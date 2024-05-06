Seria 3000 Urządzenie do gotowania Mini All-in-One
HD3090/80
Seria 3000 Urządzenie do gotowania Mini All-in-One
359,00 zł
Małe, wszechstronne i wydajne
Idealny dla 1–3 osób
Ugotuj doskonały, puszysty ryż dzięki urządzeniu Philips Mini All-in-One z serii 3000. Zaprogramowane funkcje ułatwiają przygotowywanie rozmaitych potraw, począwszy od ryżu i owsianki po zupy, soczewicę, ciasta i jogurty.
ID HD3090/80
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Typ produktu
|Stopy antypoślizgowe
|Interfejs
|Długość przewodu
|Części, które można myć w zmywarce
|Gwarancja
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie