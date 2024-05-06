Seria 3000 Żelazko parowe
DST3040/70
Seria 3000 Żelazko parowe
Silny strumień pary pozwala uporać się z każdym zagnieceniem
Silne uderzenie pary do 200g
Nasze żelazko parowe z serii 3000 ułatwia prasowanie dzięki silnemu uderzeniu pary, które rozprasowuje nawet najbardziej oporne zagniecenia. Ceramiczna stopa żelazka zapewnia gładkie przesuwanie żelazka, a zbiornik wody o pojemności 300 ml jest wystarczająco duży, aby można było prasować mniejsze ilości ubrań bez konieczności ponownego napełniania.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Wydajność energetyczna
|Tryb oszczędności energii
|Opakowanie produktu
|Instrukcja obsługi
Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia
|Funkcja Calc-Clean
|Odkamienianie
Duża wydajność
|Ciągły strumień pary
|Silne uderzenie pary
|Gotowość do użycia
|Moc
Gwarancja
|2 lata gwarancji
Wygodne użytkowanie
|Pojemność zbiornika wody
|Blokada kapania
|Możliwość używania wody z kranu
|Długość przewodu zasilającego
|Automatyczny wyłącznik
|Stopa żelazka
|Prasowanie w pionie
|Napięcie
|Spryskiwacz
Rozmiar i waga
|Waga żelazka
|Wymiary opakowania (S x W x D)
|Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.)
|Łączna waga z opakowaniem
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Seria 3000 Żelazko parowe
DST3020_30
- Moc 2200 W
- Ciągły wytarzanie pary 35 g/min
- Silne uderzenie pary 160 g
Seria 3000 Żelazko parowe
DST3011_20
- Moc 2100 W
- Ciągły strumień pary 30 g/min
- Silne uderzenie pary 140 g
Seria 3000 Żelazko parowe
DST3030_70
- Moc 2400 W
- Ciągły strumień pary 40 g/min
- Silne uderzenie pary 180 g