Pet Series Vannfontene

Gi katten din en kilde til rennende vann. Skjem den bort hele tiden.

Fontenen i 3000-serien er utformet med en skål som har plass til værhårene, slik at katten kan drikke komfortabelt. Fontenen har et filtreringssystem med flere lag og deler som er enkle å rengjøre, slik at du kan opprettholde hygienenivået som katten forventer.