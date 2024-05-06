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Seria 3000 Czajnik plastikowy
HD9318/70
Seria 3000 Czajnik plastikowy
149,00 zł
Gorące napoje w mgnieniu oka
Pojemność 1,7 l wystarczy na zagotowanie wody dla całej rodziny
Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.
ID HD9318/70
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Napięcie
|Moc
|Długość przewodu
|Pojemność pojemnika
|Częstotliwość
Zrównoważony rozwój
|Opakowanie
|Instrukcja obsługi
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w
Stylistyka i wykończenie
|Kolor(y)
|Materiał korpusu głównego
|Materiał filtra
Informacje ogólne
|Schowek na przewód
|Obrotowa podstawa
|Wskaźnik zasilania
|Automatyczne wyłączanie
|Typ pokrywki
|Charakterystyka produktu
|Płaski element grzejny
|Wyłącznik
Waga i wymiary
|Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)
|Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)
|Waga produktu
|Waga wraz z opakowaniem
|Wyjmowany i nadający się do mycia filtr
Serwis
|2 lata gwarancji
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
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