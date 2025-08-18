pageMetaResolver.product.heading

EP5541/50

Seria 5500 W pełni automatyczny ekspres do kawy

3 349,00 zł
CO_2023_EP5541_50_RFT_FullFrame_Core
CO_2023_EP5541_50_RFT_FullFrame_Core
CO_2023_EP5541_50__F_FullFrame_Core
CO_2023_EP5541_50_APS_FullFrame_Core
CO_2023_EP5541_50_A1_FullFrame_Core
CO_2023_EP5500LG_PIM_Fullframe_Core

Najprostsze przepisy na gorącą i mrożoną kawę

Z LatteGo, najprostszym w czyszczeniu systemem do mleka*

Wybierz jeden z 20 pysznych przepisów na kawę w LatteGo 5500. Od mlecznej latte po orzeźwiającą kawę mrożoną — każdy napój zaparzy się w idealnej temperaturze, z doskonałym aromatem i crema. LatteGo zapewnia jedwabiście gładką i gęstą piankę oraz łatwe czyszczenie.

productSummary.id EP5541/50

Cechy produktu

20 gorących i mrożonych kaw

20 gorących i mrożonych kaw na wyciągnięcie ręki

Ekspres automatyczny Philips 5500 LatteGo daje Ci możliwość wyboru aż 20 przepisów na kawy - od klasycznego espresso po kawy mleczne, flat white i mrożone napoje. Zaawansowany panel dotykowy pozwala intuicyjnie wybierać napoje, a personalizacja ustawień umożliwia dostosowanie mocy, ilości i temperatury kawy do własnych upodobań. Duża różnorodność napojów sprawia, że Philips 5500 LatteGo spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników kawy na gorąco lub zimno.

System spieniania mleka LatteGo

Stwórz aksamitną i gęstą mleczną piankę z systemem LatteGo

System LatteGo to prawdziwy przełom w codziennym użytkowaniu ekspresu Philips 5500 LatteGo. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji pozwala na błyskawiczne przygotowanie idealnej, kremowej pianki mlecznej, a czyszczenie pod bieżącą wodą zajmuje dosłownie kilka sekund. Nie musisz rozkładać urządzenia na części ani używać detergentów – to rozwiązanie przyjazne alergikom i wszystkim, którzy nie chcą tracić czasu na konserwację. System LatteGo zapewnia higienę, wygodę i niezmienną jakość napojów, nawet gdy ekspres pracuje intensywnie na co dzień.

QuickStart

QuickStart: krótsze oczekiwanie, kawa gotowa szybciej

Funkcja QuickStart w ekspresie Philips 5500 LatteGo umożliwia natychmiastowe przygotowanie wybranego napoju bez oczekiwania na nagrzanie urządzenia. To szczególnie wygodne dla zabieganych osób, które rano potrzebują kawy w kilka chwil. Szybkość działania łączy się z szerokim wyborem kaw i łatwością obsługi – wystarczy jedno dotknięcie, by cieszyć się gorącym espresso, delikatnym cappuccino czy orzeźwiającą kawą mrożoną. QuickStart i pełna automatyzacja sprawiają, że ekspres doskonale odpowiada na potrzeby całej rodziny.

Ceramiczne młynki

Lepszy smak dzięki wytrzymałemu młynkowi ceramicznemu

Wydobądź pełny smak ziaren dzięki wytrzymałemu ceramicznemu młynkowi. Dostosuj rozmiar mielenia za pomocą jednego z 12 ustawień — od drobnego do grubego.

Idealna temperatura i aromat

Idealna temperatura, aromat i crema w każdej filiżance

Nasz system Aroma Extract zapewnia idealną równowagę między temperaturą a aromatem, utrzymując temperaturę wody pomiędzy 90°C a 98°C i jednocześnie regulując natężenie przepływu wody.

Zaserwuj dodatkową porcję ristretto

Jeszcze lepszy smak dzięki funkcji dodatkowej porcji ristretto

Rozkoszuj się lepszym smakiem bez goryczki, korzystając z funkcji dodatkowej porcji ristretto. Można ją zaserwować do każdej wybranej kawy (z wyjątkiem funkcji wstępnego mielenia).

Filtr AquaClean

Do 5000 filiżanek*** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Filtr AquaClean umożliwia zaparzenie nawet 5000 filiżanek bez konieczności usuwania kamienia. Oczyszcza on wodę przed rozpoczęciem parzenia, dzięki czemu kawa jest bardziej aromatyczna.

