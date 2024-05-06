7000 Series Håndholdt Steamer

Oppdag din garderobes fulle potensiale Rask og effektiv steaming

Føl deg bra i antrekket ditt takket være den håndholdte steameren i 7000-serien fra Philips. Steam komfortabelt med det unike justerbare hodet, og nå vanskelige skrukker enkelt med den spisse steamplaten. Unngå brannskader på stoffet med vår OptimalTEMP-teknologi.