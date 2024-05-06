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Azur Seria 8000 Żelazko parowe

DST8030/70

Azur Seria 8000 Żelazko parowe

Sugerowana cena detaliczna 629,00 zł
500,00 zł
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Doskonałe rezultaty w krótkim czasie

Najsilniejszy strumień pary dzięki inteligentnemu zarządzaniu mocą

Żelazko Philips Azur 8000 zapewnia idealne prasowanie. Dzięki silnemu strumieniowi pary 240 g poradzi sobie szybko nawet z najtrudniejszymi zagnieceniami. Moc 3000 W sprawia, że żelazko szybko się nagrzewa, a ciągły strumień pary 80 g/min gwarantuje doskonałe rezultaty prasowania.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID DST8030/70

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Technologia OptimalTemp
  • Tak
Stała dystrybucja pary
  • 80 g/min
Moc
  • 3000 W
Pionowy strumień pary
  • Tak
Mocny strumień pary
  • Tak
Silne uderzenie pary
  • 240 g
Prasowanie w pionie
  • Uderzenia pary, kiedy ich potrzebujesz.

Wygodne użytkowanie

Bezpieczne dla wszystkich tkanin
  • Tak
Pojemność zbiornika wody
  • 350 nm
Stopa żelazka
  • SteamGlide Elite Rosecopper
Blokada kapania
  • Tak
Możliwość używania wody z kranu
  • Tak
Długość przewodu zasilającego
  • 2,5 m
Zintegrowane gniazdo zasilania
  • Tak
Wyjątkowo duży otwór wlewowy
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak

Usuwa zagniecenia

Dociera do trudno dostępnych miejsc
  • Spiczasta końcówka stopy

Dane techniczne

Waga żelazka
  • 1,78 kg

Design

Kolor
  • Zielony opal

Wydajność energetyczna

Instrukcja obsługi
  • Papier w 100 procentach z recyklingu

Gwarancja

2 lata gwarancji
  • Tak

Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia

Odkamienianie
  • Funkcja Quick Calc Release

Technologia

Technologia OptimalTemp
  • Tak

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/DST8030

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