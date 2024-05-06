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7000 Series Håndholdt Steamer

STH7060/80

7000 Series Håndholdt Steamer

kr 1 299,00
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Oppdag din garderobes fulle potensiale

Rask og effektiv steaming

Føl deg bra i antrekket ditt takket være den håndholdte steameren i 7000-serien fra Philips. Steam komfortabelt med det unike justerbare hodet, og nå vanskelige skrukker enkelt med den spisse steamplaten. Unngå brannskader på stoffet med vår OptimalTEMP-teknologi.

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ID STH7060/80

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Bærekraft

Emballasje
  • 100 % resirkulert papir

Design

Farge
  • Svart

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Generelle spesifikasjoner

Produkttype
  • Håndholdt steamer
Oppvarmingstid
  • 30 sekunder
Sammenleggbar
  • Justerbart hode
Dampplate
  • Metall
Navn på strykesåle
  • Oppvarmet OptimalTEMP-strykesåle
Kalkhåndtering
  • Ja
Avtakbar vannbeholder
  • Ja
Kapasitet for vannbeholder
  • 100 ml og 200 ml
Ulike dampnivåer
  • 2 innstillinger: Eco og Max.
Vertikal damp
  • Ja
Horisontal damping
  • Ja
Garantert ingen svimerker
  • Ja
OptimalTEMP-teknologi
  • Ja

Kalkhåndtering

Kalkløsning
  • Ja

Service

2 års garanti
  • Ja

Vekt og mål

Produktmål (B x H x L)
  • 129 x 141 x 355 mm
Emballasjemål (B x H x L)
  • 36,5 x 16,7 x 13 cm
Ledningslengde
  • 2,5 m
Produktvekt
  • 0,865 g
Totalvekt med emballasje
  • 1,57 kg

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Bekvemmelighet

Ledningslengde
  • 2,5 m
Avtakbar vannbeholder
  • Ja
Sammenleggbar
  • Justerbart hode
Vannbeholder
  • 100 ml og 200 ml
Dampindikatorlys
  • Ja
Av/på-knapp
  • Ja

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens
  • 50-60 Hz

Vekt og mål

Produktlengde
  • 35,5 cm
Produktbredde
  • 13 cm
Produkthøyde
  • 14 cm
Produktvekt
  • 895 g
Pakkelengde
  • 41,8 cm
Pakkebredde
  • 12,8 cm
Pakkehøyde
  • 18,4 cm
Pakkevekt
  • 1,35 kg

Tilbehør

StyleMat
  • Ja
Hanske
  • Ja
2-i-1 hanske og pose
  • Ja

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 1500 W
Kontinuerlig damphastighet
  • 28 g/min
Frekvens
  • 50-60 Hz
Spenning
  • 220–240 V
Teknologi
  • OptimalTEMP-teknologi

Generelle spesifikasjoner

Kontinuerlig damphastighet
  • 28 g/min
Materiale på såleplate
  • OptimalTemp

Sikkerhet

Av/på-bryter
  • Ja

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/STH7060