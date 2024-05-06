Seria Philips 5400 Automatyczny ekspres do kawy
EP5444/90
Seria Philips 5400 Automatyczny ekspres do kawy
12 rodzajów kaw w prosty sposób
LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*
Wystarczy jeden przycisk, aby w łatwy sposób przygotować aromatyczną kawę — espresso, klasyczną czarną kawę, cappuccino czy latte macchiato. Prosty w użyciu system spieniania mleka LatteGo zwieńczy kawy mleczne aksamitną gładką pianką, a jego czyszczenie zajmie zaledwie 15 sekund*.
ID EP5444/90
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Klasa efektywności energetycznej
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
Trwałość
|Instrukcja obsługi
|Opakowanie
Energooszczędność
|Pobór mocy w trybie gotowości
|Pobór mocy w trybie wyłączenia
|Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
|Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
|Standard pomiaru
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie na czas
|Certyfikat bezpieczeństwa
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Specyfikacja ogólna
|Źródło kawy
|Zaangażowanie użytkownika
|Typ produktu
|Napoje
|Wstępnie zaprogramowane napoje
|Liczba porcji
|Ciśnienie
|Wbudowany młynek
|Ustawienia młynka
|Pojemność pojemnika na ziarna
|Spienianie mleka
|System spieniania mleka
|Pojemnik na mleko
|Pojemność zbiornika wody
|Profile
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Technologia
|Interfejs
|Gwarancja
|Łączność WiFi
|Części, które można myć w zmywarce
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
|Akcesoria w zestawie 3
|Dołączone akcesoria 4
|Dołączone akcesoria 5
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
|Powiązane akcesoria 3
|Powiązane akcesoria 4
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie