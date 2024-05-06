Tilbehør til AquaTrio Erstatningsfilter
XV1791/01
Tilbehør til AquaTrio Erstatningsfilter
249,00 kr
Erstatningsfilter
Original filtererstatning for AquaTrio Cordless
Filtererstatningssett som er kompatibelt med Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000-serieutvalget. Settet inneholder det fullstendige filteretuiet, inkludert toppdekke, bunndekke og vaskbart skumgummifilter. Anbefalt å bytte hver 6. måned.
ID XV1791/01
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Inneholder
|Dekker til filteretui
|Vaskbart skumgummifilter
Generelle spesifikasjoner
|Egnet for
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon