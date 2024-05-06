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Seria 3000 Czajnik plastikowy
HD9318/00
Seria 3000 Czajnik plastikowy
Sugerowana cena detaliczna 149,00 zł
99,00 zł
Gorące napoje w mgnieniu oka
Pojemność 1,7 l wystarczy na zagotowanie wody dla całej rodziny
Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.
ID HD9318/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Pojemność zbiornika wody
|Zgodność z inteligentnym domem
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
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