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Polska Polski (Polska)

Seria 3000 Minigarnek do gotowania ryżu

HD3080/80

Seria 3000 Minigarnek do gotowania ryżu

289,00 zł
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Puszysty ryż w niewielkim urządzeniu

Idealny dla 1–3 osób

Przygotuj z łatwością doskonały, puszysty ryż dzięki 5 zaprogramowanym funkcjom. Minigarnek do gotowania ryżu Philips z serii 3000 jest odpowiedni dla małych rodzin i można go z łatwością przechowywać w każdej szafce kuchennej.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD3080/80

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 366-436 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50/60 Hz
Akumulator
  • Nie

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Bezpieczeństwo

Automatyczne wyłączanie
  • Nie

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Pojemność zbiornika wody
  • Wewnętrzny zbiornik 1,8 l
Gwarancja
  • 3 lata

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 24,25 cm
Szerokość produktu
  • 21,52 cm
Wysokość produktu
  • 18,98 cm
Waga produktu
  • 1,96 kg
Długość opakowania
  • 26,2 cm
Szerokość opakowania
  • 28,8 cm
Wysokość opakowania
  • 22,5 cm
Waga opakowania
  • 2,84 kg

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD3080