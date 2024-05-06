Gjør deg klar til skolestart – få opptil 40% rabatt på smarte Philips-løsninger - Kjøp nå
3000 Series Flekkrengjører
XW3193/11
3000 Series Flekkrengjører
kr 2 499,00
XW3193/11
3000 Series Flekkrengjører
kr 2 499,00
Synes du det er vanskelig å holde hjemmet flekkfritt, spesielt siden du har barn og kjæledyr? Philips Stain Cleaner i 3000-serien fjerner flere typer flekker umiddelbart med en profesjonell vaskemiddelformel.
ID XW3193/11
Funksjoner
Spesifikasjoner
Specs
Vekt og mål
|Produktvekt
|Produktmål (L x B x H)
Brukervennlighet
|Oppbevaringsrom for ledning
|Indikator
|Utsatt av-funksjon
|Oppbevaringsrom for slange
|Kapasitet på vannbeholder for møkkete vann
|Vaskemiddel
|Kapasitet på vannbeholder for rent vann
|Slangelengde
|Skjerm
|Avtakbare vannbeholdere
|Ledningslengde
Design
|Farge
Ytelse
|Støynivå
|Inngangseffekt (maks)
Munnstykker og tilbehør
|Ekstra munnstykke
|Standardmunnstykke
|Vaskemidler som kan brukes
Ansvarsfraskrivelser
¹Sammenlignet med et standard 3-i-1-munnstykke.
Frakt og levering
Frakt 3-8 virkedager