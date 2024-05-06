Azur Seria 8000 Żelazko parowe
DST8030/70
Azur Seria 8000 Żelazko parowe
Doskonałe rezultaty w krótkim czasie
Najsilniejszy strumień pary dzięki inteligentnemu zarządzaniu mocą
Żelazko Philips Azur 8000 zapewnia idealne prasowanie. Dzięki silnemu strumieniowi pary 240 g poradzi sobie szybko nawet z najtrudniejszymi zagnieceniami. Moc 3000 W sprawia, że żelazko szybko się nagrzewa, a ciągły strumień pary 80 g/min gwarantuje doskonałe rezultaty prasowania.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń
|Technologia OptimalTemp
|Stała dystrybucja pary
|Moc
|Pionowy strumień pary
|Mocny strumień pary
|Silne uderzenie pary
|Prasowanie w pionie
Wygodne użytkowanie
|Bezpieczne dla wszystkich tkanin
|Pojemność zbiornika wody
|Stopa żelazka
|Blokada kapania
|Możliwość używania wody z kranu
|Długość przewodu zasilającego
|Zintegrowane gniazdo zasilania
|Wyjątkowo duży otwór wlewowy
|Automatyczne wyłączanie
Usuwa zagniecenia
|Dociera do trudno dostępnych miejsc
Dane techniczne
|Waga żelazka
Design
|Kolor
Wydajność energetyczna
|Instrukcja obsługi
Gwarancja
|2 lata gwarancji
Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia
|Odkamienianie
Technologia
|Technologia OptimalTemp
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Azur Seria 8000 Żelazka parowe
DST8021_30
- Moc 3000 W
- Bez ryzyka przypalenia
- Stopa SteamGlide Elite
Azur Seria 8000 Żelazko parowe
DST8040_30
- Moc 3000 W
- Ciągły strumień pary 90 g/min
- Silne uderzenie pary 260 g
Azur Seria 8000 Żelazko parowe
DST8020_20
- Moc 3000 W
- Bez ryzyka przypalenia
- Stopa SteamGlide Elite
Żelazko Philips Azur Serii 8000
DST8070_80
- Moc 3000 W
- Ciągły strumień pary 110 g/min
- Mocny strumień pary 260 g