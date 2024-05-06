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Håndholdt steamer 7000 Series

STH7020/20

Håndholdt steamer 7000 Series

Foreslått utsalgspris kr 1 099,00
kr 1 048,95
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Oppdag din garderobes fulle potensiale

Rask og effektiv steaming

Føl deg bra i antrekket ditt takket være den håndholdte steamer 7000 fra Philips. Steam komfortabelt med det unike justerbare hodet, og nå vanskelige skrukker enkelt med den spisse steamplaten. Unngå brannskader på stoffet med vår OptimalTEMP-teknologi.

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ID STH7020/20

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Bærekraft

Emballasje
  • 100 % resirkulert papir

Design

Farge
  • Dypblå

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Håndholdt steamer
Oppvarmingstid
  • 30 sekunder
Sammenleggbar
  • Justerbart hode
Dampplate
  • Metall
Kalkhåndtering
  • Ja
Avtakbar vannbeholder
  • Ja
Kapasitet for vannbeholder
  • 100 ml
Ulike dampnivåer
  • 2 innstillinger: Eco og Max.
Vertikal damp
  • Ja
Horisontal damping
  • Ja
Garantert ingen svimerker
  • Ja
OptimalTEMP-teknologi
  • Ja

Kalkhåndtering

Kalkløsning
  • Ja

Service

2 års garanti
  • Ja

Bekvemmelighet

Ledningslengde
  • 2,5 m
Avtakbar vannbeholder
  • Ja
Sammenleggbar
  • Justerbart hode
Vannbeholder
  • 100 ml
Dampindikatorlys
  • Ja
Av/på-knapp
  • Ja

Vekt og mål

Produktlengde
  • 35,5 cm
Produktbredde
  • 13 cm
Produkthøyde
  • 14 cm
Produktvekt
  • 895 g
Pakkelengde
  • 35,2 cm
Pakkebredde
  • 15,1 cm
Pakkehøyde
  • 15,6 cm
Pakkevekt
  • 1,17 kg

Tilbehør

Hanske
  • Ja
Veske
  • Ja
2-i-1 hanske og pose
  • Ja

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 1500 W
Kontinuerlig damphastighet
  • 28 g/min
Spenning
  • 220–240 V
Teknologi
  • OptimalTEMP-teknologi

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/STH7020