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Original Philips OneUp 3000 - Serien Elektrisk mopp

XV3101/01

Original Philips OneUp 3000 - Serien Elektrisk mopp

kr 1 499,00
XV3101_01_PAP
XV3101_01_PAP
XV3101_RFT_1x1
XV3101_A3_1x1
XV3101_DirtyWaterUp_1x1
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Ha det mopp, hei OneUp!

Raskere. Renere. Uten bøtte.

Det er på tide med en rengjøringsrevolusjon! Philips OneUp suger stille opp skittent vann og fordeler rent vann på gulvet. Gulvene blir dobbelt så rene, og moppingen går dobbelt så raskt.* Se om du klarer å gå tilbake til en vanlig mopp etter å ha testet OneUp!

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ID XV3101/01

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet på vannbeholder for rent vann
  • 312 ml
Kapasitet på vannbeholder for møkkete vann
  • 270 ml
Antall fuktighetsinnstillinger
  • 1
Moppedimensjoner (L x B x H)
  • 35*12*142 cm
Antall patroner inkludert
  • 1
Antall puter inkludert
  • 1
Trådløs
  • Ja
Batterispenning
  • 3,6 V
Batterikapasitet
  • 1,2 Ah
Batteriets driftstid
  • 50 min
Batteritype
  • Nimh (Hydridbatteri i nikkelmetall)
Vekt tom
  • 1,75 kg
Vekt, inkl. emballasje
  • 2,76 kg
Emballasjelengde
  • 100 cm
Emballasjebredde
  • 15 cm
Emballasjehøyde
  • 11 cm
Emballasjevekt
  • 2,76 kg

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/XV3101