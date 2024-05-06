Seria 5000 Wentylator kolumnowy
CX5535/00
Seria 5000 Wentylator kolumnowy
479,00 zł
Wydajne i ciche wentylowanie
Wydajność, jakość i wygoda
Ciesz się wydajnym wentylowaniem przy minimalnym hałasie i zużyciu energii. Ten wentylator, wyposażony w funkcję automatycznego obracania się, stworzono z myślą o efektywnym działaniu. Natychmiast zapewnia uczucie chłodu w całym pomieszczeniu. Można go również używać jako dyfuzora, który pozwoli Ci cieszyć się ulubionymi zapachami.
ID CX5535/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Maksimum mocy
|Min. poziom dźwięku
|Maks. poziom dźwięku
Zabezpieczenie
|Blokada rodzicielska
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Powiązane akcesoria 1
Parametry użytkowe
|Tryb nocny
|Tryb naturalny
|Dyfuzor zapachu
|Ustawienia prędkości
|Timer
|Długość przewodu
|Oscylacja
|Interfejs
|Możliwość zdalnego sterowania
Konserwacja
|Gwarancja
Wydajność
|Przepływ powietrza wentylatora
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Typ produktu
|Kolor
|Materiał podstawowy
Energooszczędność
|Pobór mocy w trybie gotowości
|Napięcie
|Częstotliwość
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie