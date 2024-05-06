Ekspresy do kawy

Urządzenia kuchenne

Urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań

Odkurzacze i mopy

Climate Care

Pielęgnacja ogrodu

Pet Care

Części i akcesoria

Promocje

Kontakt i wsparcie

O nas

O nasKontakt i wsparcieZłóż wniosek o zwrotZarejestruj swój produktWsparcie i serwisPromocjeZarejestruj się i oszczędzajBestselleryBack to School - sprawdź ofertyCzęści i akcesoriaPet CarePielęgnacja ogroduClimate CareGrzejnikiWentylatoryOsuszacze powietrzaNawilżacze powietrzaOczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrzaAir Performer 3w1Oczyszczacze powietrzaOdkurzacze i mopyUrządzenia do czyszczenia plamRoboty sprzątające i mopująceOdkurzacze workowe i bezworkoweOdkurzacze bezprzewodoweAquaPlusOdkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego myciaPhilips AquaTrioMopy elektryczne OneUpOneUpUrządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrańAkcesoria do pielęgnacji ubrańSystemy do prasowania All-in-OneGeneratory paryPhilips PerfectCareŻelazka paroweParownice do ubrańSeria 5000Żelazko i parownica OneTurnUrządzenia kuchenneCzajnikiMulticookeryTostery i opiekaczeGrilleUrządzenia do robienia makaronuUrządzenia kuchenne do przygotowywania potrawBlendery i sokowirówkiFlip & Juice™AirfryeryDual BasketSingle BasketEkspresy do kawyEkspresy przelewoweEkspres do kawy BaristinaAutomatyczne ekspresy do kawy SaecoXelsisAutomatyczne ekspresy do kawy PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Polska Polski (Polska)
Oferty Back to School. Kup teraz

Seria 3000 Czajnik plastikowy

HD9318/00

Seria 3000 Czajnik plastikowy

Sugerowana cena detaliczna 149,00 zł
99,00 zł
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle

Gorące napoje w mgnieniu oka

Pojemność 1,7 l wystarczy na zagotowanie wody dla całej rodziny

Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD9318/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 2020
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50–60

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 16
Szerokość produktu
  • 23,2
Wysokość produktu
  • 25,3
Waga produktu
  • 0,9
Długość opakowania
  • 19,2
Szerokość opakowania
  • 22,8
Wysokość opakowania
  • 25,3
Waga opakowania
  • 1,22

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Pojemność zbiornika wody
  • 1,7 l
Zgodność z inteligentnym domem
  • Nie
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD9318

Podobne produkty

Zobacz wszystko
Kolekcja Essentials Czajnik Philips z serii 1000

Kolekcja Essentials Czajnik Philips z serii 1000

HD9314_90

  • Równomierne, bezp. i wydajne gotowanie
  • Inteligentna i wygodna konstrukcja
  • Odkryj pełny zestaw śniadaniowy
109,00 zł
Daily Collection Czajnik

Daily Collection Czajnik

HD9350_96

  • Metal
  • Pokrywka z mechanizmem sprężynowym
  • Wskaźnik świetlny
169,00 zł
Daily Collection Metalowa pokrywa z mechanizmem sprężynowym, wskaźnik

Daily Collection Metalowa pokrywa z mechanizmem sprężynowym, wskaźnik

HD9350_90

  • Metal
  • Pokrywka z mechanizmem sprężynowym
  • Wskaźnik świetlny
Sugerowana cena detaliczna 199,00 zł
170,00 zł
Kolekcja Viva Czajnik

Kolekcja Viva Czajnik

HD9351_90

  • Metal
  • Pokrywka z mechanizmem sprężynowym
  • Wskaźnik świetlny
Sugerowana cena detaliczna 239,00 zł
180,00 zł
Seria 5000 Czajnik szklany — jasny, 1,7 litra

Seria 5000 Czajnik szklany — jasny, 1,7 litra

HD9339_80

  • 1,7 l
  • Zdejmowana pokrywka
  • Niebieski wskaźnik świetlny
239,00 zł