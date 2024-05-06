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Seria 3000 Czajnik plastikowy

HD9318/70

Seria 3000 Czajnik plastikowy

149,00 zł
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle HD9318_70

Gorące napoje w mgnieniu oka

Pojemność 1,7 l wystarczy na zagotowanie wody dla całej rodziny

Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD9318/70

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Napięcie
  • 220–240 V
Moc
  • 1850–2200 W
Długość przewodu
  • 0,75 m
Pojemność pojemnika
  • 1,7 l
Częstotliwość
  • 50–60 Hz

Zrównoważony rozwój

Opakowanie
  • > 90% materiału z odzysku
Instrukcja obsługi
  • Papier w 100 procentach z recyklingu

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w
  • Chiny

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y)
  • Biały
Materiał korpusu głównego
  • Plastik
Materiał filtra
  • Filtr ze stali szlachetnej

Informacje ogólne

Schowek na przewód
  • Tak
Obrotowa podstawa
  • Tak
Wskaźnik zasilania
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Typ pokrywki
  • Wiosna
Charakterystyka produktu
  • Napełnianie przez pokrywkę i dziobek
  • Stopy antypoślizgowe
Płaski element grzejny
  • Tak
Wyłącznik
  • Tak

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)
  • 190 x 226 x 250 mm
Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)
  • 160 x 223 x 253 mm
Waga produktu
  • 0,89 kg
Waga wraz z opakowaniem
  • 1,22 kg
Wyjmowany i nadający się do mycia filtr
  • Tak

Serwis

2 lata gwarancji
  • Tak

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD9318

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