Zintegrowany filtr 3w1 NanoProtect HEPA
FY0194/30
Zintegrowany filtr 3w1 NanoProtect HEPA
149,00 zł
Pasuje do modelu AC0819/10
Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale
Filtr NanoProtect HEPA zapewnia ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5.
ID FY0194/30
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Specyfikacja ogólna
|Typ produktu
|Zawartość zestawu
|HEPA NanoProtect
|Filtr wstępny
|Aktywny węgiel
|Czas eksploatacji
Wydajność
|Filtracja cząsteczek stałych
Waga i wymiary
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Szerokość produktu
|Długość produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Wymiana
|Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie