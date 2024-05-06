Szuflada na pozostałości kawy
CP9004/01
Szuflada na pozostałości kawy
59,00 zł
Szuflada na kawę do ekspresu
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Wewnętrzna szuflada na kawę zbiera zużytą kawę w proszku. Można ją łatwo odłączyć i wyczyścić. Kompatybilna z modelami Intelia, Intuita, Moltio i Xelsis z roku 2017.
ID CP9004/01
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Część zamienna
|Do modeli:
|Pasuje do produktów
|Do produktów zaparzających kawę
|Do modelu
Przeznaczone dla modeli:
|Model XELSIS z 2017 roku