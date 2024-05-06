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Kolekcja Avance Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła

HD9359/90

Kolekcja Avance Metalowy czajnik — kontr. temp., utrzymywanie ciepła

Sugerowana cena detaliczna 439,00 zł
379,00 zł
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Doskonałość: od zielonej herbaty po jedzenie dla dzieci

Regulacja temperatury i tryb utrzymywania ciepła

Różne napoje i składniki wymagają różnej temperatury wody, aby wydobyć ich najlepszy aromat. Dzięki przyciskom wstępnych ustawień znajdującym się na podstawie tego eleganckiego czajnika wybór odpowiedniej temperatury nie sprawia żadnych problemów.

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ID HD9359/90

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 1850-2200 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 15,4 cm
Szerokość produktu
  • 22,4 cm
Wysokość produktu
  • 25 cm
Waga produktu
  • 1303 g
Długość opakowania
  • 19,8 cm
Szerokość opakowania
  • 24,4 cm
Wysokość opakowania
  • 25,2 cm
Waga opakowania
  • 335,4 g

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • Nie

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Metal
Pojemność zbiornika wody
  • 1,7 l
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD9359

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