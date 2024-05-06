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Polska Polski (Polska)

Zintegrowany Filtr 3w1 NanoProtect HEPA

FYM220/30

Zintegrowany Filtr 3w1 NanoProtect HEPA

Sugerowana cena detaliczna 369,00 zł
359,00 zł
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Pasuje do oczyszczacza AMF220/15 3w1 Pure Breeze&Hot

Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale

3-warstwowy system filtracji wyłapuje 99,95% cząsteczek o wielkości nawet 0,003 µm**. Filtr wstępny wyłapuje duże cząsteczki, takie jak kurz i włosy. Następnie filtr NanoProtect HEPA wyłapuje smog, wirusy, bakterie*****, alergeny, pyłki i inne zanieczyszczenia. Filtr węglowy usuwa szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy.

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ID FYM220/30

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Specyfikacja ogólna

Typ produktu
  • Filtr HEPA NanoProtect
Zawartość zestawu
  • 1 filtr
HEPA NanoProtect
  • Tak
Filtr wstępny
  • Tak
Aktywny węgiel
  • Tak
Czas eksploatacji
  • Do 2 lat

Wydajność

Filtracja cząstek
  • 99,95% w przypadku cząsteczek o wielkości 0,003 mikrona

Waga i wymiary

Wysokość produktu
  • 152,9 mm
Waga produktu
  • 0,57 kg
Szerokość produktu
  • 105 mm
Długość produktu
  • 200 mm
Długość opakowania
  • 210 mm
Szerokość opakowania
  • 170 mm
Wysokość opakowania
  • 170 mm
Waga opakowania
  • 0,85 kg

Wymiana

Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
  • AMF220

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/FYM220