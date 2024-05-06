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Polska Polski (Polska)

Zintegrowany filtr 3w1 NanoProtect HEPA

FY0194/30

Zintegrowany filtr 3w1 NanoProtect HEPA

149,00 zł
FY0194_30.tif
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Product Detail Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0819_03

Pasuje do modelu AC0819/10

Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale

Filtr NanoProtect HEPA zapewnia ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID FY0194/30

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Specyfikacja ogólna

Typ produktu
  • Filtr HEPA NanoProtect
Zawartość zestawu
  • 1 filtr
HEPA NanoProtect
  • Tak
Filtr wstępny
  • Tak
Aktywny węgiel
  • Nie
Czas eksploatacji
  • Do 1 roku

Wydajność

Filtracja cząsteczek stałych
  • 99,98% przy 0,003 mikrona

Waga i wymiary

Wysokość produktu
  • 175 mm
Waga produktu
  • 0,21 kg
Szerokość produktu
  • 120 mm
Długość produktu
  • 185 mm
Długość opakowania
  • 195 mm
Szerokość opakowania
  • 195 mm
Wysokość opakowania
  • 188 mm
Waga opakowania
  • 0,33 kg

Wymiana

Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
  • AC0817, AC0819, AC0820

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/FY0194