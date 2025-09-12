Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Cztery gorące i orzeźwiające napoje za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy z mlekiem, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.
Cechy produktu
Ciesz się przygotowywaniem czterech napojów za jednym dotknięciem
Cztery popularne przepisy na kawę z idealną pianką o doskonałym aromacie i perfekcyjnej temperaturze: od klasycznego espresso, przez tradycyjną czarną kawę, po cappuccino. Istnieje także możliwość przygotowania wody na herbatę.
LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: 2 części, bez rurki
LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka składający się tylko z 2 części, bez rurek, który umyjesz w 10 sekund* pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Firma Philips nie oferuje automatycznego czyszczenia, ponieważ i tak wymaga czyszczenia uzupełniającego.
Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
Ekspres przypomina o konieczności wymiany filtra, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą.
Łatwe instrukcje oraz inspiracje dostępne w aplikacji HomeID
Doskonały smak i aromat kawy ze świeżo zmielonych ziaren dostępny za jednym dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy.
Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja
W łatwy sposób wybieraj ulubione napoje dzięki nowoczesnemu ekranowi dotykowemu z kolorowymi ikonami. Dostosuj kawę tak, by odpowiadała Twoim preferencjom, za pomocą funkcji Moja Kawa: wybierz moc kawy, jej ilość oraz preferowany stopień spienienia mleka.
O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.
Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.
Bogactwo smaku dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu
Wydobądź pełnię smaku kawy dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu. Solidny, ceramiczny młynek jest wyposażony w 12 ustawień mielenia — od drobnego pyłu do grubych kawałków ziaren.
Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka
Dzięki technologii cyklonicznego spieniania system LatteGo — za jednym dotknięciem — automatycznie zamieni nawet ulubione roślinne zamienniki mleka w jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do Twojej kawy.
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Klasa efektywności energetycznej
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
Trwałość
|Instrukcja obsługi
|Opakowanie
Energooszczędność
|Pobór mocy w trybie gotowości
|Pobór mocy w trybie wyłączenia
|Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
|Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
|Standard pomiaru
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie na czas
|Certyfikat bezpieczeństwa
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Specyfikacja ogólna
|Źródło kawy
|Zaangażowanie użytkownika
|Typ produktu
|Napoje
|Wstępnie zaprogramowane napoje
|Liczba porcji
|Ciśnienie
|Wbudowany młynek
|Ustawienia młynka
|Pojemność pojemnika na ziarna
|Spienianie mleka
|System spieniania mleka
|Pojemnik na mleko
|Pojemność zbiornika wody
|Profile
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Technologia
|Interfejs
|Gwarancja
|Łączność WiFi
|Części, które można myć w zmywarce
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 4
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
|Powiązane akcesoria 3
|Powiązane akcesoria 4
Zastrzeżenia
* Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).
**W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.
