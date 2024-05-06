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Polska Polski (Polska)

Kolekcja Viva Toster

HD2638/11

Kolekcja Viva Toster

Sugerowana cena detaliczna 249,00 zł
199,00 zł
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11

Chrupiące tosty z pieczywa krojonego ręcznie lub mechanicznie

Bardzo szerokie otwory przystosowane do grzanek o różnej grubości

10% szersze otwory* oraz wyśrodkowane ruszty utrzymują wszystkie kawałki pieczywa, zapewniając ich równomierne opiekanie — zarówno w przypadku wąskich, jak i grubych, ręcznie krojonych kromek.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD2638/11

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 950
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50–60
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 17,2
Szerokość produktu
  • 30
Wysokość produktu
  • 20,1
Waga produktu
  • 1,47
Długość opakowania
  • 20
Szerokość opakowania
  • 33,4
Wysokość opakowania
  • 22,1
Waga opakowania
  • 1,94

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Metal
Typ produktu
  • Toster
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Długość przewodu
  • 0,85 m
Materiał dzbanka
  • nie dot.
Funkcja PULSE
  • nie dot.
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD2638

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