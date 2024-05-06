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Håndholdt steamer 7000 Series
STH7020/20
Håndholdt steamer 7000 Series
Foreslått utsalgspris kr 1 099,00
kr 1 048,95
Oppdag din garderobes fulle potensiale
Rask og effektiv steaming
Føl deg bra i antrekket ditt takket være den håndholdte steamer 7000 fra Philips. Steam komfortabelt med det unike justerbare hodet, og nå vanskelige skrukker enkelt med den spisse steamplaten. Unngå brannskader på stoffet med vår OptimalTEMP-teknologi.
ID STH7020/20
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Bærekraft
|Emballasje
Design
|Farge
Opprinnelsesland
|Produsert i
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Oppvarmingstid
|Sammenleggbar
|Dampplate
|Kalkhåndtering
|Avtakbar vannbeholder
|Kapasitet for vannbeholder
|Ulike dampnivåer
|Vertikal damp
|Horisontal damping
|Garantert ingen svimerker
|OptimalTEMP-teknologi
Kalkhåndtering
|Kalkløsning
Service
|2 års garanti
Bekvemmelighet
|Ledningslengde
|Avtakbar vannbeholder
|Sammenleggbar
|Vannbeholder
|Dampindikatorlys
|Av/på-knapp
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Pakkelengde
|Pakkebredde
|Pakkehøyde
|Pakkevekt
Tilbehør
|Hanske
|Veske
|2-i-1 hanske og pose
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Kontinuerlig damphastighet
|Spenning
|Teknologi
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon