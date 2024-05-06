Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Przygotuj śniadanie dokładnie takie jak lubisz Ekspres do kawy Philips Eco Conscious

Ciesz się świetnym smakiem i aromatem kawy każdego ranka. Wykonany całkowicie z bioplastiku² ekspres do kawy aż o 24%¹ ogranicza emisję CO2 podczas produkcji, co w połączeniu z funkcjami oszczędzania energii pozwala zrobić kolejny mały krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości.