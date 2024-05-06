3000 Series Flekkrengjører

Kaffemaskiner

XW3193/11

Synes du det er vanskelig å holde hjemmet flekkfritt, spesielt siden du har barn og kjæledyr? Philips Stain Cleaner i 3000-serien fjerner flere typer flekker umiddelbart med en profesjonell vaskemiddelformel.

ID XW3193/11

Funksjoner

Spesifikasjoner

Specs

Vekt og mål

Produktvekt
  • 5,3 kg
Produktmål (L x B x H)
  • 390 x 235 x 325 mm

Brukervennlighet

Oppbevaringsrom for ledning
  • Integrert
Indikator
  • Full beholder for skittent vann
Utsatt av-funksjon
  • Ja
Oppbevaringsrom for slange
  • Integrert
Kapasitet på vannbeholder for møkkete vann
  • 1300 ml
Vaskemiddel
  • XV1732 Philips Stain Remover
Kapasitet på vannbeholder for rent vann
  • 1600 ml
Slangelengde
  • 1,6 m
Skjerm
  • LED
Avtakbare vannbeholdere
  • Ja
Ledningslengde
  • 5 m

Design

Farge
  • Silkehvit og blå

Ytelse

Støynivå
  • Opptil 81 dB
Inngangseffekt (maks)
  • 400 W

Munnstykker og tilbehør

Ekstra munnstykke
  • Bredt munnstykke (150 mm)
Standardmunnstykke
  • 3-i-1-munnstykke (90 mm)
Vaskemidler som kan brukes
  • XV1732 Philips Stain Remover

Ansvarsfraskrivelser

¹Sammenlignet med et standard 3-i-1-munnstykke.

Frakt og levering

Frakt 3-8 virkedager