Kolekcja Viva Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
HD2692/90
Kolekcja Viva Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Nadaje się zarówno do grubych, jak i cienkich kromek chleba
Zmyślny system automatycznego wyśrodkowania dla równomiernego opiekania
Wykonany ze stali nierdzewnej toster z długim otworem i 8 ustawieniami zapewnia równomierne opiekanie każdego rodzaju chleba, niezależnie od upodobań smakowych. Na wbudowanym ruszcie do podgrzewania podgrzejesz każdy rodzaj pieczywa — od bułeczek po croissanty.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Typ produktu
|Stopy antypoślizgowe
|Długość przewodu
|Schowek na przewód
|Wskaźnik zasilania
|Bez bisfenolu A
|Gwarancja
|Liczba gniazd
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Kolekcja Viva Toster — z dwiema szerokimi szczelinami, metalowy
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