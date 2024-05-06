Kolekcja Essentials Czajnik Philips z serii 1000
HD9314/90
Kolekcja Essentials Czajnik Philips z serii 1000
Gorąca woda do codziennego użytku
Szybkie gotowanie wody na gorące napoje i nie tylko
Oszczędzaj czas dzięki czajnikowi Philips Essential Collection z serii 1000. Szybko przygotuj swoje ulubione gorące napoje i podgrzewaj wodę do gotowania potraw za pomocą łatwego w czyszczeniu płaskiego elementu grzewczego do szybkiego gotowania.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Funkcje
|Stopy antypoślizgowe
|Interfejs
|Długość przewodu
|Materiał dzbanka
|Funkcja PULSE
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Seria 3000 Czajnik plastikowy
HD9318_00
- 1,7 l
- Pokrywka z mechanizmem sprężynowym
- Wskaźnik świetlny
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HD9318_10
- 1,7 l
- Pokrywka z mechanizmem sprężynowym
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Kolekcja Viva Czajnik
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- Metal
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- Wskaźnik świetlny
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HD9339_80
- 1,7 l
- Zdejmowana pokrywka
- Niebieski wskaźnik świetlny