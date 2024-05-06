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Polska Polski (Polska)

Seria 8000 Ręczny steamer

GC810/20

Seria 8000 Ręczny steamer

Sugerowana cena detaliczna 649,00 zł
490,00 zł
Standard Product Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Standard Product Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Alternative Product Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product Detail Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Main in-use photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer

Duża moc i wygoda zapewniające szybkie rezultaty każdego dnia

Bez rozkładania deski do prasowania!

Nowy Philips serii 8000 umożliwia szybkie i wygodne usuwanie zagnieceń za jednym razem na maksymalnie 5 ubraniach bez konieczności używania deski do prasowania. Można go bezpiecznie używać do wszystkich tkanin, nawet delikatnych — bez ryzyka przypalenia. Nie pozostawia błyszczących śladów.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID GC810/20

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Szybkie usuwanie zagnieceń

Funkcja 2 w 1
  • Tak
Moc
  • 1600 W
Prasowanie w pionie
  • Tak
Napięcie
  • 220 V
Gotowość do użycia
  • 1 minute(s)
Zróżnicowane wytwarzanie pary
  • 2 levels
Technologia pary na żądanie
  • Tak

Gwarancja

2 lata gwarancji
  • Tak

Technologia

Technologia OptimalTemp
  • Tak
Do wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania
  • Tak
Brak ryzyka przypalenia
  • Tak

Kontrola poziomu kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie
  • Technologia usuwania kamienia

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody
  • 230 nm
Napełnianie w dowolnym momencie podczas użytkowania
  • Tak
Długość przewodu zasilającego
  • 2,5–3 m
Blokada kapania
  • Tak
Gotowość do użycia
  • Wskaźnik świetlny
Silikonowy wąż parowy
  • Tak
Bezpieczeństwo dla każdej tkaniny
  • Nawet delikatnych, takich jak jedwab

Pokrowiec

Trzecia warstwa
  • Filc

Akcesoria w zestawie

Szczotka
  • Tak
StyleMat
  • Tak

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/GC810