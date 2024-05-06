Original Philips OneUp 3000 - Serien Elektrisk mopp

Ha det mopp, hei OneUp! Raskere. Renere. Uten bøtte.

Det er på tide med en rengjøringsrevolusjon! Philips OneUp suger stille opp skittent vann og fordeler rent vann på gulvet. Gulvene blir dobbelt så rene, og moppingen går dobbelt så raskt.* Se om du klarer å gå tilbake til en vanlig mopp etter å ha testet OneUp!