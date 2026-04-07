Klima- og luftpleieprodukter for hjemmet ditt | Philips Home
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Luftrenser 1000-Serien HEPA NanoProtect og aktivt karbonfilter
FY1700_30
- Kompatibel med 1000-serien
- I esken: 1 filter
- Levetid opptil 1 år
Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter
FY2422_30
- Kompatibel med 2000i- og 3000i-serien
- I esken: 1 filter
- Levetid på 2 år
Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1
FYM860_30
- 12 måneder levetid
- Filtrerer 99,97 % ved 0,003 μm
- Forfilter, HEPA, aktivt karbon
PureProtect Water 3400 Series Befuktningsfilter
FY3401_00
- Kompatibelt med 3400-serien
- Levetid opptil 6 måneder
- NanoCloud-teknologi
2-i-1 luftrenser og luftfukter HEPA NanoProtect-filter
FY1410_30
- Kompatibelt med 1000i- og 2000i-serien
- I esken: 1 filter
- Levetid på 2 år
Luftfukter 2000- og 3000-serien Befuktningsfilter
FY3446_30
- Kompatibel med 2000 og 3000 Series
- I esken: 1 filter
- Levetid på 6 måneder
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¹ Partikler på 0,003 mikroner; fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av iUTA ifølge DIN71460-1.
² Sammenlignet med vanlige ultrasoniske luftfuktere uten ekstra teknologi for bakteriereduksjon, testet av uavhengig lab.
³ Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av tredjeparts laboratorium.
⁴ På laveste hastighet. Lydeffekt testet etter IEC60704.
⁵ Lydnivå på hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2.
⁶ Dette apparatet med AI-drevet Auto Plus-modus kan spare opptil 50% kWh sammenlignet med samme apparat med manuell styring og opptil 25% kWh sammenlignet med apparat med bare temperaturstyring. Besparelser varierer med vær, geografisk plassering, romutforming og bruksmønster.
⁷ Testet av sertifisert tredjepart etter GB/T19411-2003 ved 35°C og 90% RH.
⁸ Beregnet: 20m3, fra 60% RH ved 27°, testet av sertifisert tredjepart etter ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultater kan variere pga. naturlig ventilasjon og fuktighet.
⁹ Gjelder utvalgte modeller.
¹⁰ Mikrobiell reduksjonstest av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i 28,5m3 testkammer, med turbomodus i 30-40 min.
¹¹ Testet etter GB21551.3-2010 med S. Albus, 30m3 kammer, 1t, Turbo-modus, tredjeparts lab.
¹² Mikrobiell reduksjonstest av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30m3 testkammer, med turbomodus i 1t.
¹³ Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og kattallergener etter SOP 350.003 ved østerrikske OFI-instituttet.
¹⁴ Allergisk rhinitt og dens påvirkning på astma (ARIA) 2008, av J. Bousquet og ca. 50 andre eksperter, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garanterer kun renseytelse med originale reservedeler.
Velkomsttilbud
Registrer deg og få 15 % rabatt på ditt første kjøp
2 års garanti og 30 dagers retur
Umiddelbar garantiregistrering med ditt kjøp
Gratis levering
Alle kjøp over 250 kr inkluderer fri frakt
Kjøp nå, betal senere
Betal innen 30 dager med Klarna