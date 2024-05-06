Airfryer 3000 Series 4.2L

Se maten tilberedes, nyt resultatet Sprø, mør og jevnt tilberedt hver gang

Gjør mer enn bare å steke - 16 funksjoner for alt fra rask baking til slowcook. Deilige hjemmelagde måltider er bare noen steg unna, og med Philips Airfryer 3000 med vindu kan du følge prosessen hele veien og se når maten er klar.