Håndholdt steamer 7000 Series

Oppdag din garderobes fulle potensiale Rask og effektiv steaming

Føl deg bra i antrekket ditt takket være den håndholdte steamer 7000 fra Philips. Steam komfortabelt med det unike justerbare hodet, og nå vanskelige skrukker enkelt med den spisse steamplaten. Unngå brannskader på stoffet med vår OptimalTEMP-teknologi.