Ustawienie Eco

Oszczędzaj wodę i energię dzięki ustawieniu Eco

Używaj 1 z 5 ustawień Eco, aby ograniczyć zużycie wody i energii bez utraty jakości smaku i aromatu Twojej kawy.

Obsługa urządzenia w HomeID

Znajdź inspirację i pomoc w naszej aplikacji

Skorzystaj z aplikacji HomeID, aby poznać tajniki swojego urządzenia i odkryć przepisy na kawę prosto z kawiarni.

Najszybszy w czysz. system spieniania*

System mleczny LatteGo można umyć w 10 sekund.

Dzięki tylko dwóm częściom i brakowi rurek nasz system mleczny można wyczyścić w 10 sekund pod kranem lub w zmywarce. Firma Philips nie oferuje funkcji automatycznego czyszczenia, ponieważ i tak wymaga ono czyszczenia uzupełniającego

Technologia SilentBrew

O 40% ciszej dzięki technologii SilentBrew**

Opatentowana przez nas technologia SilentBrew redukuje dźwięki z urządzenia, co sprawia, że parzenie aromatycznej kawy jest jeszcze przyjemniejsze. Technologia wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, dzięki czemu nasze urządzenia generują o 40% mniej hałasu niż poprzednie modele i posiadają certyfikat Quiet Mark.

Intuicyjny wyświetlacz

Wybieraj, dostosowuj i zapisuj napoje za pomocą intuicyjnego wyświetlacza

Nasz łatwy w obsłudze, intuicyjny wyświetlacz pozwala wybrać przepis i dostosować moc aromatu i kawy oraz ilość mleka. Chcesz zachować ustawienia na później? Zapisz wybraną przez siebie kawę w jednym z czterech profili użytkownika.

Dane techniczne

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej
  • Klasa A
Moc
  • 1500 W
Napięcie
  • 230 V
Częstotliwość
  • 50 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1

Trwałość

Instrukcja obsługi
  • Papier w ponad 75% z recyklingu
Opakowanie
  • Materiały w ponad 95% z recyklingu

Energooszczędność

Pobór mocy w trybie gotowości
  • 0,2 W
Pobór mocy w trybie wyłączenia
  • nie dot.
Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
  • nie dot.
Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
  • 30 min
Standard pomiaru
  • EN 50564:2011

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie na czas
  • Tak
Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 433 mm
Szerokość produktu
  • 246 mm
Wysokość produktu
  • 372 mm
Waga produktu
  • 8 kg
Długość opakowania
  • 491,5 mm
Szerokość opakowania
  • 287,5 mm
Wysokość opakowania
  • 478 mm
Waga opakowania
  • 10,0–12,3 kg

Specyfikacja ogólna

Źródło kawy
  • Świeże ziarna
Zaangażowanie użytkownika
  • Dotknięcie przycisku
Typ produktu
  • W pełni automatyczny ekspres do kawy
Napoje
  • Espresso, kawa, cappuccino, latte macchiato, kawa mrożona, gorąca woda, americano, caffè crema, caffè latte, kubek podróżny, espresso lungo, ristretto, flat white, café au lait, mrożona latte
Wstępnie zaprogramowane napoje
  • 20
Liczba porcji
  • 2
Ciśnienie
  • 15 barów
Wbudowany młynek
  • Tak
Ustawienia młynka
  • 12
Pojemność pojemnika na ziarna
  • 275 g
Spienianie mleka
  • Tak
System spieniania mleka
  • LatteGo
Pojemnik na mleko
  • 0,26 l
Pojemność zbiornika wody
  • 1,8 l
Profile
  • 4 i goście
Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Technologia
  • Szybkie włączanie, LatteGo, ciche parzenie kawy
Interfejs
  • Intuicyjny wyświetlacz TFT
Gwarancja
  • 2 lata
Łączność WiFi
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak

Zgodność

Akcesoria w zestawie 2
  • Miarka
Akcesoria w zestawie 3
  • Pasek do sprawdzania twardości wody
Akcesoria w zestawie 4
  • Filtr AquaClean
Akcesoria w zestawie 5
  • Pokrywka pojemnika LatteGo
Powiązane akcesoria 1
  • Tabletki do usuwania oleju kawowego
Powiązane akcesoria 2
  • Odkamieniacz do ekspresów do kawy
Powiązane akcesoria 3
  • Szczoteczka do czyszczenia
Powiązane akcesoria 4
  • Smar firmy Philips do bloku zaparzającego

Zastrzeżenia

*Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).

**W porównaniu z poprzednimi ekspresami do kawy firmy Philips

***W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

productDetails.userManual https://www.home.id/EP5541