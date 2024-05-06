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Tilbehør til AquaTrio Erstatningsfilter

XV1791/01

Tilbehør til AquaTrio Erstatningsfilter

249,00 kr
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Erstatningsfilter

Original filtererstatning for AquaTrio Cordless

Filtererstatningssett som er kompatibelt med Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000-serieutvalget. Settet inneholder det fullstendige filteretuiet, inkludert toppdekke, bunndekke og vaskbart skumgummifilter. Anbefalt å bytte hver 6. måned.

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ID XV1791/01

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Inneholder

Dekker til filteretui
  • 1 toppdeksel og 1 bunndeksel
Vaskbart skumgummifilter
  • 1 skumgummifilter

Generelle spesifikasjoner

Egnet for
  • XW9383, XW9385, XW93

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/XV1791