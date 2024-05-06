Seria 3000 Minigarnek do gotowania ryżu
HD3080/80
Seria 3000 Minigarnek do gotowania ryżu
289,00 zł
Puszysty ryż w niewielkim urządzeniu
Idealny dla 1–3 osób
Przygotuj z łatwością doskonały, puszysty ryż dzięki 5 zaprogramowanym funkcjom. Minigarnek do gotowania ryżu Philips z serii 3000 jest odpowiedni dla małych rodzin i można go z łatwością przechowywać w każdej szafce kuchennej.
ID HD3080/80
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Bezpieczeństwo
|Automatyczne wyłączanie
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Pojemność zbiornika wody
|Gwarancja
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie