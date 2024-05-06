Airfryer 3000 Series 4.2L
NA322/00
Airfryer 3000 Series 4.2L
Foreslått utsalgspris kr 2 179,00
kr 1 046,85
Se maten tilberedes, nyt resultatet
Sprø, mør og jevnt tilberedt hver gang
Gjør mer enn bare å steke - 16 funksjoner for alt fra rask baking til slowcook. Deilige hjemmelagde måltider er bare noen steg unna, og med Philips Airfryer 3000 med vindu kan du følge prosessen hele veien og se når maten er klar.
ID NA322/00
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Opprinnelsesland
|Produsert i
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Spenning
|Frekvens
|Antall i pakken
|Batteriprodukt
Varighet
|Veske
|Manuell
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Sekundært materiale
|Kapasitet
|Varmebestandig
|Sklisikre føtter
|Gjennomsiktig lokk
|Grensesnitt
|Ledningslengde
|Ledningsoppbevaring
|Hold varm-funksjon
|Programmer
|Antall kurver
|Avtakbar kurv
|Timer
|Fjernkontroll
|Teknologi
|Integrert av/på-bryter
|Automatisk avslåing
|Justerbar termostat
|Strømlys
|Kaldt håndtak
|Kan vaskes i oppvaskmaskin
|Temperaturindikator
|Coolwall-kapsling
|Maksimal temperatur (°C)
|Inkludert tilbehør 1
|Tilknyttet tilbehør 1
|Relatert tilbehør 2
|Tilknyttet tilbehør 3
|Non-stick-belegg
|Garanti
|Ett eller to rom
|Tilkoblingsmuligheter
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Produktmål
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
|Emballasjemål
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon