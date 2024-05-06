PerfectCare 7000-serien Dampgenerator

Svært lett og kraftig Enkel stryking. Fantastiske resultater.

PerfectCare 7000-serien er utformet for å være komfortabel og praktisk. Den er svært lett og enkel å håndtere, og har kraftig damp som gir flotte resultater raskere. Med OptimalTEMP-teknologi blir det garantert ingen svimerker på alle plagg som kan strykes.