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Polska Polski (Polska)

Seria 3000 Urządzenie do gotowania Mini All-in-One

HD3090/80

Seria 3000 Urządzenie do gotowania Mini All-in-One

359,00 zł
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Małe, wszechstronne i wydajne

Idealny dla 1–3 osób

Ugotuj doskonały, puszysty ryż dzięki urządzeniu Philips Mini All-in-One z serii 3000. Zaprogramowane funkcje ułatwiają przygotowywanie rozmaitych potraw, począwszy od ryżu i owsianki po zupy, soczewicę, ciasta i jogurty.

undefinedDarmowa dostawa
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Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD3090/80

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 366-436 W
Napięcie
  • 220-240 Vac
Częstotliwość
  • 50/60 Hz
Akumulator
  • Nie

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Typ produktu
  • Garnek do gotowania ryżu
Stopy antypoślizgowe
  • 2
Interfejs
  • Dotykowy
Długość przewodu
  • 0,9 m
Części, które można myć w zmywarce
  • Nie
Gwarancja
  • 2 lata

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 25,79 cm
Szerokość produktu
  • 22,03 cm
Wysokość produktu
  • 19,65 cm
Waga produktu
  • 2.28 kg
Długość opakowania
  • 26,5 cm
Szerokość opakowania
  • 30 cm
Wysokość opakowania
  • 22,5 cm
Waga opakowania
  • 3,17 kg

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD3090