare noen steg unna, og med Philips Airfryer 3000 med vindu kan du følge prosessen hele veien og se når maten er klar.

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ID NA322/00

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 1400
Spenning
  • 220–240
Frekvens
  • 50
Antall i pakken
  • 1
Batteriprodukt
  • Nei

Varighet

Veske
  • Bærekraftig emballasje
Manuell
  • 100 % gjenvinnbar

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • Metall
Sekundært materiale
  • Plast
Kapasitet
  • 4,2 l
Varmebestandig
  • Ja
Sklisikre føtter
  • Ja
Gjennomsiktig lokk
  • Ja
Grensesnitt
  • Digitalt
Ledningslengde
  • 1 m
Ledningsoppbevaring
  • Ja
Hold varm-funksjon
  • Ja
Programmer
  • 12
Antall kurver
  • 1
Avtakbar kurv
  • Ja
Timer
  • Ja
Fjernkontroll
  • Nei
Teknologi
  • Rapid Air Plus
Integrert av/på-bryter
  • Ja
Automatisk avslåing
  • Ja
Justerbar termostat
  • Ja
Strømlys
  • Ja
Kaldt håndtak
  • Ja
Kan vaskes i oppvaskmaskin
  • Ja
Temperaturindikator
  • Ja
Coolwall-kapsling
  • Ja
Maksimal temperatur (°C)
  • 200 °C
Inkludert tilbehør 1
  • N/A
Tilknyttet tilbehør 1
  • Grillsett
Relatert tilbehør 2
  • Sett til baking
Tilknyttet tilbehør 3
  • Kompakt Party Animal-sett
Non-stick-belegg
  • Ja
Garanti
  • 2 år
Ett eller to rom
  • Enkelkurv
Tilkoblingsmuligheter
  • Nei

Vekt og mål

Produktlengde
  • 397
Produktbredde
  • 286
Produkthøyde
  • 294
Produktvekt
  • 4,6 kg
Produktmål
  • 397 x 286 x 294 mm
Emballasjelengde
  • 357
Emballasjebredde
  • 355
Emballasjehøyde
  • 356
Emballasjevekt
  • 6,1 kg
Emballasjemål
  • 357 x 355 x 356 mm

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/NA322