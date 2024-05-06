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Pet Series Vannfontenefiltre
PAW0010/01
Pet Series Vannfontenefiltre
199,00 kr
Gi katten din en kilde til rennende vann.
Skjem den bort hele tiden.
Våre filtre garanterer rent og friskt drikkevann til enhver tid. Dette filteret, som er laget med aktivt kull, sørger for at katten din holder seg godt hydrert med krystallklart vann.
ID PAW0010/01
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Varighet
|Veske
Tekniske spesifikasjoner
|Antall i pakken
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Funksjoner
|Produkttype
|Garanti
Opprinnelsesland
|Produsert i
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon