Seria 5000 Wentylator kolumnowy

Wydajne i ciche wentylowanie Wydajność, jakość i wygoda

Ciesz się wydajnym wentylowaniem przy minimalnym hałasie i zużyciu energii. Ten wentylator, wyposażony w funkcję automatycznego obracania się, stworzono z myślą o efektywnym działaniu. Natychmiast zapewnia uczucie chłodu w całym pomieszczeniu. Można go również używać jako dyfuzora, który pozwoli Ci cieszyć się ulubionymi zapachami.