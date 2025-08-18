pageMetaResolver.product.heading
EP5541/50
Seria 5500 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Najprostsze przepisy na gorącą i mrożoną kawę
Z LatteGo, najprostszym w czyszczeniu systemem do mleka*
Wybierz jeden z 20 pysznych przepisów na kawę w LatteGo 5500. Od mlecznej latte po orzeźwiającą kawę mrożoną — każdy napój zaparzy się w idealnej temperaturze, z doskonałym aromatem i crema. LatteGo zapewnia jedwabiście gładką i gęstą piankę oraz łatwe czyszczenie.
Cechy produktu
20 gorących i mrożonych kaw na wyciągnięcie ręki
Ekspres automatyczny Philips 5500 LatteGo daje Ci możliwość wyboru aż 20 przepisów na kawy - od klasycznego espresso po kawy mleczne, flat white i mrożone napoje. Zaawansowany panel dotykowy pozwala intuicyjnie wybierać napoje, a personalizacja ustawień umożliwia dostosowanie mocy, ilości i temperatury kawy do własnych upodobań. Duża różnorodność napojów sprawia, że Philips 5500 LatteGo spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników kawy na gorąco lub zimno.
Stwórz aksamitną i gęstą mleczną piankę z systemem LatteGo
System LatteGo to prawdziwy przełom w codziennym użytkowaniu ekspresu Philips 5500 LatteGo. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji pozwala na błyskawiczne przygotowanie idealnej, kremowej pianki mlecznej, a czyszczenie pod bieżącą wodą zajmuje dosłownie kilka sekund. Nie musisz rozkładać urządzenia na części ani używać detergentów – to rozwiązanie przyjazne alergikom i wszystkim, którzy nie chcą tracić czasu na konserwację. System LatteGo zapewnia higienę, wygodę i niezmienną jakość napojów, nawet gdy ekspres pracuje intensywnie na co dzień.
QuickStart: krótsze oczekiwanie, kawa gotowa szybciej
Funkcja QuickStart w ekspresie Philips 5500 LatteGo umożliwia natychmiastowe przygotowanie wybranego napoju bez oczekiwania na nagrzanie urządzenia. To szczególnie wygodne dla zabieganych osób, które rano potrzebują kawy w kilka chwil. Szybkość działania łączy się z szerokim wyborem kaw i łatwością obsługi – wystarczy jedno dotknięcie, by cieszyć się gorącym espresso, delikatnym cappuccino czy orzeźwiającą kawą mrożoną. QuickStart i pełna automatyzacja sprawiają, że ekspres doskonale odpowiada na potrzeby całej rodziny.
Lepszy smak dzięki wytrzymałemu młynkowi ceramicznemu
Wydobądź pełny smak ziaren dzięki wytrzymałemu ceramicznemu młynkowi. Dostosuj rozmiar mielenia za pomocą jednego z 12 ustawień — od drobnego do grubego.
Idealna temperatura, aromat i crema w każdej filiżance
Nasz system Aroma Extract zapewnia idealną równowagę między temperaturą a aromatem, utrzymując temperaturę wody pomiędzy 90°C a 98°C i jednocześnie regulując natężenie przepływu wody.
Jeszcze lepszy smak dzięki funkcji dodatkowej porcji ristretto
Rozkoszuj się lepszym smakiem bez goryczki, korzystając z funkcji dodatkowej porcji ristretto. Można ją zaserwować do każdej wybranej kawy (z wyjątkiem funkcji wstępnego mielenia).
Do 5000 filiżanek*** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
Filtr AquaClean umożliwia zaparzenie nawet 5000 filiżanek bez konieczności usuwania kamienia. Oczyszcza on wodę przed rozpoczęciem parzenia, dzięki czemu kawa jest bardziej aromatyczna.
Oszczędzaj wodę i energię dzięki ustawieniu Eco
Używaj 1 z 5 ustawień Eco, aby ograniczyć zużycie wody i energii bez utraty jakości smaku i aromatu Twojej kawy.
Znajdź inspirację i pomoc w naszej aplikacji
Skorzystaj z aplikacji HomeID, aby poznać tajniki swojego urządzenia i odkryć przepisy na kawę prosto z kawiarni.
System mleczny LatteGo można umyć w 10 sekund.
Dzięki tylko dwóm częściom i brakowi rurek nasz system mleczny można wyczyścić w 10 sekund pod kranem lub w zmywarce. Firma Philips nie oferuje funkcji automatycznego czyszczenia, ponieważ i tak wymaga ono czyszczenia uzupełniającego
O 40% ciszej dzięki technologii SilentBrew**
Opatentowana przez nas technologia SilentBrew redukuje dźwięki z urządzenia, co sprawia, że parzenie aromatycznej kawy jest jeszcze przyjemniejsze. Technologia wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, dzięki czemu nasze urządzenia generują o 40% mniej hałasu niż poprzednie modele i posiadają certyfikat Quiet Mark.
Wybieraj, dostosowuj i zapisuj napoje za pomocą intuicyjnego wyświetlacza
Nasz łatwy w obsłudze, intuicyjny wyświetlacz pozwala wybrać przepis i dostosować moc aromatu i kawy oraz ilość mleka. Chcesz zachować ustawienia na później? Zapisz wybraną przez siebie kawę w jednym z czterech profili użytkownika.
Dane techniczne
Zastrzeżenia
*Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).
**W porównaniu z poprzednimi ekspresami do kawy firmy Philips
***W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie