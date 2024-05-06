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Philips HomeRun 9000-serien Robot som støvsuger og vasker

XU9100/10

Philips HomeRun 9000-serien Robot som støvsuger og vasker

kr 16 999,00
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Roboten som vasker gulvet på en helt ny måte

Med revolusjonerende PowerCyclone Aqua-teknologi

Si farvel til slitsom rengjøring. Med PowerCyclone Aqua fjernes skittent vann umiddelbart, og moppen skylles kontinuerlig med friskt, rent vann, slik at gulvet etterlates skinnende rent. Få vedlikeholdsfri rengjøring i opptil tre uker¹ med alt-i-ett-stasjonen.

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ID XU9100/10

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Vekt og mål

Emballasjelengde
  • 54,7 cm
Emballasjebredde
  • 47,5 cm
Emballasjehøyde
  • 56,4 cm
Emballasjevekt
  • 21,8 kg
Stasjonens lengde
  • 47,6 cm
Stasjonens bredde
  • 47,1 cm
Stasjonens høyde
  • 49,4 cm
Stasjonens vekt
  • 13 kg
Robotens lengde
  • 36,7 cm
Robotens bredde
  • 36,5 cm
Robotens høyde
  • 9,8 cm
Robotens vekt
  • 5 kg

Sikkerhetsfunksjon

Sikkerhetssertifikat
  • Ja
Automatisk avslåing
  • Ja
Barnesikring
  • Ja

Stasjon

Automatisk tømmefunksjon
  • Ja
Rengjøringsfunksjon for mopp
  • Ja
Tørkefunksjon for mopp
  • Ja
Automatisk robotpåfylling
  • Ja
Automatisk oppsamling av skittent vann
  • Ja
Kapasitet på beholderen for skittent vann (i robot)
  • 90 ml
Kapasitet på beholderen for skittent vann (på stasjonen)
  • 2,7 l
Kapasitet på støvpose (på stasjonen)
  • 3,0 l
Støvposetype
  • Allergivennlig S-bag
Ledningslengde
  • 1,5 m
Ladestasjon
  • Ja

Varighet

Hurtigstartveiledning
  • Ja, trykt
Brukerhåndbok
  • Digitalt

Kompatibilitet

Tilknyttet tilbehør 1
  • XV1493/10
Relatert tilbehør 2
  • XV1492/10
Tilknyttet tilbehør 3
  • XV1491/10
Tilknyttet tilbehør 4
  • FC8022/04
Inkludert tilbehør 1
  • 2 x rullemopp
Inkludert tilbehør 2
  • 1 x sidebørste
Inkludert tilbehør 3
  • 2 x S-bag
Inkluderer tilbehør 4
  • 1 x rengjøringsbørste
Inkluderer tilbehør 5
  • 1 x vaskemiddel
Inkluderer tilbehør 6
  • 1 x vaskbart filter
Inkluderer tilbehør 7
  • 1 x hovedbørste
Inkluderer tilbehør 8
  • 1 x rengjøringsverktøy for børsten
Inkluderer tilbehør 9
  • 1 x Philips-gulvrengjøringsmiddel

App

Appnavn
  • Philips HomeRun
Operativsystem
  • Android 6 og nyere, iOS 11 og nyere
Videoer om bruk
  • Ja
Hurtigkartleggingsfunksjon
  • Ja
Kartlegging av flere gulv
  • Ja, lagre opptil 5 kart
Velg hvilke(t) rom som skal rengjøres
  • Ja
Velg rengjøringsmodus per rom
  • Ja
Velg rengjøringssekvens for rom
  • Ja
Rengjøringsmodi
  • våt og tørr, kun tørr, kun våt, støvsuge først og deretter mopp
Sugeeffektsnivåer
  • 4
Moppens fuktighetnivåer
  • 4
Begrensede soner
  • Virtuell vegg, rengjøringsfri sone, moppefri sone, støvsugefri sone
Rengjør mens du er borte
  • Ja
Varsler i appen
  • Ja
Rengjøringsrapport og historikk
  • Ja
Vedlikeholdspanel
  • Ja
Planlagt rengjøring
  • Ja
Kontakt forbrukerstøtten
  • Ja
Auto-oppdateringer
  • Ja
Apptilgjengelighet
  • Bare tilgjengelig i landet der roboten ble kjøpt, og hvis kjøpslandet er angitt i appbutikken

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • ABS-plast
Farge
  • Svart metall
Funksjoner
  • Støvsug og gulvvask samtidig
Produkttype
  • Robotstøvsuger
Våtrengjøringsfunksjonalitet
  • Ja
Teppefunksjon
  • Ja
Type hovedbørste
  • Gummibørste med bust
Hovedbørste som kan løftes
  • Ja, løftes i modus for kun mopping
Filtertype
  • Vaskbar EPA 11
Løsning av hårfloker
  • ja
Antall sidebørster
  • 1
Moppteknologi
  • PowerCyclone Aqua – rullemopp
Hevbar mopp
  • Ja
Kan brukes med vaskemidler
  • Ja, kun Philips-gulvrengjøringsmiddel for roboter
Type navigasjon
  • D-ToF lidar
Oppdager mindre hindringer
  • Ja, hindringer på 2,5 x 2,5 cm og større
Overkommer hindre
  • Opptil 20 mm
Smussdeteksjon
  • Nei
Automatisk tepperegistrering
  • Ja, moppen løftes automatisk når et teppe registreres
Internett-tilkobling
  • Koble til via wifi, tobånds
Wifi-rekkevidde
  • 2,4 GHz og 5 GHz
Smart hjem-kompatibilitet
  • Ja, basiskontroll via Alexa og Google Assistant
Kapasitet rentvannsbeholder (i robot)
  • 220 ml
Kapasitet rentvannsbeholder (på stasjonen)
  • 3,5 l
Kapasitet på støvbeholder (i robot)
  • 210 ml
Integrert av/på-bryter
  • Ja
Strømlys
  • Ja
Støynivå (standard)
  • ≤ 66 dB
Automatisk ladefunksjon
  • Ja, lades når batteriet er tomt, og fortsetter der den slapp når ladingen er fullført.
Batteridriftstid
  • opptil 280 minutter
Oppladingstid
  • maks. 5,5 timer
Batterikapasitet
  • 6500 mAh
Avtakbart batteri
  • Ja
Sertifiseringer
  • CB
Sugekraft
  • 8000 Pa
Batteritype
  • Litium-ion
Spenning
  • 14,4 V
Frekvens
  • 50/60
Garanti
  • 2 år
EU-samsvarserklæring
  • Ja
Produsert i
  • Kina
Batteriprodukt
  • Ja

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 1000W
Strømforbruk i standby
  • 100,7 mA
Antall i pakken
  • 1
Sensor for å registrere teppe
  • Ja
Antifallsensorer for registrering av fallkanter
  • Ja
Stasjonssøker
  • Ja, infrarød signalmottaker og -sender
Sensor for tom vannbeholder
  • Ja
Sensor for full støvsugerpose
  • Ja

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/XU9100