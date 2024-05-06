Ekspresy do kawy

Urządzenia kuchenne

Urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań

Odkurzacze i mopy

Climate Care

Pielęgnacja ogrodu

Pet Care

Części i akcesoria

Promocje

Kontakt i wsparcie

O nas

O nasKontakt i wsparcieZłóż wniosek o zwrotZarejestruj swój produktWsparcie i serwisPromocjeZarejestruj się i oszczędzajBestselleryCzęści i akcesoriaPet CarePielęgnacja ogroduClimate CareGrzejnikiWentylatoryOsuszacze powietrzaNawilżacze powietrzaOczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrzaAir Performer 3w1Oczyszczacze powietrzaOdkurzacze i mopyUrządzenia do czyszczenia plamRoboty sprzątające i mopująceOdkurzacze workowe i bezworkoweOdkurzacze bezprzewodoweAquaPlusOdkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego myciaPhilips AquaTrioMopy elektryczne OneUpOneUpUrządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrańAkcesoria do pielęgnacji ubrańSystemy do prasowania All-in-OneGeneratory paryPhilips PerfectCareŻelazka paroweParownice do ubrańSeria 5000Żelazko i parownica OneTurnUrządzenia kuchenneCzajnikiMulticookeryTostery i opiekaczeGrilleUrządzenia do robienia makaronuUrządzenia kuchenne do przygotowywania potrawBlendery i sokowirówkiFlip & Juice™AirfryeryDual BasketSingle BasketEkspresy do kawyEkspresy przelewoweEkspres do kawy BaristinaAutomatyczne ekspresy do kawy SaecoXelsisAutomatyczne ekspresy do kawy PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Polska Polski (Polska)

Seria 3000 Żelazko parowe

DST3040/70

Seria 3000 Żelazko parowe

269,00 zł
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3040_70
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3040_70
Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Steam iron DST3040_70
Product Detail Photograph Philips 3000 Series Steam iron DST3040_70
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3040_70
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3040_70

Silny strumień pary pozwala uporać się z każdym zagnieceniem

Silne uderzenie pary do 200g

Nasze żelazko parowe z serii 3000 ułatwia prasowanie dzięki silnemu uderzeniu pary, które rozprasowuje nawet najbardziej oporne zagniecenia. Ceramiczna stopa żelazka zapewnia gładkie przesuwanie żelazka, a zbiornik wody o pojemności 300 ml jest wystarczająco duży, aby można było prasować mniejsze ilości ubrań bez konieczności ponownego napełniania.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID DST3040/70

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Wydajność energetyczna

Tryb oszczędności energii
  • Tak
Opakowanie produktu
  • W 100% nadające się do recyklingu
Instrukcja obsługi
  • Papier w 100 procentach z recyklingu

Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia

Funkcja Calc-Clean
  • Tak
Odkamienianie
  • Tak

Duża wydajność

Ciągły strumień pary
  • 40 g/min
Silne uderzenie pary
  • Do 200 gramów
Gotowość do użycia
  • 35 s
Moc
  • 2600 W

Gwarancja

2 lata gwarancji
  • Tak

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody
  • 300 nm
Blokada kapania
  • Tak
Możliwość używania wody z kranu
  • Tak
Długość przewodu zasilającego
  • 1,9 m
Automatyczny wyłącznik
  • Tak
Stopa żelazka
  • Ceramiczny
Prasowanie w pionie
  • Tak
Napięcie
  • 220–240 V
Spryskiwacz
  • Tak

Rozmiar i waga

Waga żelazka
  • 1,2 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)
  • 32 x 13 x 16.2 cm
Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.)
  • 12,1 x 14,3 x 29 cm
Łączna waga z opakowaniem
  • 1,5 kg

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/DST3040

Podobne produkty

Zobacz wszystko
Seria 3000 Żelazko parowe

Seria 3000 Żelazko parowe

DST3020_30

  • Moc 2200 W
  • Ciągły wytarzanie pary 35 g/min
  • Silne uderzenie pary 160 g
Sugerowana cena detaliczna 209,00 zł
200,00 zł
Seria 3000 Żelazko parowe

Seria 3000 Żelazko parowe

DST3011_20

  • Moc 2100 W
  • Ciągły strumień pary 30 g/min
  • Silne uderzenie pary 140 g
199,00 zł
Seria 3000 Żelazko parowe

Seria 3000 Żelazko parowe

DST3030_70

  • Moc 2400 W
  • Ciągły strumień pary 40 g/min
  • Silne uderzenie pary 180 g
Sugerowana cena detaliczna 239,00 zł
169,00 zł