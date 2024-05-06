Original Philips OneUp 3000 - Serien Elektrisk mopp
XV3101/01
Original Philips OneUp 3000 - Serien Elektrisk mopp
kr 1 499,00
Ha det mopp, hei OneUp!
Raskere. Renere. Uten bøtte.
Det er på tide med en rengjøringsrevolusjon! Philips OneUp suger stille opp skittent vann og fordeler rent vann på gulvet. Gulvene blir dobbelt så rene, og moppingen går dobbelt så raskt.* Se om du klarer å gå tilbake til en vanlig mopp etter å ha testet OneUp!
ID XV3101/01
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
|Kapasitet på vannbeholder for rent vann
|Kapasitet på vannbeholder for møkkete vann
|Antall fuktighetsinnstillinger
|Moppedimensjoner (L x B x H)
|Antall patroner inkludert
|Antall puter inkludert
|Trådløs
|Batterispenning
|Batterikapasitet
|Batteriets driftstid
|Batteritype
|Vekt tom
|Vekt, inkl. emballasje
|Emballasjelengde
|Emballasjebredde
|Emballasjehøyde
|Emballasjevekt
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon