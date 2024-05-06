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Kolekcja Viva Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

HD2692/90

Kolekcja Viva Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

269,00 zł
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster HD2692_90
Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Toaster
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster
Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Toaster
Main in-use photograph Philips Viva Collection Toaster

Nadaje się zarówno do grubych, jak i cienkich kromek chleba

Zmyślny system automatycznego wyśrodkowania dla równomiernego opiekania

Wykonany ze stali nierdzewnej toster z długim otworem i 8 ustawieniami zapewnia równomierne opiekanie każdego rodzaju chleba, niezależnie od upodobań smakowych. Na wbudowanym ruszcie do podgrzewania podgrzejesz każdy rodzaj pieczywa — od bułeczek po croissanty.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD2692/90

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 950 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 12 cm
Szerokość produktu
  • 40,2 cm
Wysokość produktu
  • 19 cm
Waga produktu
  • 1575 g
Długość opakowania
  • 15,5 cm
Szerokość opakowania
  • 44 cm
Wysokość opakowania
  • 21,6 cm
Waga opakowania
  • 506,9 g

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Typ produktu
  • Toster
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Długość przewodu
  • 85 cm (część zewnętrzna)
Schowek na przewód
  • Tak
Wskaźnik zasilania
  • Nie
Bez bisfenolu A
  • Tak
Gwarancja
  • 2 lata
Liczba gniazd
  • 2

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD2692

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