Daily Collection Ekspres do kawy
HD7435/20
Daily Collection Ekspres do kawy
199,00 zł
Po prostu wyśmienita kawa
Z tłoczkiem aroma twister zapewniającym najlepszy smak
Rozkoszuj się smakiem i aromatem świeżo zaparzonej kawy dzięki temu ekspresowi firmy Philips. Jego kompaktowa konstrukcja jest idealna do zaparzenia od 2 do 7 filiżanek, a tłoczek aroma twister zapewnia optymalny smak każdej filiżanki kawy.
ID HD7435/20
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Napięcie
|Długość przewodu
|Częstotliwość
|Pojemność zbiornika wody
|Czas parzenia (dzbanek)
Informacje ogólne
|Odpowiednie dla
|Łatwe czyszczenie i konserwacja
|Łatwość i komfort użytkowania
|Funkcje specjalne
|Napoje kawowe
Wykończenie
|Materiał korpusu głównego
|Materiał zbiornika wody
Serwis
|2 lata gwarancji
Akcesoria
|W zestawie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w
Zrównoważony rozwój
|Zużycie energii podczas parzenia
Waga i wymiary
|Wymiary opakowania (S x G x W)
|Waga produktu
|Wymiary produktu (S x G x W)
|Waga wraz z opakowaniem
Design
|Kolor
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Daily Collection Ekspres do kawy
HD7432_20
- Ze szklanym dzbankiem
- Niewielkie rozmiary (0,6 l)
- Czarny
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- Elegancki, nowoczesny akcent w kuchni