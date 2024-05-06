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PerfectCare 7000-serien Dampgenerator

PSG7030/20

PerfectCare 7000-serien Dampgenerator

kr 3 799,00
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Svært lett og kraftig

Enkel stryking. Fantastiske resultater.

PerfectCare 7000-serien er utformet for å være komfortabel og praktisk. Den er svært lett og enkel å håndtere, og har kraftig damp som gir flotte resultater raskere. Med OptimalTEMP-teknologi blir det garantert ingen svimerker på alle plagg som kan strykes.

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ID PSG7030/20

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damphastighet
  • Opptil 120 g/min
Trykk
  • Maks. 8,0 bar
Effekt
  • Maks. 2100 W
Dampstøt
  • Opptil 600 g
Spenning
  • 220–240 V

Generelle spesifikasjoner

Materiale på såleplate
  • SteamGlide Elite

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Indonesia

Vekt og mål

Emballasjemål (B x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens
  • 50-60 Hz

Grønn effektivitet

Energibesparende*
  • 30 %

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring
  • Easy De-calc Plus
Påminnelse om kalkrens
  • Lett

Teknologi

OptimalTEMP-teknologi
  • Ja

Vekt og mål

Produktvekt
  • 3,85 kg

Generelle spesifikasjoner

Slangelengde
  • 1,7 m
Oppbevaring av slange
  • Rom
Ledningslengde
  • 1,65 m
Oppbevaring av strømledningen
  • Borrelåsfeste
Garanti
  • To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

Oppvarmingstid
  • 2 minute(s)
Kapasitet for vannbeholder
  • 1800 nm
Trygg å bruke på alle strykbare tekstiler
  • Ja
Strykesåle
  • SteamGlide Elite
Avtakbar vannbeholder
  • Ja
Varsel for lite vann
  • Ja
Påfylling når som helst under bruk
  • Ja
Egnet for springvann
  • Ja

Størrelse og vekt

Vekt på strykejern
  • 0,8 kg
Emballasjemål (B x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
Produktmål (B x H x L)
  • 24 x 27,5 x 42 cm
Totalvekt med emballasje
  • 5,3 kg
Vekt på strykejern + base
  • 3,85 kg

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/PSG7030