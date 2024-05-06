Seria 3000 Żelazko parowe

Silny strumień pary pozwala uporać się z każdym zagnieceniem Silne uderzenie pary do 200g

Nasze żelazko parowe z serii 3000 ułatwia prasowanie dzięki silnemu uderzeniu pary, które rozprasowuje nawet najbardziej oporne zagniecenia. Ceramiczna stopa żelazka zapewnia gładkie przesuwanie żelazka, a zbiornik wody o pojemności 300 ml jest wystarczająco duży, aby można było prasować mniejsze ilości ubrań bez konieczności ponownego napełniania.