Ekspresy do kawy

Urządzenia kuchenne

Urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań

Odkurzacze i mopy

Climate Care

Pielęgnacja ogrodu

Pet Care

Części i akcesoria

Promocje

Wsparcie i serwis

O nas

O nasWsparcie i serwisPromocjeUzyskaj wcześniejszy dostęp do Black FridayCzęści i akcesoriaPet CarePielęgnacja ogroduClimate CareGrzejnikiWentylatoryOsuszacze powietrzaNawilżacze powietrzaOczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrzaAir Performer 3w1Oczyszczacze powietrzaOdkurzacze i mopyUrządzenia do czyszczenia plamRoboty sprzątające i mopująceMopy elektryczne OneUpOneUpOdkurzacze workowe i bezworkoweOdkurzacze bezprzewodoweAquaPlusOdkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego myciaPhilips AquaTrioUrządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrańAkcesoria do pielęgnacji ubrańSystemy do prasowania All-in-OneGeneratory paryPhilips PerfectCareŻelazka paroweParownice do ubrańSeria 5000Urządzenia kuchenneCzajnikiGrille i tosteryUrządzenia do robienia makaronuUrządzenia kuchenne do przygotowywania potrawBlendery i sokowirówkiFlip & Juice™AirfryeryDual BasketSingle BasketEkspresy do kawyEkspresy przelewoweEkspres do kawy BaristinaAutomatyczne ekspresy do kawy SaecoXelsisAutomatyczne ekspresy do kawy PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Polska Polski (Polska)
Zarejestruj się i ciesz się wcześniejszym dostępem do ofert Black Friday. Zapisz się

Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy

EP2333/40

Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Sugerowana cena detaliczna 2 539,00 zł
1 799,00 zł
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy

EP2333/40

Seria 2300 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Sugerowana cena detaliczna 2 539,00 zł
1 799,00 zł
undefined 2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
undefinedDarmowa dostawa
Icon of EllipseKup teraz, zapłać później - odrocz płatność do 30 dni z Klarna
undefinedDostawa w ciągu 2-3 dni roboczych

Cztery gorące i orzeźwiające napoje za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy z mlekiem, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.

undefined 2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
undefinedDarmowa dostawa
Icon of EllipseKup teraz, zapłać później - odrocz płatność do 30 dni z Klarna
undefinedDostawa w ciągu 2-3 dni roboczych
ID EP2333/40

Cechy produktu

Ciesz się przygotowywaniem czterech napojów za jednym dotknięciem

Cztery napoje za jednym dotknięciem

Cztery popularne przepisy na kawę z idealną pianką o doskonałym aromacie i perfekcyjnej temperaturze: od klasycznego espresso, przez tradycyjną czarną kawę, po cappuccino. Istnieje także możliwość przygotowania wody na herbatę.

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: 2 części, bez rurki

Najszybsze czyszcz. syst. spien. ml.*

LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka składający się tylko z 2 części, bez rurek, który umyjesz w 10 sekund* pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Firma Philips nie oferuje automatycznego czyszczenia, ponieważ i tak wymaga czyszczenia uzupełniającego.

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Filtr AquaClean

Ekspres przypomina o konieczności wymiany filtra, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą.

Łatwe instrukcje oraz inspiracje dostępne w aplikacji HomeID

Idealna kawa przygotowana bez wysiłku dzięki aplikacji Coffee+

Doskonały smak i aromat kawy ze świeżo zmielonych ziaren dostępny za jednym dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy.

Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja

Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja

W łatwy sposób wybieraj ulubione napoje dzięki nowoczesnemu ekranowi dotykowemu z kolorowymi ikonami. Dostosuj kawę tak, by odpowiadała Twoim preferencjom, za pomocą funkcji Moja Kawa: wybierz moc kawy, jej ilość oraz preferowany stopień spienienia mleka.

O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

Ciche przyrządzanie dzięki SilentBrew

Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.

Bogactwo smaku dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu

Ceramiczne młynki

Wydobądź pełnię smaku kawy dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu. Solidny, ceramiczny młynek jest wyposażony w 12 ustawień mielenia — od drobnego pyłu do grubych kawałków ziaren.

Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka

System spieniania mleka LatteGo

Dzięki technologii cyklonicznego spieniania system LatteGo — za jednym dotknięciem — automatycznie zamieni nawet ulubione roślinne zamienniki mleka w jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do Twojej kawy.

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej
  • Klasa A
Moc
  • 1500 W
Napięcie
  • 230 V
Częstotliwość
  • 50 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1

Trwałość

Instrukcja obsługi
  • Papier w ponad 75% z recyklingu
Opakowanie
  • Materiały w ponad 95% z recyklingu

Energooszczędność

Pobór mocy w trybie gotowości
  • 0,2 W
Pobór mocy w trybie wyłączenia
  • nie dot.
Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
  • nie dot.
Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
  • 30 min
Standard pomiaru
  • EN 50564:2011

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie na czas
  • Tak
Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Rumunia

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 433 mm
Szerokość produktu
  • 246 mm
Wysokość produktu
  • 371 mm
Waga produktu
  • 8 kg
Długość opakowania
  • 491,5 mm
Szerokość opakowania
  • 287,5 mm
Wysokość opakowania
  • 487 mm
Waga opakowania
  • 10-12,5 kg

Specyfikacja ogólna

Źródło kawy
  • Świeże ziarna
Zaangażowanie użytkownika
  • Dotknięcie przycisku
Typ produktu
  • W pełni automatyczny ekspres do kawy
Napoje
  • Espresso, kawa, cappuccino, gorąca woda
Wstępnie zaprogramowane napoje
  • 3
Liczba porcji
  • 2
Ciśnienie
  • 15 barów
Wbudowany młynek
  • Tak
Ustawienia młynka
  • 12
Pojemność pojemnika na ziarna
  • 275 g
Spienianie mleka
  • Tak
System spieniania mleka
  • LatteGo
Pojemnik na mleko
  • 0,26 l
Pojemność zbiornika wody
  • 1,8 l
Profile
  • Nie
Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Technologia
  • LatteGo
Interfejs
  • Intuicyjny ekran dotykowy
Gwarancja
  • 2 lata
Łączność WiFi
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Filtr AquaClean
Akcesoria w zestawie 4
  • LatteGo
Powiązane akcesoria 1
  • Tabletki do usuwania oleju kawowego
  • Miarka
  • Pasek do sprawdzania twardości wody
Powiązane akcesoria 2
  • Odkamieniacz do ekspresów do kawy
Powiązane akcesoria 3
  • Szczoteczka do czyszczenia
Powiązane akcesoria 4
  • Smar firmy Philips do bloku zaparzającego

Zastrzeżenia

* Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).

**W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.

Wysyłka i Dostawa

Wysyłka 1-2 dni robocze