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Klima- og luftpleieprodukter for hjemmet ditt | Philips Home

Philips Luftkvalitet

Klimaprodukter for et komfortabelt og sunt hjem

Forbedre innendørsklimaet hjemme med Philips Climate Care-produkter. Luftkvaliteten blir bedre ved å fjerne forurensning, bakterier, virus, mugg og allergener, slik at hele familien kan føle seg komfortabel, sunn og trygg. Med Philips raske og effektive løsninger for inneluft kan du oppnå optimal luftfuktighet og temperatur samtidig som luften blir ren og frisk. Moderne og elegant design sikrer at produktene ikke bare er effektive, men også passer sømløst inn i hjemmet ditt. Dette brede utvalget inkluderer luftfuktere, varmeovner, luftrensere og mye mer, og gir deg mulighet til å skape et sunt og behagelig inneklima. Med Philips Climate Care kan familien nyte maksimal komfort og et tryggere hjem hver dag. les mindre

Familie leser bok i stue med Philips Climate Care Series 3000i luftrenser. Hund hviler nær, fremhever fordelen med ren inneluft.
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Multifunksjonell

Multifunksjonell

Vifter

Vifter

Varmeovner

Varmeovner

Luftpleie hele året. Komfort hver dag

Med over 80 års forskning leverer Philips førsteklasses innendørsluft. Grundig testing i virkelige hjem og avansert teknologi som HEPA NanoProtect-filtre og NanoCloud sikrer ren, sunn luft.

Få mer ut av hjemmet ditt med Philips Air+ App

Få mer ut av hjemmet ditt med Philips Air+ App

Hold oversikt og kontroll over luften, enten du er hjemme eller ute. Philips Air+ App gir deg en smart opplevelse der du styrer luften du puster inn.


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Luftrenser 1000-Serien HEPA NanoProtect og aktivt karbonfilter

Luftrenser 1000-Serien HEPA NanoProtect og aktivt karbonfilter

FY1700_30

  • Kompatibel med 1000-serien
  • I esken: 1 filter
  • Levetid opptil 1 år
Foreslått utsalgspris kr 899,00
kr 786,45
Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter

Luftrenser 2000i- og 3000i-serien HEPA NanoProtect-filter

FY2422_30

  • Kompatibel med 2000i- og 3000i-serien
  • I esken: 1 filter
  • Levetid på 2 år
Foreslått utsalgspris kr 749,00
kr 733,95
Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1

Ekte erstatningsfilter Integrert 3-i-1

FYM860_30

  • 12 måneder levetid
  • Filtrerer 99,97 % ved 0,003 μm
  • Forfilter, HEPA, aktivt karbon
kr 799,00
PureProtect Water 3400 Series Befuktningsfilter

PureProtect Water 3400 Series Befuktningsfilter

FY3401_00

  • Kompatibelt med 3400-serien
  • Levetid opptil 6 måneder
  • NanoCloud-teknologi
Foreslått utsalgspris kr 299,00
kr 261,45
2-i-1 luftrenser og luftfukter HEPA NanoProtect-filter

2-i-1 luftrenser og luftfukter HEPA NanoProtect-filter

FY1410_30

  • Kompatibelt med 1000i- og 2000i-serien
  • I esken: 1 filter
  • Levetid på 2 år
Foreslått utsalgspris kr 629,00
kr 628,95
Luftfukter 2000- og 3000-serien Befuktningsfilter

Luftfukter 2000- og 3000-serien Befuktningsfilter

FY3446_30

  • Kompatibel med 2000 og 3000 Series
  • I esken: 1 filter
  • Levetid på 6 måneder
Foreslått utsalgspris kr 319,00
kr 313,95

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¹ Partikler på 0,003 mikroner; fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av iUTA ifølge DIN71460-1.
² Sammenlignet med vanlige ultrasoniske luftfuktere uten ekstra teknologi for bakteriereduksjon, testet av uavhengig lab.
³ Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av tredjeparts laboratorium.
⁴ På laveste hastighet. Lydeffekt testet etter IEC60704.
⁵ Lydnivå på hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2.
⁶ Dette apparatet med AI-drevet Auto Plus-modus kan spare opptil 50% kWh sammenlignet med samme apparat med manuell styring og opptil 25% kWh sammenlignet med apparat med bare temperaturstyring. Besparelser varierer med vær, geografisk plassering, romutforming og bruksmønster.
⁷ Testet av sertifisert tredjepart etter GB/T19411-2003 ved 35°C og 90% RH.
⁸ Beregnet: 20m3, fra 60% RH ved 27°, testet av sertifisert tredjepart etter ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultater kan variere pga. naturlig ventilasjon og fuktighet.
⁹ Gjelder utvalgte modeller.
¹⁰ Mikrobiell reduksjonstest av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i 28,5m3 testkammer, med turbomodus i 30-40 min.
¹¹ Testet etter GB21551.3-2010 med S. Albus, 30m3 kammer, 1t, Turbo-modus, tredjeparts lab.
¹² Mikrobiell reduksjonstest av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30m3 testkammer, med turbomodus i 1t.
¹³ Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og kattallergener etter SOP 350.003 ved østerrikske OFI-instituttet.
¹⁴ Allergisk rhinitt og dens påvirkning på astma (ARIA) 2008, av J. Bousquet og ca. 50 andre eksperter, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garanterer kun renseytelse med originale reservedeler.

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