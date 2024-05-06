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Pet Series Vannfontene

PAW3210/02

Pet Series Vannfontene

599,00 kr
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Gi katten din en kilde til rennende vann.

Skjem den bort hele tiden.

Fontenen i 3000-serien er utformet med en skål som har plass til værhårene, slik at katten kan drikke komfortabelt. Fontenen har et filtreringssystem med flere lag og deler som er enkle å rengjøre, slik at du kan opprettholde hygienenivået som katten forventer.

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ID PAW3210/02

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Vekt og mål

Produktlengde
  • 191 mm
Produktbredde
  • 214 mm
Produkthøyde
  • 183 mm
Produktvekt
  • 870 g
Emballasjelengde
  • 200 mm
Emballasjebredde
  • 190 mm
Emballasjehøyde
  • 200 mm
Emballasjevekt
  • 263 g

Kompatibilitet

Inkludert tilbehør 1
  • Adapter (x1)
Inkludert tilbehør 2
  • Kabel (x1)
Inkludert tilbehør 3
  • Filter（x1）
Tilknyttet tilbehør 1
  • QSG (x1)
Relatert tilbehør 2
  • IIB (x1)

Varighet

Værtett
  • NEI
IP-vurdering
  • NEI
Veske
  • 100 % gjenvunnet papir
Brukerhåndbok
  • 100 % gjenvunnet papir

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • DC 5 V / 1 A
Spenning
  • AC 100 V~240 V
Frekvens
  • 50 HZ / 60 HZ
Antall i pakken
  • 1
Batteriprodukt
  • NEI
Klasse for energieffektivitet
  • NEI

Sikkerhetsfunksjon

Automatisk avslåing
  • JA
Barnesikring
  • NEI

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • Plast
Funksjoner
  • Vannfontene til kjæledyr
Produkttype
  • Kjæledyrsmartfontene
Sertifiseringer
  • CE/ROHS/REACH/CB
Kapasitet på vannbeholder
  • 2,2 l
Ledningslengde
  • 1,5 meter
Teknologi
  • Bevegelsessensor
Integrert av/på-bryter
  • JA
Strømlys
  • JA
Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
  • NEI
Kapasitetsnivåindikator
  • JA
BPA-fri
  • NEI
Internett-tilkobling
  • NEI
Smart hjem-kompatibilitet
  • NEI
Wifi-rekkevidde
  • NEI
Garanti
  • 2 år
Kompatibel med tørrfôr
  • NEI
Kompatibel med halvfuktig mat
  • NEI
Uttakbart batteri
  • NEI
Selvrensfunksjon
  • NEI
EU-samsvarserklæring
  • JA

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/PAW3210