Kolekcja Viva Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Nadaje się zarówno do grubych, jak i cienkich kromek chleba Zmyślny system automatycznego wyśrodkowania dla równomiernego opiekania

Wykonany ze stali nierdzewnej toster z długim otworem i 8 ustawieniami zapewnia równomierne opiekanie każdego rodzaju chleba, niezależnie od upodobań smakowych. Na wbudowanym ruszcie do podgrzewania podgrzejesz każdy rodzaj pieczywa — od bułeczek po croissanty.