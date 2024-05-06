Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
HD5120/00
Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Sugerowana cena detaliczna 339,00 zł
250,00 zł
Przygotuj śniadanie dokładnie takie jak lubisz
Ekspres do kawy Philips Eco Conscious
Ciesz się świetnym smakiem i aromatem kawy każdego ranka. Wykonany całkowicie z bioplastiku² ekspres do kawy aż o 24%¹ ogranicza emisję CO2 podczas produkcji, co w połączeniu z funkcjami oszczędzania energii pozwala zrobić kolejny mały krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości.
ID HD5120/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Pojemność zbiornika wody
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie