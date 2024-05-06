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Polska Polski (Polska)

Daily Collection Ekspres do kawy

HD7435/20

Daily Collection Ekspres do kawy

199,00 zł
Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker
Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker
Front Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7435_20
Main in-use photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7435_20
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Po prostu wyśmienita kawa

Z tłoczkiem aroma twister zapewniającym najlepszy smak

Rozkoszuj się smakiem i aromatem świeżo zaparzonej kawy dzięki temu ekspresowi firmy Philips. Jego kompaktowa konstrukcja jest idealna do zaparzenia od 2 do 7 filiżanek, a tłoczek aroma twister zapewnia optymalny smak każdej filiżanki kawy.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD7435/20

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Napięcie
  • 220–240 V
Długość przewodu
  • 0,85 m
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Pojemność zbiornika wody
  • 0,6 l
Czas parzenia (dzbanek)
  • 10 minute(s)

Informacje ogólne

Odpowiednie dla
  • Kawa mielona
Łatwe czyszczenie i konserwacja
  • Zdejmowany uchwyt filtra
  • Możliwość mycia części w zmywarce
Łatwość i komfort użytkowania
  • Automatyczne wyłączanie
  • Wskaźnik poziomu wody
  • Blokada kapania
Funkcje specjalne
  • Tłoczek Aroma Twister
Napoje kawowe
  • Kawa przelewowa

Wykończenie

Materiał korpusu głównego
  • Stal szlachetna i plastik
Materiał zbiornika wody
  • Plastik

Serwis

2 lata gwarancji
  • Tak

Akcesoria

W zestawie
  • Szklany dzbanek

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w
  • Chiny

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia
  • 700 W

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (S x G x W)
  • 218 × 198 × 290 mm
Waga produktu
  • 1,11 kg
Wymiary produktu (S x G x W)
  • 210 × 172 × 270 mm
Waga wraz z opakowaniem
  • 2,69 kg

Design

Kolor
  • Czarny

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD7435

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