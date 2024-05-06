Kolekcja Viva Toster
HD2638/11
Kolekcja Viva Toster
Chrupiące tosty z pieczywa krojonego ręcznie lub mechanicznie
Bardzo szerokie otwory przystosowane do grzanek o różnej grubości
10% szersze otwory* oraz wyśrodkowane ruszty utrzymują wszystkie kawałki pieczywa, zapewniając ich równomierne opiekanie — zarówno w przypadku wąskich, jak i grubych, ręcznie krojonych kromek.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Typ produktu
|Stopy antypoślizgowe
|Długość przewodu
|Materiał dzbanka
|Funkcja PULSE
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
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- Łatwa obsługa
- Maksymalne bezpieczeństwo
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