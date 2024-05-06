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Polska Polski (Polska)

Daily Collection Toster

HD2582/00

Daily Collection Toster

Sugerowana cena detaliczna 149,00 zł
140,00 zł
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster
KA_2024_HD2582_00_F2_Removable filter
KA_2024_HD2582_00_FIM_Spring Release Lid
KA_2024_HD2582_00_F1_Alternative angle
Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster

Chrupiące, złociste tosty każdego dnia

8 ustawień i wbudowany ruszt do podgrzewania bułek

Kompaktowy toster z 8 ustawieniami, wyposażony w 2 duże regulowane otwory, które zapewniają równomierne opiekanie każdego rodzaju pieczywa. Wbudowany ruszt pozwala także łatwo podgrzewać bułki, ciastka i rogaliki.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD2582/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)
  • 304 x 184 x 214 mm

Dane techniczne

Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 185 mm
Szerokość produktu
  • 165 mm
Wysokość produktu
  • 275 mm
Waga produktu
  • 1,1 kg
Długość opakowania
  • 305 mm
Szerokość opakowania
  • 185 mm
Wysokość opakowania
  • 220 mm
Waga opakowania
  • 1,5 kg

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y)
  • Biały
Materiał korpusu głównego
  • Plastik

Akcesoria

W zestawie
  • Pokrywka chroniąca przed kurzem

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Elin Appliances (Bhiwadi, Indie)

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Liczba poziomów opiekania
  • 8
Charakterystyka produktu
  • Regulacja opiekania
  • Automatyczne wyłączanie
  • Przycisk anulowania
  • Nienagrzewająca się obudowa
  • Funkcja rozmrażania
  • Funkcja podnoszenia pieczywa
  • Wbudowany schowek na przewód

Zrównoważony rozwój

Instrukcja obsługi
  • Papier w 100 procentach z recyklingu

Dane techniczne

Napięcie
  • 220–240 V
Moc
  • 800 W
Częstotliwość
  • 50–60 Hz

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik (tworzywo PP)
Wstępnie zaprogramowane ustawienia
  • Nie
Typ produktu
  • Toster
Interfejs
  • Nie - Ręczny
Możliwość mycia w zmywarce
  • Nie

Serwis

2 lata gwarancji
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w
  • Chiny

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD2582

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