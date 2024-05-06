Zintegrowany Filtr 3w1 NanoProtect HEPA
FYM220/30
Zintegrowany Filtr 3w1 NanoProtect HEPA
Sugerowana cena detaliczna 369,00 zł
359,00 zł
Pasuje do oczyszczacza AMF220/15 3w1 Pure Breeze&Hot
Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale
3-warstwowy system filtracji wyłapuje 99,95% cząsteczek o wielkości nawet 0,003 µm**. Filtr wstępny wyłapuje duże cząsteczki, takie jak kurz i włosy. Następnie filtr NanoProtect HEPA wyłapuje smog, wirusy, bakterie*****, alergeny, pyłki i inne zanieczyszczenia. Filtr węglowy usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy.
ID FYM220/30
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Specyfikacja ogólna
|Typ produktu
|Zawartość zestawu
|HEPA NanoProtect
|Filtr wstępny
|Aktywny węgiel
|Czas eksploatacji
Wydajność
|Filtracja cząstek
Waga i wymiary
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Szerokość produktu
|Długość produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Wymiana
|Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie