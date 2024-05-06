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Polska Polski (Polska)

Kolekcja Essentials Czajnik Philips z serii 1000

HD9314/90

Kolekcja Essentials Czajnik Philips z serii 1000

Sugerowana cena detaliczna 119,00 zł
100,00 zł
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Gorąca woda do codziennego użytku

Szybkie gotowanie wody na gorące napoje i nie tylko

Oszczędzaj czas dzięki czajnikowi Philips Essential Collection z serii 1000. Szybko przygotuj swoje ulubione gorące napoje i podgrzewaj wodę do gotowania potraw za pomocą łatwego w czyszczeniu płaskiego elementu grzewczego do szybkiego gotowania.

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Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
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ID HD9314/90

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 2020 W
Napięcie
  • 230 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 15,33
Szerokość produktu
  • 23,2
Wysokość produktu
  • 23,78
Waga produktu
  • 0,86
Długość opakowania
  • 23,7
Szerokość opakowania
  • Ponad 50 przepisów*
Wysokość opakowania
  • 20,8
Waga opakowania
  • 1,2

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Funkcje
  • Czajnik
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Interfejs
  • przełączać
Długość przewodu
  • 0,75 m
Materiał dzbanka
  • nie dot.
Funkcja PULSE
  • nie dot.
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD9314

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