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Polska Polski (Polska)

Seria Philips 5400 Automatyczny ekspres do kawy

EP5444/90

Seria Philips 5400 Automatyczny ekspres do kawy

RFT EP5444_90_03
RFT EP5444_90_03
F EP5444_90_01
APS EP5444_90_04
A1 EP5444_90_02

12 rodzajów kaw w prosty sposób

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

Wystarczy jeden przycisk, aby w łatwy sposób przygotować aromatyczną kawę — espresso, klasyczną czarną kawę, cappuccino czy latte macchiato. Prosty w użyciu system spieniania mleka LatteGo zwieńczy kawy mleczne aksamitną gładką pianką, a jego czyszczenie zajmie zaledwie 15 sekund*.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID EP5444/90

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej
  • Klasa A
Moc
  • 1500 W
Napięcie
  • 230 V
Częstotliwość
  • 50 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1

Trwałość

Instrukcja obsługi
  • Papier w ponad 75% z recyklingu
Opakowanie
  • Materiały w ponad 95% z recyklingu

Energooszczędność

Pobór mocy w trybie gotowości
  • 0,2 W
Pobór mocy w trybie wyłączenia
  • nie dot.
Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
  • nie dot.
Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
  • 30 min
Standard pomiaru
  • EN 50564:2011

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie na czas
  • Tak
Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Rumunia

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 433 mm
Szerokość produktu
  • 246 mm
Wysokość produktu
  • 372 mm
Waga produktu
  • 8 kg
Długość opakowania
  • 491,5 mm
Szerokość opakowania
  • 287,5 mm
Wysokość opakowania
  • 487 mm
Waga opakowania
  • 10,0–12,3 kg

Specyfikacja ogólna

Źródło kawy
  • Świeże ziarna
Zaangażowanie użytkownika
  • Dotknięcie przycisku
Typ produktu
  • W pełni automatyczny ekspres do kawy
Napoje
  • Espresso, kawa, americano, cappuccino, latte macchiato, flat white, café au lait, kawa latte, caffè crema, ristretto, espresso lungo, funkcja kubków podróżnych, spienione mleko, gorąca woda
Wstępnie zaprogramowane napoje
  • 12
Liczba porcji
  • 2
Ciśnienie
  • 15 barów
Wbudowany młynek
  • Tak
Ustawienia młynka
  • 12
Pojemność pojemnika na ziarna
  • 275 g
Spienianie mleka
  • Tak
System spieniania mleka
  • LatteGo
Pojemnik na mleko
  • 0,26 l
Pojemność zbiornika wody
  • 1,8 l
Profile
  • 4
Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Technologia
  • Szybkie włączanie, LatteGo, ciche parzenie kawy
Interfejs
  • Intuicyjny wyświetlacz TFT
Gwarancja
  • 2 lata
Łączność WiFi
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Tubka ze środkiem smarnym
Akcesoria w zestawie 2
  • Miarka
Akcesoria w zestawie 3
  • Pasek do sprawdzania twardości wody
Dołączone akcesoria 4
  • Filtr AquaClean
Dołączone akcesoria 5
  • Pokrywka pojemnika LatteGo
Powiązane akcesoria 1
  • Tabletki do usuwania oleju kawowego
Powiązane akcesoria 2
  • Odkamieniacz do ekspresów do kawy
Powiązane akcesoria 3
  • Szczoteczka do czyszczenia
Powiązane akcesoria 4
  • Smar firmy Philips do bloku zaparzającego

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/EP5444