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Daily Collection Toster

HD2590/00

Daily Collection Toster

169,00 zł
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster HD2590_00

Chrupiące, złociste tosty każdego dnia

Z 8 ustawieniami opiekania i wbudowanym rusztem do podgrzewania

Toster z długim otworem i 8 ustawieniami zapewnia równomierne opiekanie każdego rodzaju chleba, niezależnie od upodobań smakowych. Na wbudowanym ruszcie do podgrzewania podgrzejesz każdy rodzaj pieczywa — od bułeczek po croissanty.

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undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD2590/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 950
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50–60
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 12
Szerokość produktu
  • 40,2
Wysokość produktu
  • 19
Waga produktu
  • 1,35 kg
Długość opakowania
  • 15,5
Szerokość opakowania
  • 44
Wysokość opakowania
  • 21,6
Waga opakowania
  • 1,86 kg

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Metal
Typ produktu
  • Toster
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Długość przewodu
  • 0,85 m
Materiał dzbanka
  • nie dot.
Funkcja PULSE
  • nie dot.
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD2590

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