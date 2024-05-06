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Polska Polski (Polska)

Szuflada na pozostałości kawy

CP9004/01

Szuflada na pozostałości kawy

59,00 zł
Standard Product Photo Philips Coffee residues drawer CP9004
Standard Product Photo Philips Coffee residues drawer CP9004

Szuflada na kawę do ekspresu

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Wewnętrzna szuflada na kawę zbiera zużytą kawę w proszku. Można ją łatwo odłączyć i wyczyścić. Kompatybilna z modelami Intelia, Intuita, Moltio i Xelsis z roku 2017.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID CP9004/01

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Część zamienna

Do modeli:
  • 10003884
  • 10003935
  • 10003936
  • 10003937
  • 10003986
  • 10003987
  • 10004055
  • 10004056
  • 10004057
  • 10004058
  • 10004059
  • 10004079
  • 10004080
  • 10004081
  • 10004082
  • 10004083
  • 10004084
  • 10004085
  • 10004100
  • 10004101
  • 10004102
  • 10004103
  • 10004104
  • 10004105
  • 10004106
  • 10004107
  • 10004108
  • 10004109
  • 10004115
  • 10004173
  • 10004205
  • 10004206
  • 10004207
  • 10004222
  • 10004223
  • 10004224
  • 10004225
  • 10004226
  • 10004228
  • 10004230
  • 10004231
  • 10004232
  • 10004233
  • 10004309
  • 10004317
  • 10004320
  • 10004321
  • 10004322
  • 10004323
  • 10004325
  • 10004330
  • 10004331
  • 10004332
  • 10004333
Pasuje do produktów
  • 10003844
  • 10003845
  • 10003846
  • 10003849
  • 10003860
  • 10003861
Do produktów zaparzających kawę
  • HD8749/01
  • HD8749/11
  • HD8750/11
  • HD8750/18
  • HD8750/19
  • HD8750/50
  • HD8750/81
  • HD8750/88
  • HD8750/99
  • HD8751/14
  • HD8751/19
  • HD8751/71
  • HD8751/88
  • HD8751/95
  • HD8753/84
  • HD8755/01
  • HD8755/02
  • HD8756/01
  • HD8756/09
  • HD8767/01
  • HD8770/01
  • HD8770/02
  • HD8770/10
  • HD8777/11
  • HD8779/01
  • HD8900/11
  • SM7680/00
Do modelu
  • HD8769/01
  • HD8769/09
  • HD8769/11
  • HD8769/19
  • HD8777/11
  • HD8778/11
  • HD8869/09
  • HD8869/11

Przeznaczone dla modeli:

Model XELSIS z 2017 roku
  • SM7580/00
  • SM7581/00
  • SM7680/00
  • SM7682/00
  • SM7683/00
  • SM7684/00
  • SM7685/00
  • SM7686/00
  • SM7581/04
  • SM7684/04
  • SM7685/04
  • SM7685/07