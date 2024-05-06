Philips HomeRun 9000-serien Robot som støvsuger og vasker

Roboten som vasker gulvet på en helt ny måte Med revolusjonerende PowerCyclone Aqua-teknologi

Si farvel til slitsom rengjøring. Med PowerCyclone Aqua fjernes skittent vann umiddelbart, og moppen skylles kontinuerlig med friskt, rent vann, slik at gulvet etterlates skinnende rent. Få vedlikeholdsfri rengjøring i opptil tre uker¹ med alt-i-ett-stasjonen.