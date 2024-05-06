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Polska Polski (Polska)

Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

HD5120/00

Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Sugerowana cena detaliczna 339,00 zł
250,00 zł
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HD5120_00 Standard Product Photograph
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HD5120_00_HD9365_10_HD2640_10 Conscious Collection Overview
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Przygotuj śniadanie dokładnie takie jak lubisz

Ekspres do kawy Philips Eco Conscious

Ciesz się świetnym smakiem i aromatem kawy każdego ranka. Wykonany całkowicie z bioplastiku² ekspres do kawy aż o 24%¹ ogranicza emisję CO2 podczas produkcji, co w połączeniu z funkcjami oszczędzania energii pozwala zrobić kolejny mały krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości.

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Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD5120/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 1000 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 32,2 cm
Szerokość produktu
  • 17,3 cm
Wysokość produktu
  • 34,6 cm
Waga produktu
  • 2050 g
Długość opakowania
  • 21,4 cm
Szerokość opakowania
  • 35,2 cm
Wysokość opakowania
  • 39 cm
Waga opakowania
  • 1112 g

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Pojemność zbiornika wody
  • 1320 ml
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD5120