PerfectCare 7000-serien Dampgenerator
PSG7030/20
PerfectCare 7000-serien Dampgenerator
kr 3 799,00
Svært lett og kraftig
Enkel stryking. Fantastiske resultater.
PerfectCare 7000-serien er utformet for å være komfortabel og praktisk. Den er svært lett og enkel å håndtere, og har kraftig damp som gir flotte resultater raskere. Med OptimalTEMP-teknologi blir det garantert ingen svimerker på alle plagg som kan strykes.
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ID PSG7030/20
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Rask fjerning av skrukker
|Kontinuerlig damphastighet
|Trykk
|Effekt
|Dampstøt
|Spenning
Generelle spesifikasjoner
|Materiale på såleplate
Opprinnelsesland
|Produsert i
Vekt og mål
|Emballasjemål (B x H x L)
Tekniske spesifikasjoner
|Frekvens
Grønn effektivitet
|Energibesparende*
Kalkhåndtering
|Avkalking og rengjøring
|Påminnelse om kalkrens
Teknologi
|OptimalTEMP-teknologi
Vekt og mål
|Produktvekt
Generelle spesifikasjoner
|Slangelengde
|Oppbevaring av slange
|Ledningslengde
|Oppbevaring av strømledningen
|Garanti
Lett å bruke
|Oppvarmingstid
|Kapasitet for vannbeholder
|Trygg å bruke på alle strykbare tekstiler
|Strykesåle
|Avtakbar vannbeholder
|Varsel for lite vann
|Påfylling når som helst under bruk
|Egnet for springvann
Størrelse og vekt
|Vekt på strykejern
|Emballasjemål (B x H x L)
|Produktmål (B x H x L)
|Totalvekt med emballasje
|Vekt på strykejern + base
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon