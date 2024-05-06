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Polska Polski (Polska)

Seria 5000 Wentylator kolumnowy

CX5535/00

Seria 5000 Wentylator kolumnowy

479,00 zł
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Wydajne i ciche wentylowanie

Wydajność, jakość i wygoda

Ciesz się wydajnym wentylowaniem przy minimalnym hałasie i zużyciu energii. Ten wentylator, wyposażony w funkcję automatycznego obracania się, stworzono z myślą o efektywnym działaniu. Natychmiast zapewnia uczucie chłodu w całym pomieszczeniu. Można go również używać jako dyfuzora, który pozwoli Ci cieszyć się ulubionymi zapachami.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID CX5535/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Maksimum mocy
  • 40 W
Min. poziom dźwięku
  • 28 dB(A)
Maks. poziom dźwięku
  • 46 dB(A)

Zabezpieczenie

Blokada rodzicielska
  • Tak

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Wkładka zapachowa
Powiązane akcesoria 1
  • FY5100

Parametry użytkowe

Tryb nocny
  • Tak
Tryb naturalny
  • Tak
Dyfuzor zapachu
  • Tak
Ustawienia prędkości
  • 3
Timer
  • Tak
Długość przewodu
  • 1,8 m
Oscylacja
  • 60°
Interfejs
  • Dotykowy
Możliwość zdalnego sterowania
  • Tak

Konserwacja

Gwarancja
  • 2 lata

Wydajność

Przepływ powietrza wentylatora
  • 2230 m³/h

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 31,0 cm
Szerokość produktu
  • 31,0 cm
Wysokość produktu
  • 104,8 cm
Waga produktu
  • 4,5 kg
Długość opakowania
  • 23,8 cm
Szerokość opakowania
  • 23,8 cm
Wysokość opakowania
  • 109,5 cm
Waga opakowania
  • 6,1 kg

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Typ produktu
  • Wentylator kolumnowy
Kolor
  • Biały
Materiał podstawowy
  • Plastik

Energooszczędność

Pobór mocy w trybie gotowości
  • < 2 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50/60 Hz

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/CX5535