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Pet Series Vannfontene
PAW3210/02
Pet Series Vannfontene
599,00 kr
Gi katten din en kilde til rennende vann.
Skjem den bort hele tiden.
Fontenen i 3000-serien er utformet med en skål som har plass til værhårene, slik at katten kan drikke komfortabelt. Fontenen har et filtreringssystem med flere lag og deler som er enkle å rengjøre, slik at du kan opprettholde hygienenivået som katten forventer.
ID PAW3210/02
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Kompatibilitet
|Inkludert tilbehør 1
|Inkludert tilbehør 2
|Inkludert tilbehør 3
|Tilknyttet tilbehør 1
|Relatert tilbehør 2
Varighet
|Værtett
|IP-vurdering
|Veske
|Brukerhåndbok
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Spenning
|Frekvens
|Antall i pakken
|Batteriprodukt
|Klasse for energieffektivitet
Sikkerhetsfunksjon
|Automatisk avslåing
|Barnesikring
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Funksjoner
|Produkttype
|Sertifiseringer
|Kapasitet på vannbeholder
|Ledningslengde
|Teknologi
|Integrert av/på-bryter
|Strømlys
|Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
|Kapasitetsnivåindikator
|BPA-fri
|Internett-tilkobling
|Smart hjem-kompatibilitet
|Wifi-rekkevidde
|Garanti
|Kompatibel med tørrfôr
|Kompatibel med halvfuktig mat
|Uttakbart batteri
|Selvrensfunksjon
|EU-samsvarserklæring
Opprinnelsesland
|Produsert i
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon