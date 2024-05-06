Daily Collection Toster
HD2590/00
Daily Collection Toster
Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
Z 8 ustawieniami opiekania i wbudowanym rusztem do podgrzewania
Toster z długim otworem i 8 ustawieniami zapewnia równomierne opiekanie każdego rodzaju chleba, niezależnie od upodobań smakowych. Na wbudowanym ruszcie do podgrzewania podgrzejesz każdy rodzaj pieczywa — od bułeczek po croissanty.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Typ produktu
|Stopy antypoślizgowe
|Długość przewodu
|Materiał dzbanka
|Funkcja PULSE
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Daily Collection Toster
HD2582_90
- 8 ustawień
- Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek
- Zwarta konstrukcja
Seria 3000 Toster Philips
HD2511_00
- Odkryj zestaw śniadaniowy z serii 3000
- Różne rodzaj chleba, tak jak lubisz
- Elegancki, nowoczesny akcent w kuchni
Daily Collection Toster
HD2582_00
- 8 ustawień
- Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek
- Zwarta konstrukcja
Seria 3000 Toster Philips
HD2511_90
- Odkryj zestaw śniadaniowy z serii 3000
- Różne rodzaj chleba, tak jak lubisz
- Elegancki, nowoczesny akcent w kuchni
Daily Collection Toster
HD2517_90
- 8 ustawień
- Niewielkie wymiary
- Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek