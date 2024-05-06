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Kolekcja Avance Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła
HD9359/90
Kolekcja Avance Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła
Sugerowana cena detaliczna 439,00 zł
379,00 zł
Doskonałość: od zielonej herbaty po jedzenie dla dzieci
Regulacja temperatury i tryb utrzymywania ciepła
Różne napoje i składniki wymagają różnej temperatury wody, aby wydobyć ich najlepszy aromat. Dzięki przyciskom wstępnych ustawień znajdującym się na podstawie tego eleganckiego czajnika wybór odpowiedniej temperatury nie sprawia żadnych problemów.
ID HD9359/90
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Pojemność zbiornika wody
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
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