7000 Series Håndholdt Steamer
STH7060/80
7000 Series Håndholdt Steamer
kr 1 299,00
Oppdag din garderobes fulle potensiale
Rask og effektiv steaming
Føl deg bra i antrekket ditt takket være den håndholdte steameren i 7000-serien fra Philips. Steam komfortabelt med det unike justerbare hodet, og nå vanskelige skrukker enkelt med den spisse steamplaten. Unngå brannskader på stoffet med vår OptimalTEMP-teknologi.
ID STH7060/80
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Bærekraft
|Emballasje
Design
|Farge
Opprinnelsesland
|Produsert i
Generelle spesifikasjoner
|Produkttype
|Oppvarmingstid
|Sammenleggbar
|Dampplate
|Navn på strykesåle
|Kalkhåndtering
|Avtakbar vannbeholder
|Kapasitet for vannbeholder
|Ulike dampnivåer
|Vertikal damp
|Horisontal damping
|Garantert ingen svimerker
|OptimalTEMP-teknologi
Kalkhåndtering
|Kalkløsning
Service
|2 års garanti
Vekt og mål
|Produktmål (B x H x L)
|Emballasjemål (B x H x L)
|Ledningslengde
|Produktvekt
|Totalvekt med emballasje
Opprinnelsesland
|Produsert i
Bekvemmelighet
|Ledningslengde
|Avtakbar vannbeholder
|Sammenleggbar
|Vannbeholder
|Dampindikatorlys
|Av/på-knapp
Tekniske spesifikasjoner
|Frekvens
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
|Produktvekt
|Pakkelengde
|Pakkebredde
|Pakkehøyde
|Pakkevekt
Tilbehør
|StyleMat
|Hanske
|2-i-1 hanske og pose
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Kontinuerlig damphastighet
|Frekvens
|Spenning
|Teknologi
Generelle spesifikasjoner
|Kontinuerlig damphastighet
|Materiale på såleplate
Sikkerhet
|Av/på-bryter
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon