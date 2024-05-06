Seria 8000 Ręczny steamer
GC810/20
Seria 8000 Ręczny steamer
Sugerowana cena detaliczna 649,00 zł
490,00 zł
Duża moc i wygoda zapewniające szybkie rezultaty każdego dnia
Bez rozkładania deski do prasowania!
Nowy Philips serii 8000 umożliwia szybkie i wygodne usuwanie zagnieceń za jednym razem na maksymalnie 5 ubraniach bez konieczności używania deski do prasowania. Można go bezpiecznie używać do wszystkich tkanin, nawet delikatnych — bez ryzyka przypalenia. Nie pozostawia błyszczących śladów.
ID GC810/20
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Szybkie usuwanie zagnieceń
|Funkcja 2 w 1
|Moc
|Prasowanie w pionie
|Napięcie
|Gotowość do użycia
|Zróżnicowane wytwarzanie pary
|Technologia pary na żądanie
Gwarancja
|2 lata gwarancji
Technologia
|Technologia OptimalTemp
|Do wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania
|Brak ryzyka przypalenia
Kontrola poziomu kamienia
|Usuwanie kamienia i czyszczenie
Wygodne użytkowanie
|Pojemność zbiornika wody
|Napełnianie w dowolnym momencie podczas użytkowania
|Długość przewodu zasilającego
|Blokada kapania
|Gotowość do użycia
|Silikonowy wąż parowy
|Bezpieczeństwo dla każdej tkaniny
Pokrowiec
|Trzecia warstwa
Akcesoria w zestawie
|Szczotka
|StyleMat
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie