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Pet Series Vannfontenefiltre

PAW0010/01

Pet Series Vannfontenefiltre

199,00 kr
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PAW0010_Filter_D1_16x9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9.jpg
PAW0010_Filter_PIM_16x9.jpg

Gi katten din en kilde til rennende vann.

Skjem den bort hele tiden.

Våre filtre garanterer rent og friskt drikkevann til enhver tid. Dette filteret, som er laget med aktivt kull, sørger for at katten din holder seg godt hydrert med krystallklart vann.

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ID PAW0010/01

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Vekt og mål

Produktlengde
  • 148 mm
Produktbredde
  • 148 mm
Produkthøyde
  • 7 mm
Produktvekt
  • 53 g
Emballasjelengde
  • 15 cm
Emballasjebredde
  • 15 cm
Emballasjehøyde
  • 2,5 cm
Emballasjevekt
  • 37 g

Varighet

Veske
  • 100 % gjenvunnet papir

Tekniske spesifikasjoner

Antall i pakken
  • 3PCS

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • Aktivt karbon, ikke-vevd stoff
Funksjoner
  • Filter
Produkttype
  • Filter
Garanti
  • 2 år

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/PAW0010