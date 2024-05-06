Philips HomeRun 9000-serien Robot som støvsuger og vasker
XU9100/10
Philips HomeRun 9000-serien Robot som støvsuger og vasker
kr 16 999,00
Roboten som vasker gulvet på en helt ny måte
Med revolusjonerende PowerCyclone Aqua-teknologi
Si farvel til slitsom rengjøring. Med PowerCyclone Aqua fjernes skittent vann umiddelbart, og moppen skylles kontinuerlig med friskt, rent vann, slik at gulvet etterlates skinnende rent. Få vedlikeholdsfri rengjøring i opptil tre uker¹ med alt-i-ett-stasjonen.
ID XU9100/10
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Vekt og mål
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
|Stasjonens lengde
|Stasjonens bredde
|Stasjonens høyde
|Stasjonens vekt
|Robotens lengde
|Robotens bredde
|Robotens høyde
|Robotens vekt
Sikkerhetsfunksjon
|Sikkerhetssertifikat
|Automatisk avslåing
|Barnesikring
Stasjon
|Automatisk tømmefunksjon
|Rengjøringsfunksjon for mopp
|Tørkefunksjon for mopp
|Automatisk robotpåfylling
|Automatisk oppsamling av skittent vann
|Kapasitet på beholderen for skittent vann (i robot)
|Kapasitet på beholderen for skittent vann (på stasjonen)
|Kapasitet på støvpose (på stasjonen)
|Støvposetype
|Ledningslengde
|Ladestasjon
Varighet
|Hurtigstartveiledning
|Brukerhåndbok
Kompatibilitet
|Tilknyttet tilbehør 1
|Relatert tilbehør 2
|Tilknyttet tilbehør 3
|Tilknyttet tilbehør 4
|Inkludert tilbehør 1
|Inkludert tilbehør 2
|Inkludert tilbehør 3
|Inkluderer tilbehør 4
|Inkluderer tilbehør 5
|Inkluderer tilbehør 6
|Inkluderer tilbehør 7
|Inkluderer tilbehør 8
|Inkluderer tilbehør 9
App
|Appnavn
|Operativsystem
|Videoer om bruk
|Hurtigkartleggingsfunksjon
|Kartlegging av flere gulv
|Velg hvilke(t) rom som skal rengjøres
|Velg rengjøringsmodus per rom
|Velg rengjøringssekvens for rom
|Rengjøringsmodi
|Sugeeffektsnivåer
|Moppens fuktighetnivåer
|Begrensede soner
|Rengjør mens du er borte
|Varsler i appen
|Rengjøringsrapport og historikk
|Vedlikeholdspanel
|Planlagt rengjøring
|Kontakt forbrukerstøtten
|Auto-oppdateringer
|Apptilgjengelighet
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Farge
|Funksjoner
|Produkttype
|Våtrengjøringsfunksjonalitet
|Teppefunksjon
|Type hovedbørste
|Hovedbørste som kan løftes
|Filtertype
|Løsning av hårfloker
|Antall sidebørster
|Moppteknologi
|Hevbar mopp
|Kan brukes med vaskemidler
|Type navigasjon
|Oppdager mindre hindringer
|Overkommer hindre
|Smussdeteksjon
|Automatisk tepperegistrering
|Internett-tilkobling
|Wifi-rekkevidde
|Smart hjem-kompatibilitet
|Kapasitet rentvannsbeholder (i robot)
|Kapasitet rentvannsbeholder (på stasjonen)
|Kapasitet på støvbeholder (i robot)
|Integrert av/på-bryter
|Strømlys
|Støynivå (standard)
|Automatisk ladefunksjon
|Batteridriftstid
|Oppladingstid
|Batterikapasitet
|Avtakbart batteri
|Sertifiseringer
|Sugekraft
|Batteritype
|Spenning
|Frekvens
|Garanti
|EU-samsvarserklæring
|Produsert i
|Batteriprodukt
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Strømforbruk i standby
|Antall i pakken
|Sensor for å registrere teppe
|Antifallsensorer for registrering av fallkanter
|Stasjonssøker
|Sensor for tom vannbeholder
|Sensor for full støvsugerpose
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon