Daily Collection Toster
HD2582/00
Daily Collection Toster
Sugerowana cena detaliczna 149,00 zł
140,00 zł
Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
8 ustawień i wbudowany ruszt do podgrzewania bułek
Kompaktowy toster z 8 ustawieniami, wyposażony w 2 duże regulowane otwory, które zapewniają równomierne opiekanie każdego rodzaju pieczywa. Wbudowany ruszt pozwala także łatwo podgrzewać bułki, ciastka i rogaliki.
ID HD2582/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Waga i wymiary
|Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)
Dane techniczne
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Stylistyka i wykończenie
|Kolor(y)
|Materiał korpusu głównego
Akcesoria
|W zestawie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Informacje ogólne
|Stopy antypoślizgowe
|Liczba poziomów opiekania
|Charakterystyka produktu
Zrównoważony rozwój
|Instrukcja obsługi
Dane techniczne
|Napięcie
|Moc
|Częstotliwość
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Wstępnie zaprogramowane ustawienia
|Typ produktu
|Interfejs
|Możliwość mycia w zmywarce
Serwis
|2 lata gwarancji
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
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