Klima- og luftpleieprodukter for hjemmet ditt | Philips Home



¹ Partikler på 0,003 mikroner; fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av iUTA ifølge DIN71460-1.

² Sammenlignet med vanlige ultrasoniske luftfuktere uten ekstra teknologi for bakteriereduksjon, testet av uavhengig lab.

³ Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med NaCl-aerosol av tredjeparts laboratorium.

⁴ På laveste hastighet. Lydeffekt testet etter IEC60704.

⁵ Lydnivå på hastighet 1, basert på IEC 60704-2-2.

⁶ Dette apparatet med AI-drevet Auto Plus-modus kan spare opptil 50% kWh sammenlignet med samme apparat med manuell styring og opptil 25% kWh sammenlignet med apparat med bare temperaturstyring. Besparelser varierer med vær, geografisk plassering, romutforming og bruksmønster.

⁷ Testet av sertifisert tredjepart etter GB/T19411-2003 ved 35°C og 90% RH.

⁸ Beregnet: 20m3, fra 60% RH ved 27°, testet av sertifisert tredjepart etter ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultater kan variere pga. naturlig ventilasjon og fuktighet.

⁹ Gjelder utvalgte modeller.

¹⁰ Mikrobiell reduksjonstest av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i 28,5m3 testkammer, med turbomodus i 30-40 min.

¹¹ Testet etter GB21551.3-2010 med S. Albus, 30m3 kammer, 1t, Turbo-modus, tredjeparts lab.

¹² Mikrobiell reduksjonstest av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30m3 testkammer, med turbomodus i 1t.

¹³ Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og kattallergener etter SOP 350.003 ved østerrikske OFI-instituttet.

¹⁴ Allergisk rhinitt og dens påvirkning på astma (ARIA) 2008, av J. Bousquet og ca. 50 andre eksperter, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.

¹⁵ Philips garanterer kun renseytelse med originale reservedeler.